পালাবদলের পর বীরভূম প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক, রাস্তা হস্তান্তরের আর্জি বিশ্বভারতীর
তৃণমূলের আমলে একাধিক সমস্যার মুখে পড়েছিল বিশ্বভারতী ৷ এবার সেগুলো সমাধানের আশায় 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী।
Published : May 18, 2026 at 8:58 PM IST
বোলপুর, 18 মে: রাজ্যে পালা বদলের পর বীরভূম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিশ্বভারতী কর্তপক্ষের প্রথম বৈঠক হল সোমবার ৷ তাতে প্রশাসনের কাছে ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহের সামনের রাস্তার নিয়ন্ত্রণে চেয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি, শান্তিনিকেতন রোডে ভারী যান নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য নিষ্কাশনে সহযোগিতা ও লালবাঁধ এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ রোখার আর্জি জানানো হয়েছে বিশ্বভারতীর তরফে ৷ এতদিন রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে বাংলার একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীকে বেশকিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল বলে অভিযোগ ৷ কর্তৃপক্ষের অনেকেই সরব হয়েছেন এই মর্মে ৷ এবার সেগুলো সমাধানের আশায় 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী।
ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "আগের যে দাবিগুলো ছিল সেগুলোই নতুন করে পেশ করেছি আমরা ৷ তার মধ্যে রাস্তার নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আছে ৷ পুরোটা না দিক, কিছুটা চাওয়া হয়েছে ৷ ভারী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার কথাও বলেছি আমরা। দেখা যাক কত দ্রুত এই সমস্যাগুলির সমাধান হয় ৷" বীরভূম জেলা শাসক ধবল জৈন বলেন, "বিশ্বভারতী যে যে দিক গুলি তুলে ধরল সেগুলি আমরা গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করব ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাতে কোন সমস্যা না-হয় সেটা দেখাই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে।"
বৈঠকে কারা ছিলেন ?
বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে এই বৈঠকটি হয় ৷ বৈঠকে বিশ্বভারতীর তরফে ছিলেন উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিকেতনের অধিকর্তা অমিত হাজরা, ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ-সহ অন্যরা। বীরভূম জেলা প্রশাসনের তরফে ছিলেন জেলা শাসক ধবল জৈন, বোলপুরের মহকুমা শাসক অনিমেষকান্তি মান্না, বোলপুর পুরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ-সহ বন দফতর, পূর্ত দফতর ও দমকল বিভাগের আধিকারিকরা। ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব, বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল এবং শান্তিনিকেতন থানার ওসি অনন্যা দে-সহ আরও কয়েকজন ৷
কী কথা হল ?
বিশ্বভারতী ও বীরভূম জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহের সামনের রাস্তা নিয়ন্ত্রণে চেয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । সম্পূর্ণ রাস্তাটি না হোক, শুরু থেকে সঙ্গীতভবন পর্যন্ত রাস্তার নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হোক বলে দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৷ এছাড়া, শান্তিনিকেতন রোডে, বিশেষ করে বিশ্বভারতী সংলগ্ন রাস্তায় বড় বড় ডাম্পার, লরি নিয়ন্ত্রণ করুক প্রশাসন- এমনটাও চায় বিশ্বভারতী।
একটি অভিযোগ কয়েক দিন থেকেই উঠছে ৷ বিশ্বভারতীর লালবাঁধ এলাকা নাকি সন্ধ্যার পর সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয় ৷ এ ব্যাপারে যাতে পুলিশ নজরদারি চালায় সেই দাবিও তোলা হয়েছে ৷ একই সঙ্গে বর্জ্য নিষ্কাশনের বিষয়ে আরও গুরুত্ব দিক বোলপুর পুরসভা ৷ বিশ্বভারতীর বড় বাঁধ এলাকায় যাতে আবর্জনা ফেলা না-হয়, তারও আর্জি বিশ্বভারতীর তরফে জানানো হয়েছে ৷ অর্থাৎ, রাজ্যে নতুন সরকার আসতেই দীর্ঘদিনের দাবিগুলি পুনরায় জেলা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরলো বিশ্বভারতী ।
ইতিহাস কী বলছে ?
তরল ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশনে ব্যর্থ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ, এই মর্মে 2017 সাল থেকে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা চলছে ৷ সেই মামলায় আদালতে নির্দেশে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও বোলপুর পুরসভা যৌথভাবে বর্জ্য নিষ্কাশনের কাজে হাত লাগিয়েছে ৷ 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেসকো। এই মুহূর্তে বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমার অধিকারী বিশ্বভারতী।
শান্তিনিকেতন রোড থেকে তালধ্বজের সামনে দিয়ে প্রায় 3 কিলোমিটার দীর্ঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা চলে গিয়েছে ৷ এই রাস্তার দুই দিকে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহ, শান্তিনিকেতন গৃহ, ছাতিমতলা, রবীন্দ্রভবন, নন্দন আর্ট গ্যালারি, নাট্যঘর, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, শিক্ষাভবন-সহ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বাড়ি ৷ এছাড়াও রয়েছে প্রখ্যাত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্য সমূহ ৷ তাই এই রাস্তা দিয়ে ভারী যান চলাচল করলে বা যানজটের ফলে দূষণ হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ভবন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যগুলি।
রাস্তার নিয়ন্ত্রণের দাবি
ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য স্বপন কুমার দত্তের আবেদনের ভিত্তিতে 2017 সালে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করেছিল তৎকালীন তৃণমূল-কংগ্রেস সরকার ৷ পরে বিশ্বভারতীর স্থায়ী উপাচার্য হয়েছিলেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৷ অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়ে প্রায় সময় স্থানীয় মানুষজন ও আশ্রমিকদের যাতায়াত করতে বাধা দেওয়া হচ্ছিল ৷
বিশ্বভারতীর নিরাপত্তারক্ষীরাও রাস্তা বন্ধ করে রাখছিলেন ৷ এই মর্মে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকেরা একযোগে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ অভিযোগ পাওয়ার পর 2020 সালের 28 ডিসেম্বর বোলপুর গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক সভা থেকে বিশ্বভারতীর কাছ থেকে রাস্তা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দেশের পরেই এই রাস্তায় বোর্ড বসিয়ে দিয়েছিল রাজ্যের পূর্ত বিভাগ । এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বিজেপি নেতারা। রাজ্যে পালা বদলের পর ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসায় রাস্তা ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে আশার আলো দেখছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।