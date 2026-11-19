বিশ্বভারতীর অর্থনীতি বিভাগের বামপন্থী অধ্যাপককে সাসপেন্ড, নিন্দা সংগঠনের
Visva Bharati University: হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে ৷ খুবই তুচ্ছ একটি কারণে বর্ষীয়ান অধ্যাপককে সাসপেন্ড করায় সরব হয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েশন ৷
Published : November 19, 2026 at 3:54 PM IST
বোলপুর, 19 নভেম্বর: অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্যকে সাসপেন্ড করলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। অভিযোগ, তিনি এডিটোরিয়াল কমিটির চেয়ারপার্সন পদ ত্যাগ করেছিলেন, সেই পদত্যাগ পত্র কমিটির অন্যান্য সদস্যদের কেন ইমেলে পাঠিয়েছিলেন ৷ তবে এই নগন্য কারণে একজন বর্ষীয়ান অধ্যাপককে সাসপেন্ড করার তীব্র নিন্দা করেছে বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েশন।
এই মর্মে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত, এর আগেও তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সময়েও এই বামপন্থী অধ্যাপককে প্রায় 2 বছর সাসপেন্ড করে রাখা হয়েছিল ৷ যদিও এই প্রসঙ্গে অবশ্য সুদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, "সাসপেনশনের কপি পেয়েছি। আমি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি পথে যাচ্ছি।"
বিশ্বভারতীর অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এডিটোরিয়াল কমিটির চেয়ারপার্সন ছিলেন। গত 25 জুলাই তিনি ব্যাক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। সেই পদত্যাগ পত্র তিনি কমিটির অন্যান্য সদস্যদেরও ইমেল মারফৎ পাঠিয়েছিলেন ৷ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, কেন অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য তাঁর পদত্যাগ পত্রের প্রতিলিপি কমিটির অন্যান্যদের দিয়েছেন ৷ এই মর্মে গত 9 অক্টোবর অধ্যাপককে শো-কজ করেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ৷
1 নভেম্বর সেই শো-কজের জবাব দিয়েছিলেন অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য। সেই উত্তর যথাযথ নয়, এই অভিযোগে বামপন্থী অধ্যাপককে সাসপেন্ড করলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। যা নিয়ে রীতিমতো হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে ৷ খুবই তুচ্ছ একটি কারণে বর্ষীয়ান অধ্যাপককে সাসপেন্ড করায় সরব হয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েশন (ভিবিইউএফএ)। ইতিমধ্যেই অধ্যাপক সংগঠনের পক্ষ থেকে নিন্দাপত্র পাঠানো হয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে ৷
অন্যদিকে, কর্তপক্ষের বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হচ্ছেন সাসপেন্ড হওয়া অধ্যাপক। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "এই নিয়ে কিছু বলব না ৷ এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ বিষয়।"
উল্লেখ্য, এক সময় যখন বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনেছিলেন, সেই সময় এই সুদীপ্ত ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ৷ বামপন্থী এই অধ্যাপক চক্ষুশূল হয়েছিলেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের। সেই সময়েও তাঁকে প্রায় দুই বছর সাসপেন্ড করে রাখা হয়েছিল ৷ পরে লাগাতার আন্দোলন, আইনি লড়াইয়ের চাপে পরে পদে ফেরাতে বাধ্য হয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এবার ফের বিশ্বভারতীর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্যকে সাসপেন্ড করলেন বর্তমান উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ।