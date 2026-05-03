ভোট স্পেশাল 'মোদি ভোগ'-'জয় বাংলা রসগোল্লা', বরাত অনুযায়ী মিলবে শহরের এই দোকানে

বরাত অনুযায়ী মিষ্টি তৈরি করতে প্রস্তুত ব্যবসায়ীরা ৷ এখন শুধু 4 তারিখের ভোটের ফলের অপেক্ষা ৷ মনোজিৎ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

ভোট স্পেশাল মিষ্টি 'মোদি ভোগ' ও 'জয় বাংলা রসগোল্লা' (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 3, 2026 at 8:34 AM IST

কলকাতা, 3 মে: বাঙালি ও মিষ্টি যেন একে ওপরের পরিপূরক ৷ আর কলকাতার রসগোল্লা ও রাজভোগ তো জগৎখ্যাত ৷ কোনও অজুহাত ছাড়াই খাওয়া যায় ৷ শুধু বিয়ে বা পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়, ভোট উৎসবের জন্যও তাই তৈরি মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা ৷ 'মোদি ভোগ' থেকে 'জয় বাংলা রসগোল্লা' কী নেই সেই ভোট স্পেশাল মিষ্টি মেনুতে ৷

ভোট স্পেশাল মিষ্টি

আগামী সোমবার অর্থাৎ 4 তারিখ বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশ ৷ ওইদিন টিভির পর্দায় থাকবে গোটা দেশবাসীর চোখ । এবার পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে সকলেই । তবে মিষ্টি বিক্রেতারা প্রস্তুত হয়েছেন রাজনৈতিক দলের প্রত্যাশা সামাল দিতে । গেরুয়া থেকে সবুজ সব পক্ষের মিষ্টি মুখের প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্বে । ইতিমধ্যেই কলকাতার ঐতিহ্যবাহী দোকান নবীনচন্দ্র দাস তৈরি করে ফেলেছে গেরুয়া রাজভোগ । নাম দিয়েছে 'মোদি ভোগ' । এদিকে বর্তমান রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের জন্য তৈরি হচ্ছে সবুজ রসগোল্লা, যার 'জয় বাংলা' নাম দেওয়া হচ্ছে । এছাড়াও একাধিক মিষ্টি থাকছে ।

নবীনচন্দ্র দাস (নিজস্ব ছবি)

তৃণমূল নাকি বিজেপি? কে বসবে মসনদে? এই প্রশ্নে যখন দলীয় কর্মীরা থেকে আমজনতার ঘুম উড়েছে, তখন দুই পক্ষের কর্মীরাও ফলাফল পক্ষে এলে মিষ্টি মুখের বন্দোবস্ত প্রাথমিকস্তরে করে রাখতে চাইছেন । তারা বরাত দিলেন সেই অনুযায়ী মিষ্টি তৈরি করতে প্রস্তুত নবীনচন্দ্র দাস ৷ দোকানের মালিক ধীমান দাস বলেন, "কলকাতায় যখন মোদিজি এসেছিলেন তাকে এই দোকান থেকেই গেরুয়া রাজভোগ দেওয়া হয়েছিল । সেই রাজভোগের নাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে মোদি ভোগ রাখা হচ্ছে । অন্যদিকে সবুজ রসগোল্লার নাম রাখা হচ্ছে জয় বাংলা রসগোল্লা ।"

গেরুয়া মোদি ভোগ (নিজস্ব ছবি)

ভোট স্পেশাল মিষ্টির দাম

মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের ফল প্রকাশের পর যে দল যেতে তাদের কর্মী-সমর্থকদের মিষ্টিমুখ করানো হয় ৷ আর সেই মিষ্টিমুখ করাতে কলকাতার এই খ্যাতনামা দোকানে বরাত আসে । অতীতে পাওয়া বরাত অনুসারে এবারও প্রায় 10 থেকে 12000 রাজভোগ ও রসগোল্লা করার জন্য কাঁচামাল প্রস্তুত রাখছে মিষ্টির দোকান । প্রতিটি রাজভোগ ও রসগোল্লার দাম হবে নূন্যতম কুড়ি টাকা প্রতি পিস ।

কলকাতার রসগোল্লা (নিজস্ব ছবি)

এদিকে আরেকটি মিষ্টির দোকানে বরাত না মিললেও স্থানীয় গেরুয়া শিবির কিংবা ঘাসফুল শিবির তরফে প্রাথমিক কথাবার্তা বলে রেখেছে বলেই জানান বিক্রেতা সৌতিক ময়রা । অনেকেই আবার সন্দেশের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবে বিজয়ী দলের প্রতীক চিহ্ন । তবে এসবই 4 তারিখ বেলা গড়ালে যখন প্রবণতা স্পষ্টভাবে, তখনই তৈরি করা শুরু হবে । অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলি যারা ইতিমধ্যেই প্রাথমিকভাবে বরাত দিয়ে রেখেছে, তখন তারা চূড়ান্তভাবে জানাবে ।

মিলবে হাঁড়ি-সহ মিষ্টি (নিজস্ব ছবি)

মিষ্টি ব্যবসায়ীদের কথা

আরেক মিষ্টি বিক্রেতা সোমনাথ দত্ত বলেন, "আমাদের 2-3 রকমেরই মিষ্টি তৈরি করতে হবে । কারণ স্থানীয় স্তরে যে জিতবে তারা তো তাদের দলের মিষ্টিমুখ করার জন্য বরাত দেবে । আবার আশপাশে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী জিতলে তারাও বরাত দেবে ৷ ফলে কোনও এক পক্ষের জন্য শুধু মিষ্টি প্রস্তুত করব না ৷ আমাদের প্রস্তুতি সব পক্ষের জন্য ।"

সবুজ জয় বাংলা রসগোল্লা (নিজস্ব ছবি)

শাসক তৃণমূল কিংবা বিজেপি উভয়পক্ষের বেশ কিছু কর্মী দাবি করেছেন, তাঁরাই ইতিমধ্যে নিজে নিজে স্থানীয় মিষ্টির দোকানগুলিতে প্রাথমিকভাবে কথাবার্তা সেরে রেখেছেন রঙিন সন্দেশ ও রসগোল্লা-রাজভোগ তৈরির জন্য ৷ বেলা গড়ালে যত ট্রেন্ড স্পষ্ট হবে, সেই সময় চূড়ান্ত অর্ডার দেওয়া হবে । পরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার মধ্যে সবাই বরাত অনুযায়ী মিষ্টি হাতে পাবে । গরম গরম রসগোল্লা দিয়ে মিষ্টিমুখ করবেন দলের কর্মী নেতারা ।

