বিশ্বভারতীতে পড়ানো হতে পারে চিকিৎসা বিজ্ঞান, মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদনের আবেদন কর্তৃপক্ষের
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানিয়েছেন, এই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন উপাচার্য৷
Published : May 25, 2026 at 8:12 PM IST
বোলপুর, 25 মে: এবার 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে পড়ানো হতে পারে চিকিৎসা বিজ্ঞান। তার জন্য গড়ে তোলা হবে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। ইতিমধ্যেই এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র চাওয়া হয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে৷ এইমসের আদলে এই মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তুলতে চায় কর্তৃপক্ষ। নাম হতে পারে 'বিশ্বভারতী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'। তবে সবটাই নির্ভর করছে কেন্দ্র সরকারের ছাড়পত্র ও সহযোগিতার উপর৷
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "বিশ্বভারতীর উপাচার্য খুবই চেষ্টা করছেন এখানে একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল করার৷ যেখানে-যেখানে আবেদন করার করা হয়েছে। দেখা যাক কী হয়৷ তবে এখানে সবাই চিকিৎসা পাবেন৷ আর পড়ুয়ারাও সমৃদ্ধ হবেন।"
উল্লেখ্য, বোলপুর-শান্তিনিকেতনে বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, এই অভিযোগ আজকের নয়৷ স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে হয়েছিল চিকিৎসার জন্য৷ এছাড়া, আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন শান্তিনিকেতনে বহু প্রখ্যাত মানুষের বসবাস। চিকিৎসার জন্য শেষ জীবনে তাঁদেরও শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতে হয়েছিল৷ তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ৷
এমনকী, কোভিড পরিস্থিতির সময়েও চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছিল শান্তিনিকেতনের প্রবীণ আশ্রমিকদের। তাই বিশ্বভারতীতে যদি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে ওঠে, তাহলে চিকিৎসা শাস্ত্রে নতুন দিগন্ত পাবে, এমনটাই মনে করছেন সকলে৷
2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। এরপর সেখানে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে উঠলে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর মুকুটে নতুন পালক সংযোজিত হবে৷
যদিও, বিশ্বভারতীতে বহু আগে থেকে দু’টি হাসপাতাল রয়েছে। একটি পিয়ার্সন মেমোরিয়াল হাসপাতাল, অন্যটি দীনবন্ধু এন্ড্রুজ মেমোরিয়াল হাসপাতাল। এই দু’টি হাসপাতালকেও মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল যুক্ত করা হতে পারে৷ অর্থাৎ, বিশ্বভারতীতে শুরু হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন। ইতিমধ্যেই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরির ছাড়পত্র চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।
বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, কমপক্ষে দু’শো শয্যার এই হাসপাতাল হবে৷ শান্তিনিকেতনের মোলডাঙ্গায় বিশ্বভারতীর বিস্তীর্ণ জমি রয়েছে। সেখানেও গড়ে উঠতে পারে এই হাসপাতাল। সবাই এখানে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। অল ইন্ডিয়া ইনিস্টিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স (এইমস)-এর মতোই হবে এই হাসপাতাল। সম্ভবত হাসপাতালের নাম রাখা হতে পারে 'বিশ্বভারতী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'৷ যদিও, এই নাম এখনই চূড়ান্ত নয়৷
প্রসঙ্গত, বোলপুরের মুলুকে একটি বেসরকারি 'শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল' রয়েছে। যা নিয়ে অনেক অভিযোগও রয়েছে। একাধিকবার ইডি ও সিবিআই হানাও দিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কর্ণধার মলয় পিঠকেও।