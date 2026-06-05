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শান্তিনিকেতনে পর্যটকদের জন্য সুখবর, এবার সপ্তাহে 6 দিন 'হেরিটেজ ওয়াক'

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা থেকেই 'হেরিটেজ-ওয়াক'জন্য টিকিট সংগ্রহ করা যাবে ৷ একটি দলে সর্বাধিক 25 জন পর্যটককে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে।

Visva-Bharati University
বিশ্বভারতী হেরিটেজ ওয়াক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 5, 2026 at 5:32 PM IST

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বোলপুর, 5 জুন: শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের জন্য সুখবর। এবার থেকে বৃহস্পতিবার বাদে প্রতিদিন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'আশ্রম প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখতে পারবেন পর্যটকরা ৷ সপ্তাহে মাত্র 3 দিনের পরিবর্তে 8 জুন থেকে সপ্তাহে 6 দিন 'হেরিটেজ ওয়াক'শুরু হচ্ছে ৷ তবে পর্যটকদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন,"সমস্ত রকম সুরক্ষার পরিকল্পনা করে পর্যটকদের সুবিধার্থে সপ্তাহে 6 দিন হেরিটেজ-ওয়াক শুরু করা হচ্ছে ৷ এতে আরও মানুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমকে জানতে পারবেন,বিশ্বভারতী ঘুরে দেখতে পারবেন ৷ এটা সবার জন্যই খুশির বিষয়।

Visva-Bharati Heritage Walk
সপ্তাহে 6 দিন 'হেরিটেজ ওয়াক' (ইটিভি ভারত)

কোন কোন দিন ও কোন সময়ে 'হেরিটেজ-ওয়াক'

প্রতি সোম, মঙ্গল, শুক্র ও শনিবার বেলা সাড়ে 3টে ও বিকেল সাড়ে 4টে পর্যন্ত পর্যটকরা 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন আশ্রম ঘুরে দেখতে পারবেন ৷ প্রতি বুধবার সকাল 11 টায় হেরিটেজ-ওয়াক হবে ৷ ফের বিকেল সাড়ে 3টে ও সাড়ে 4টে পর্যটকদের জন্য খোলা থাকবে আশ্রম ৷ আর প্রতি রবিবার সকাল 10টায় ও 11টায়, বিকেল সাড়ে 3টেয় ও সাড়ে 4টেয় পর্যটকটের ঘুরিয়ে দেখানো হবে ঐতিহ্যবাহী আশ্রম প্রাঙ্গণ ৷

Visva-Bharati Heritage Walk
কোন কোন দিন ও কোন সময়ে 'হেরিটেজ-ওয়াক' (ইটিভি ভারত)

কোথায় টিকিট সংগ্রহ করবেন ও মূল্য কত

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা থেকেই 'হেরিটেজ-ওয়াক'জন্য টিকিট সংগ্রহ করা যাবে ৷ এখনও অনলাইনে টিকিট সংগ্রহের পরিষেবা চালু হয়নি ৷ তবে দ্রুত অনলাইনেও টিকিট সংগ্রহ করার পরিষেবা চালু করতে চলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

মাথাপিছু টিকিট মূল্য 300 টাকা। পড়ুয়াদের কোনও দল ঘুরতে এলে মাথাপিছু টিকিট মূল্য 50 টাকা ৷ একক কোনও পড়ুয়ার জন্য টিকিট মূল্য 150 টাকা ৷ বিদেশি পর্যটকদের জন্য মাথাপিছু টিকিটের মূল্য 1000 টাকা ৷ এক একটি দলে সর্বাধিক 25 জন পর্যটককে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে।

Visva-Bharati Heritage Walk
পর্যটকদের জন্য সুখবর (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য,2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণের আরাম' শান্তিনিকেতনকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দেয় ইউনেসকো। এই মুহূর্তে বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমার অধিকারী। তাই শান্তিনিকেতন জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঐতিহ্যবাহী ভবন, ভাস্কর্য, সম্পদ রক্ষা করা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে বাড়তি চ্যালেঞ্জ ৷ তবে ইউনেসকোর তরফে পর্যটকেরা বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান যাতে ঘুরে দেখতে পারেন, তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার নির্দেশিকাও রয়েছে। সেই মতো 2025 সালের অগস্ট পর্যটকদের জন্য প্রথমবার খুলে দেওয়া হয়েছিল বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস ৷ তবে সপ্তাহে মাত্র দুই দিনের জন্য ৷ শনিবার অর্ধ দিবস ও রবিবার পূর্ণ দিসব পর্যটকরা হেরিটেজ-ওয়াক করতে পারছিলেন ৷ পরে তা একদিন বৃদ্ধি করা হয়েছিল ৷ শুক্রবার অর্ধদিবস পর্যটকরা আশ্রমে প্রবেশ করতে পারছিলেন। এবার শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার বাদে সপ্তাহের 6 দিন শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের জন্য খোলা থাকবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যবাহী আশ্রম প্রাঙ্গণ।

Visva-Bharati Heritage Walk
বিশ্বভারতীয় উপাসনা গৃহ (ইটিভি ভারত)

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা,পরিকাঠামো নিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতাদর্শগত পার্থক্য বরাবরই ছিল ৷ শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর এখানে শুরু হয় ব্রহ্ম উপাসনা ৷ পাশাপাশি পঠন-পাঠন শুরুর চিন্তাভাবনা করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ সেই মতো 1901 সালে শুরু হয় বিদ্যালয় অধ্যয়ন। প্রথমে এর নাম ছিল 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিশ্বভারতী' নামকরণ করেন ৷ 1918 সাল থেকে বিশ্বভারতী সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে ৷ তবে 1921 সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর জন্ম হয়। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিদের আহ্বান করেন রবীন্দ্রনাথ। শুরু হয় বিশ্বভারতীর পথ চলা। এখানে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শান্তিনিকেতন গৃহ, উপাসনা গৃহ, ছাতিমতলা, আম্রকুঞ্জ, ঘণ্টাতলা, চৈতি গৃহ, পাঠভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, প্রখ্যাত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্য সমূহ পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ।

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বিশ্বভারতী হেরিটেজ ওয়াক
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