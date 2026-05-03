ভোট স্পেশাল 'মোদি ভোগ'-'জয় বাংলা রসগোল্লা', বরাত অনুযায়ী মিলবে শহরের এই দোকানে

ভোট স্পেশাল 'মোদি ভোগ'-'জয় বাংলা রসগোল্লা', বরাত অনুযায়ী মিলবে শহরের এই দোকানে
বরাত অনুযায়ী মিষ্টি তৈরি করতে প্রস্তুত ব্যবসায়ীরা ৷ এখন শুধু 4 তারিখের ভোটের ফলের অপেক্ষা ৷ মনোজিৎ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : May 3, 2026 at 8:34 AM IST
কলকাতা, 3 মে: বাঙালি ও মিষ্টি যেন একে ওপরের পরিপূরক ৷ আর কলকাতার রসগোল্লা ও রাজভোগ তো জগৎখ্যাত ৷ কোনও অজুহাত ছাড়াই খাওয়া যায় ৷ শুধু বিয়ে বা পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়, ভোট উৎসবের জন্যও তাই তৈরি মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা ৷ 'মোদি ভোগ' থেকে 'জয় বাংলা রসগোল্লা' কী নেই সেই ভোট স্পেশাল মিষ্টি মেনুতে ৷
ভোট স্পেশাল মিষ্টি
আগামী সোমবার অর্থাৎ 4 তারিখ বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশ ৷ ওইদিন টিভির পর্দায় থাকবে গোটা দেশবাসীর চোখ । এবার পরিবর্তন নাকি প্রত্যাবর্তন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে সকলেই । তবে মিষ্টি বিক্রেতারা প্রস্তুত হয়েছেন রাজনৈতিক দলের প্রত্যাশা সামাল দিতে । গেরুয়া থেকে সবুজ সব পক্ষের মিষ্টি মুখের প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্বে । ইতিমধ্যেই কলকাতার ঐতিহ্যবাহী দোকান নবীনচন্দ্র দাস তৈরি করে ফেলেছে গেরুয়া রাজভোগ । নাম দিয়েছে 'মোদি ভোগ' । এদিকে বর্তমান রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের জন্য তৈরি হচ্ছে সবুজ রসগোল্লা, যার 'জয় বাংলা' নাম দেওয়া হচ্ছে । এছাড়াও একাধিক মিষ্টি থাকছে ।
তৃণমূল নাকি বিজেপি? কে বসবে মসনদে? এই প্রশ্নে যখন দলীয় কর্মীরা থেকে আমজনতার ঘুম উড়েছে, তখন দুই পক্ষের কর্মীরাও ফলাফল পক্ষে এলে মিষ্টি মুখের বন্দোবস্ত প্রাথমিকস্তরে করে রাখতে চাইছেন । তারা বরাত দিলেন সেই অনুযায়ী মিষ্টি তৈরি করতে প্রস্তুত নবীনচন্দ্র দাস ৷ দোকানের মালিক ধীমান দাস বলেন, "কলকাতায় যখন মোদিজি এসেছিলেন তাকে এই দোকান থেকেই গেরুয়া রাজভোগ দেওয়া হয়েছিল । সেই রাজভোগের নাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নামে মোদি ভোগ রাখা হচ্ছে । অন্যদিকে সবুজ রসগোল্লার নাম রাখা হচ্ছে জয় বাংলা রসগোল্লা ।"
ভোট স্পেশাল মিষ্টির দাম
মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটের ফল প্রকাশের পর যে দল যেতে তাদের কর্মী-সমর্থকদের মিষ্টিমুখ করানো হয় ৷ আর সেই মিষ্টিমুখ করাতে কলকাতার এই খ্যাতনামা দোকানে বরাত আসে । অতীতে পাওয়া বরাত অনুসারে এবারও প্রায় 10 থেকে 12000 রাজভোগ ও রসগোল্লা করার জন্য কাঁচামাল প্রস্তুত রাখছে মিষ্টির দোকান । প্রতিটি রাজভোগ ও রসগোল্লার দাম হবে নূন্যতম কুড়ি টাকা প্রতি পিস ।
এদিকে আরেকটি মিষ্টির দোকানে বরাত না মিললেও স্থানীয় গেরুয়া শিবির কিংবা ঘাসফুল শিবির তরফে প্রাথমিক কথাবার্তা বলে রেখেছে বলেই জানান বিক্রেতা সৌতিক ময়রা । অনেকেই আবার সন্দেশের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবে বিজয়ী দলের প্রতীক চিহ্ন । তবে এসবই 4 তারিখ বেলা গড়ালে যখন প্রবণতা স্পষ্টভাবে, তখনই তৈরি করা শুরু হবে । অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলি যারা ইতিমধ্যেই প্রাথমিকভাবে বরাত দিয়ে রেখেছে, তখন তারা চূড়ান্তভাবে জানাবে ।
মিষ্টি ব্যবসায়ীদের কথা
আরেক মিষ্টি বিক্রেতা সোমনাথ দত্ত বলেন, "আমাদের 2-3 রকমেরই মিষ্টি তৈরি করতে হবে । কারণ স্থানীয় স্তরে যে জিতবে তারা তো তাদের দলের মিষ্টিমুখ করার জন্য বরাত দেবে । আবার আশপাশে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের প্রার্থী জিতলে তারাও বরাত দেবে ৷ ফলে কোনও এক পক্ষের জন্য শুধু মিষ্টি প্রস্তুত করব না ৷ আমাদের প্রস্তুতি সব পক্ষের জন্য ।"
শাসক তৃণমূল কিংবা বিজেপি উভয়পক্ষের বেশ কিছু কর্মী দাবি করেছেন, তাঁরাই ইতিমধ্যে নিজে নিজে স্থানীয় মিষ্টির দোকানগুলিতে প্রাথমিকভাবে কথাবার্তা সেরে রেখেছেন রঙিন সন্দেশ ও রসগোল্লা-রাজভোগ তৈরির জন্য ৷ বেলা গড়ালে যত ট্রেন্ড স্পষ্ট হবে, সেই সময় চূড়ান্ত অর্ডার দেওয়া হবে । পরে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার মধ্যে সবাই বরাত অনুযায়ী মিষ্টি হাতে পাবে । গরম গরম রসগোল্লা দিয়ে মিষ্টিমুখ করবেন দলের কর্মী নেতারা ।