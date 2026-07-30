নাগরিকত্বের প্রমাণে ভোটার কার্ডই শেষ কথা নয় ! 'কাকা ভারতীয়' দাবি খারিজ হাইকোর্টে

নাগরিকত্বের প্রমাণে ভোটার কার্ডই শেষ কথা নয় ! 'কাকা ভারতীয়' দাবি খারিজ হাইকোর্টে
ভোটার, আধার, প্যান সবই ছিল, তবু মিলল না স্বস্তি ! 'বাংলাদেশি' সন্দেহে আটক ব্যক্তিকে ডিটেনশন ক্যাম্পেই রাখার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷
Published : July 30, 2026 at 2:22 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: ভোটার কার্ড রয়েছে, আধার কার্ড রয়েছে, প্যান কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, এমনকি পূর্বপুরুষের জমির নথিও রয়েছে । তবু সেই সব নথি ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয় । 'বাংলাদেশি' সন্দেহে আটক 46 বছরের এক ব্যক্তিকে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আর্জি খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট । আদালতের পর্যবেক্ষণ, দাবির পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হাজির করতে ব্যর্থ হয়েছেন মামলাকারী ।
মামলাটি শুনানি হয় বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চে । আবেদনকারী সুমন মোল্লার দাবি ছিল, ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক ব্যক্তি তাঁর কাকা এবং তিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক । কিন্তু সমস্ত নথি ও যুক্তি খতিয়ে দেখার পর আদালত সেই দাবি গ্রহণ করেনি ।
মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, তাঁর কাকার নামে ভোটার পরিচয়পত্র, আধার, প্যান, বৈধ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে । পাশাপাশি তাঁদের দাদুর নামে জমির নথিও আদালতে পেশ করা হয় । কিন্তু আদালত জানিয়ে দেয়, এই নথিগুলি নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ নয় । বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম এসআইআর (Special Intensive Revision)-এর সময় ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এবং তাঁর নাগরিকত্বের প্রশ্ন এখনও ট্রাইবুনালে বিচারাধীন ।
শুনানির সময় আদালত বারবার আবেদনকারীকে তাঁর কাকার বাবা-মায়ের পরিচয়, তাঁরা কোথায় বসবাস করতেন এবং তাঁদের মৃত্যুর পর কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছে- সেই সংক্রান্ত তথ্য দিতে বলে । আদালতের মতে, এই তথ্যগুলি নাগরিকত্বের দাবির সত্যতা যাচাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত ।
9 জুলাই এবং 15 জুলাই- দু'দফায় এই সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হলেও আবেদনকারী কোনও নির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারেননি । পরে আদালতের নির্দেশে আইনজীবী মোবাইল ফোনে আটক ব্যক্তির সঙ্গেও কথা বলেন । তিনি দাবি করেন, তাঁর বাবা-মা ভারতে থাকতেন এবং তাঁদের মৃত্যু হয়েছে । কিন্তু কোথায় থাকতেন বা কোথায় তাঁদের কবর রয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছুই জানাতে পারেননি । এমনকি আদালত প্রয়োজনে ডিএনএ পরীক্ষার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করে কবরের অবস্থান জানতে চাইলেও কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য মেলেনি ।
অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী আদালতে জানান, গত 18 জুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে বিদেশি সন্দেহে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয় । জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি নিজেই নিজেকে বাংলাদেশের নাগরিক বলে স্বীকার করেছিলেন এবং সেই বক্তব্যের অডিয়ো-ভিডিয়ো রেকর্ডও তদন্তকারী সংস্থার কাছে রয়েছে বলে দাবি করা হয় । বিদেশি আইন অনুযায়ী তাঁকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য 60 দিনের সময় দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও তিনি প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করতে পারেননি ।
মামলাকারীর আইনজীবীর যুক্তি ছিল, ট্রাইবুনালে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে বিদেশি হিসেবে গণ্য করা উচিত নয় । তবে সেই যুক্তিতে সায় দেয়নি হাইকোর্ট ।
সব পক্ষের বক্তব্য ও নথিপত্র খতিয়ে দেখে ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, আবেদনকারী এবং আটক ব্যক্তি- কেউই তাঁদের দাবির পক্ষে পর্যাপ্ত ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারেননি । ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যে তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখেছে, সেই সিদ্ধান্তে এই মুহূর্তে আদালত হস্তক্ষেপ করবে না ।
আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই রায় ফের একবার স্পষ্ট করে দিল, ভোটার কার্ড, আধার বা প্যান কার্ডের মতো পরিচয়পত্র থাকলেই নাগরিকত্বের প্রশ্নে তা চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয় না । নাগরিকত্ব নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে আদালত পারিবারিক সূত্র, বংশপরিচয়, সরকারি নথি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেয় ।