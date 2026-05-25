ETV Bharat / state

বিশ্বভারতীতে পড়ানো হতে পারে চিকিৎসা বিজ্ঞান, মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদনের আবেদন কর্তৃপক্ষের

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানিয়েছেন, এই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন উপাচার্য৷

Visva Bharati University
বিশ্বভারতীতে মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদনের আবেদন কর্তৃপক্ষের (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 25, 2026 at 8:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বোলপুর, 25 মে: এবার 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে পড়ানো হতে পারে চিকিৎসা বিজ্ঞান। তার জন্য গড়ে তোলা হবে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। ইতিমধ্যেই এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র চাওয়া হয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে৷ এইমসের আদলে এই মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তুলতে চায় কর্তৃপক্ষ। নাম হতে পারে 'বিশ্বভারতী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'। তবে সবটাই নির্ভর করছে কেন্দ্র সরকারের ছাড়পত্র ও সহযোগিতার উপর৷

বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "বিশ্বভারতীর উপাচার্য খুবই চেষ্টা করছেন এখানে একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল করার৷ যেখানে-যেখানে আবেদন করার করা হয়েছে। দেখা যাক কী হয়৷ তবে এখানে সবাই চিকিৎসা পাবেন৷ আর পড়ুয়ারাও সমৃদ্ধ হবেন।"

বিশ্বভারতীতে মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদনের আবেদন কর্তৃপক্ষের (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, বোলপুর-শান্তিনিকেতনে বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, এই অভিযোগ আজকের নয়৷ স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় চলে যেতে হয়েছিল চিকিৎসার জন্য৷ এছাড়া, আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন শান্তিনিকেতনে বহু প্রখ্যাত মানুষের বসবাস। চিকিৎসার জন্য শেষ জীবনে তাঁদেরও শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেতে হয়েছিল৷ তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ প্রমুখ৷

এমনকী, কোভিড পরিস্থিতির সময়েও চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছিল শান্তিনিকেতনের প্রবীণ আশ্রমিকদের। তাই বিশ্বভারতীতে যদি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে ওঠে, তাহলে চিকিৎসা শাস্ত্রে নতুন দিগন্ত পাবে, এমনটাই মনে করছেন সকলে৷

Visva Bharati University
বিশ্বভারতীতে মেডিক্যাল কলেজ গড়তে কর্তৃপক্ষের আবেদন (ফাইল ছবি)

2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। এরপর সেখানে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে উঠলে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর মুকুটে নতুন পালক সংযোজিত হবে৷

Visva Bharati University
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (ফাইল ছবি)

যদিও, বিশ্বভারতীতে বহু আগে থেকে দু’টি হাসপাতাল রয়েছে। একটি পিয়ার্সন মেমোরিয়াল হাসপাতাল, অন্যটি দীনবন্ধু এন্ড্রুজ মেমোরিয়াল হাসপাতাল। এই দু’টি হাসপাতালকেও মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল যুক্ত করা হতে পারে৷ অর্থাৎ, বিশ্বভারতীতে শুরু হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন। ইতিমধ্যেই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরির ছাড়পত্র চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

Visva Bharati University
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, কমপক্ষে দু’শো শয্যার এই হাসপাতাল হবে৷ শান্তিনিকেতনের মোলডাঙ্গায় বিশ্বভারতীর বিস্তীর্ণ জমি রয়েছে। সেখানেও গড়ে উঠতে পারে এই হাসপাতাল। সবাই এখানে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। অল ইন্ডিয়া ইনিস্টিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স (এইমস)-এর মতোই হবে এই হাসপাতাল। সম্ভবত হাসপাতালের নাম রাখা হতে পারে 'বিশ্বভারতী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল'৷ যদিও, এই নাম এখনই চূড়ান্ত নয়৷

Visva Bharati University
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (ফাইল ছবি)

প্রসঙ্গত, বোলপুরের মুলুকে একটি বেসরকারি 'শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল' রয়েছে। যা নিয়ে অনেক অভিযোগও রয়েছে। একাধিকবার ইডি ও সিবিআই হানাও দিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কর্ণধার মলয় পিঠকেও।

Visva Bharati University
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতাল (ফাইল ছবি)
তাই এইএমস-এর মতো বিশ্বভারতীতে একটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে উঠতে চলেছে৷ এতে অনেক বেশি সুবিধা হবে এই এলাকার মানুষজনের৷ উন্নত মানের পরিষেবা মিলিবে৷

আরও পড়ুন -

  1. ডবল ইঞ্জিন সরকার আসতেই জমি পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ নিল বিশ্বভারতী
  2. পালাবদলের পর বীরভূম প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক, রাস্তা হস্তান্তরের আর্জি বিশ্বভারতীর

TAGGED:

MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL
মেডিক্যাল কলেজ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
শান্তিনিকেতন
VISVA BHARATI UNIVERSITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.