ডবল ইঞ্জিন সরকার আসতেই জমি পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ নিল বিশ্বভারতী

রাজ্যে পালাবদলের পর বুলডোজার সংস্কৃতি ও উচ্ছেদ নিয়ে দিকে দিকে বিক্ষোভ-আন্দোলন চলছে ৷ সেই আবহে এবার জমি পুনরুদ্ধারে উচ্ছেদের নোটিশ ধরাল কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী।

উচ্ছেদের নোটিশ দিল বিশ্বভারতী কর্তপক্ষ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 22, 2026 at 6:32 PM IST

বোলপুর, 22 মে: এবার নিজেদের জমি পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ বিশ্বভারতীর ৷ ভুবনডাঙ্গার বড় বাঁধ এলাকায় 21টি পরিবারকে 15 দিনের মধ্যে জমি ছাড়তে বলে উচ্ছেদের নোটিশ দিল বিশ্বভারতী কর্তপক্ষ ৷ আরও 11টি পরিবারকে এই উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর বুলডোজার সংস্কৃতি ও উচ্ছেদ নিয়ে দিকে দিকে বিক্ষোভ-আন্দোলন চলছে ৷ সেই আবহে এবার জমি পুনরুদ্ধারে উচ্ছেদের নোটিশ ধরাল কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী।

2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। এই হেরিটেজ রক্ষায় বেশ কিছু বিধিনিষেধও বেঁধে দেওয়া হয়েছে ইউনেসকোর তরফে ৷ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হেরিটেজের বাফারজোনের 100 মিটারের মধ্যে যে কোনও নির্মাণে বিধিনিষেধ ৷ এছাড়া আরও কয়েকটি বিধিনিষেধ আছে ৷

উচ্ছেদের নোটিশ বিশ্বভারতীর (ইটিভি ভারত)

একইসঙ্গে বিশ্বভারতীর বহু জায়গা বেদখল হয়ে থাকার অভিযোগ দীর্ঘদিনের ৷ জমি বেদখল রুখতে প্রাচীরও দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে । কেন্দ্রের মতো এখন রাজ্যেও বিজেপি সরকার। ফলে বেশ কিছুটা সুবিধা হয়েছে বিশ্বভারতীর ৷ এমনটাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষের অন্দরের গুঞ্জন ৷ তাই পশ্চিমবঙ্গে ডবল ইঞ্জিন সরকার আসতেই জমি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিল বিশ্বভারতী। ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "বিশ্বভারতীর জমি বেদখল হয়ে আছে ৷ সেগুলো পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । ভবিষ্যতে এই পদক্ষেপ আরও চলবে।"

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় থেকে বিশ্বভারতীর জায়গায় রয়েছে বড় বাঁধ ৷ এই বাঁধের জলই এক সময় শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্যবহৃত হত ৷ বর্তমানে আধুনিকতার ছোঁয়ায় সেসব এখন অতীত ৷ তবে অভিযোগ, বোলপুর পুরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের ভুবনডাঙ্গায় এই বড় বাঁধের পাড়ে বহু মানুষ বিশ্বভারতীর জমি দখল করে বসবাস করছেন ৷ যদিও এরা সদ্য বসবাস করছেন, এমনটা নয় ৷ কেউ কেউ 40 থেকে 50 বছর ধরে বসবাস করছেন ৷ এবার এই রকম 21টি পরিবারকে 15 দিনের মধ্যে উচ্ছেদের নোটিশ ধরাল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ৷ আরও 11টি পরিবারকে এই উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হবে বলে জানান বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ । যদিও, বসবাসকারী মানুষজনের মধ্যে বেশিভাগই দারিদ্র্যসীমার নীচে।

জমি পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ নিল বিশ্বভারতী (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতীতে তরল ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশনের কোনও ব্যবস্থা নেই ৷ এই মর্মে 2017 সালে জাতীয় পরিবেশ আদালতের একটি মামলা হয় ৷ সেই মামলায় বর্জ্য নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বোলপুর পুরসভাকে নির্দেশ দেন বিচারপতি । আর বিশ্বভারতীর এই বড় বাঁধ এলাকায় বহিরাগত মানুষজন আবর্জনা ফেলেন ৷ এই বিষয়টি বন্ধ করার জন্যও এই উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে । তবে শুধু এই এলাকায় উচ্ছেদ নয়, বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে শান্তিনিকেতনের কবিগুরু হস্তশিল্প মার্কেটকেও এই উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হতে পারে ৷

ভুবনডাঙ্গার বড়বাঁধ এলাকা (ইটিভি ভারত)

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর সুকান্ত হাজরা ও বিজেপি নেতা সনাতন দান বলেন, "সকলেই খুব গরীব মানুষ ৷ আমরা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে সময় চেয়ে আবেদন করব ৷ সামনে বর্ষা আসছে, এই মুহূর্তে মানুষগুলো কোথায় যাবে, সেকথা মাথায় রেখে উপাচার্যের কাছে অনুরোধ করব যাতে সময় দেওয়া হয়।" উল্লেখ্য, রাজ্যে পালাবদলের পরেই দিকে দিকে চলছে হকার উচ্ছেদ ৷ যা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে তৃণমূল ও সিপিএম ৷ চলছে বিক্ষোভ-আন্দোলন ৷ এই আবহে নিজেদের জমি পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ নিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৷

