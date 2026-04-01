ভোটার তালিকা বিতর্কে এবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি তৃণমূলের, কেন?
Published : April 1, 2026 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । নির্বাচন কমিশনের তরফে একের পর এক সাপ্লিমেন্টারি বা পরিপূরক ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে, আর সেই তালিকা থেকে শয়ে শয়ে নাগরিকের নাম বাদ পড়ছে বলে অভিযোগ । কমিশনের নির্দেশ, যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁদের নির্দিষ্ট ট্রাইব্যুনালে গিয়ে আপিল করতে হবে । এই পরিস্থিতিতে বাদ পড়া ভোটারদের হয়রানি কমাতে এবং আবেদন প্রক্রিয়া সরল করার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস । দলের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতির কাছে একগুচ্ছ দাবি ও প্রস্তাব সম্বলিত একটি বিস্তারিত চিঠি পাঠানো হয়েছে ।
শাসক দলের তরফে পাঠানো ওই চিঠিতে ট্রাইব্যুনালের কাজকর্ম এবং আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখা হয়েছে । তৃণমূলের অন্যতম প্রধান দাবি হল, আপিলের ক্ষেত্রে অফলাইন ব্যবস্থা চালু করা । সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বহু মানুষ প্রযুক্তিগতভাবে অতটা সড়গড় নন । তাই শুধুমাত্র অনলাইনের ওপর নির্ভর না করে, যাতে সরাসরি বা সশরীরে গিয়ে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা যায়, তার ব্যবস্থা করার আর্জি জানানো হয়েছে । এই অফলাইন ব্যবস্থা দ্রুত কার্যকর করতে অবিলম্বে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশেরও দাবি জানিয়েছে ঘাসফুল শিবির ।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিচারাধীন মামলাগুলির শুনানির জন্য 19টি ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে । কিন্তু তৃণমূলের বক্তব্য, আবেদন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়বে । তাই কলকাতা বা জেলার জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের পাশাপাশি, প্রতিটি ব্লকের বিডিও অফিসেও যাতে আবেদন জমা নেওয়া যায়, চিঠিতে সেই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । বিডিও অফিসে শুনানির ব্যবস্থা করা হলে প্রান্তিক ও গ্রামীণ এলাকার মানুষের পক্ষে আপিল করা অনেক সহজ হবে বলে মনে করছে রাজ্যের শাসক দল ।
আবেদনকারীদের শুনানির ক্ষেত্রেও বেশ কিছু বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলেছে তৃণমূল কংগ্রেস । চিঠিতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, ট্রাইব্যুনালের সামনে সশরীরে উপস্থিত হয়ে অথবা ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুনানিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক । এর পাশাপাশি, আপিলকারীদের শুনানির নির্দিষ্ট তারিখ আগে থেকে জানানোর ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছে । অনলাইন পোর্টালের ক্ষেত্রেও একটি সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়েছে । বর্তমানে অনলাইনে আবেদন দাখিলের পোর্টালে নথিপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েছে । তাই সেখানে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র আপলোড করার একটি সুস্পষ্ট বিকল্প দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে ।
সশরীরে বা অফলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা বজায় রাখার দাবি তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্ব । দলের প্রস্তাব, অফলাইন আবেদন দাখিলের জন্য একটি নির্দিষ্ট ফর্ম নির্ধারণ করা হোক । সেই ফর্মের সঙ্গে যাতে আবেদনকারী তাঁর নাগরিকত্বের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংযুক্ত করতে পারেন, তার অনুমতি দিতে হবে । শুধু তাই নয়, সশরীরে আবেদন জমা দেওয়ার পর প্রমাণস্বরূপ আবেদনকারীকে যেন একটি সরকারি রশিদ দেওয়া হয়, চিঠিতে সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে ।
সামনেই বঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচন । তার আগে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে । তাই নির্বাচন শিয়রে থাকায় পুরো আইনি প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার আর্জি জানিয়েছে তৃণমূল । দলের তরফে প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করা হয়েছে, আসন্ন নির্বাচনের সময়সূচির কথা মাথায় রেখে ট্রাইব্যুনালে জমা পড়া আপিলগুলির ফলাফল যেন প্রতিদিনের ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয় । এর ফলে সাধারণ মানুষ দ্রুত জানতে পারবেন তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হল কি না ।