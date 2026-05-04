কড়া নিরাপত্তা বলয়ে আসানসোলে চলছে গণনা, 'জিরো টলারেন্স' নীতি কমিশনের

কড়া নিরাপত্তা বলয়ে আসানসোলে চলছে গণনা, 'জিরো টলারেন্স' নীতি কমিশনের
Published : May 4, 2026 at 9:40 AM IST
আসানসোল, 4 মে: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের শেষ লগ্ন এসে উপস্থিত হয়েছে । সোমবার সকাল আটটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগণনা । পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে, আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের গণনা শুরু হয়েছে । গণনাকে কেন্দ্র করে জিরো টলারেন্স' নীতি কমিশনের । ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে । পর পর ব্যারিকেড করা হয়েছে সেনর্যালে রোডে । যাতে কোনওভাবেই অনুমতি বিহীন কেউ প্রবেশ করতে না-পারে ।
প্রচুর কেন্দ্রীয় বাহিনী থেকে শুরু পুলিশ বাহিনী এমন কি সাঁজোয়া গাড়ি মোতায়েন করা রয়েছে আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বাইরে । রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যাঁরা গণনায় অংশ নেন তাঁদের সমস্ত রকম ভাবে পরীক্ষা করে গণনা কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে । শুধুমাত্র নিজেদের ফাইলটুকু ছাড়া আর কোনও কিছু নিয়েই গণনাকেন্দ্রে ঢোকা যাবে না । মোবাইল ফোন, ব্যাগ, জলের বোতল এমন কি মানিবাগ পর্যন্ত নিয়ে গণনাকেন্দ্রে ঢোকা যাচ্ছে না । বিভিন্ন দলের প্রার্থীরাও ইতিমধ্যে গণনাকেন্দ্রে এসে পৌঁছেছেন । জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী সব পক্ষই ।
একনজরে ভোট গণনার খুঁটিনাটি
পশ্চিম বর্ধমান জেলার নয়টি বিধানসভার গণনার জন্য 18 জন কাউন্টিং অবজারভার । তাঁদের নজরদারিতেই সোমবার সকাল আটটা থেকে ভোটগণনা শুরু হয়েছে । জেলায় নয়টি বিধানসভার জন্য 1500 জন গণনাকর্মী বা পোলিং পার্সন আছেন । তার মধ্যে 1200 জন সরাসরি গণনার কাজে থাকবেন । এছাড়াও 1400-র মতো কাউন্টিং এজেন্টরাও থাকবেন । ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । ড্রোন ও সিসি ক্যামেরায় নজরদারি করা হচ্ছে । বিদ্যুৎ সরবরাহে যাতে কোনও বিঘ্ন না-ঘটে, তা নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে ৷
প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম গণনার জন্য সাধারণত দুটি করে হল বরাদ্দ করা হয়েছে । পোস্টাল ব্যালট ও ইটিবিপিএস (ETBPS) গণনার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে একটি আলাদা হল এবং পাঁচ থেকে আটটি পর্যন্ত অতিরিক্ত টেবিল রাখা হয়েছে ।
আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে টেবিল ও রাউন্ড
আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছয়টি বিধানসভার গণনা হচ্ছে । একনজরে দেখে নেওয়া যাক, কোন বিধানসভায় কতগুলি টেবিলে, কত রাউন্ড গণনা হবে ।
278-রানিগঞ্জ: মোট 18টি টেবিলে আনুমানিক 17 রাউন্ড গণনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । পোস্টাল ব্যালট ও ইটিবিপিএস গণনার জন্য আটটি টেবিল ।
279-জামুড়িয়া: 18টি ইভিএম গণনার টেবিলে আনুমানিক 15 রাউন্ড গণনা সম্পন্ন হবে । পোস্টাল ব্যালটের জন্য এখানেও আটটি টেবিল রাখা হয়েছে ।
280-আসানসোল দক্ষিণ: ইভিএম গণনার জন্য মোট 22টি টেবিল করা হয়েছে । আনুমানিক 15 রাউন্ড গণনা হবে । পোস্টাল ব্যালট গণনার জন্য ছটি টেবিল বরাদ্দ ।
281-আসানসোল উত্তর: গণনার জন্য 24টি টেবিল । যেখানে আনুমানিক 14 রাউন্ড গণনা চলবে । পোস্টাল ব্যালটের জন্য আটটি টেবিল ।
282-কুলটি: মোট 20টি টেবিলে আনুমানিক 14 রাউন্ড গণনা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । পোস্টাল ব্যালট গণনার জন্য আটটি টেবিল বরাদ্দ করা হয়েছে ।
283-বারাবনী: 22টি ইভিএম গণনার টেবিলে আনুমানিক 12 রাউন্ড গণনার মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি শেষ হবে । পোস্টাল ব্যালটের জন্য এখানে ছটি টেবিল রাখা হয়েছে ।
কী বলছেন প্রার্থীরা
সব দলের প্রার্থীরাই জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত । আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পৌঁছে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল জানালেন, "যেভাবে গত পঞ্চাশ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে শোষণ করেছে । এবার সেখান থেকে মুক্তির আস্বাদ পাবে মানুষ । পরিবর্তন হচ্ছেই, আশা রাখি । জেলার ন'টি আসনের মধ্যে সাতটি আসনে আমরা জয়লাভ করছি ।"
অন্যদিকে, বারাবনির তৃণমূল প্রার্থী আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানান, "আমরা জয়ের বিষয়ে ভাবছি না । আমরা ভাবছি আরও কত ব্যবধান বাড়বে ।" বিরোধীদের জয়ের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়ার বিষয়ে বিধান উপাধ্যায়ের কটাক্ষ, "সকালবেলায় ওঁরা বলে নিন । দশটা-এগারোটার পর থেকে সবারই মুখ বন্ধ হয়ে যাবে । তখন শুধু চারিদিকে জয় বাংলা স্লোগান থাকবে ।"