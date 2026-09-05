রবীন্দ্রনাথের যাত্রার শতবর্ষ উদযাপন করবে সুইডেন সরকার, অংশ নেবে বিশ্বভারতী
গত মে মাসে প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর আচার্য নরেন্দ্র মোদি সুইডেন সফরে যান ৷ সেখানেই এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ৷ অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : September 5, 2026 at 4:12 PM IST
বোলপুর, 5 সেপ্টেম্বর: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুইডেন যাত্রার শতবর্ষে সেদেশে ঘটা করে উদযাপন হবে ৷ সদ্য মে মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুইডেন সফরে এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে । আহ্বান জানানো হয়েছে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীকে । নভেম্বর মাসে বিশ্বভারতী থেকে দু’টি প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে সুইডেনে । রবীন্দ্রনাথের আদর্শে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তথ্যচিত্র, প্রদর্শনী, আলোচনা সভা চলবে ধারাবাহিক ভাবে ৷ এই বিষয়ে আগ্রহী সুইডেন সরকার । ইটিভি ভারত-কে একথাই জানালেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ ।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় বিশ্বের 39টি দেশের সঙ্গে বিশ্বভারতীর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ছিল । বর্তমানে তা মাত্র আট থেকে ন’টি দেশের সঙ্গে বিশ্বভারতীর মউ রয়েছে । যদিও, সদ্য আর্জেন্তিনা, থাইল্যান্ড, ইংল্যান্ড, জার্মানি, সুইডেন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে মউ চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে ।
সম্ভবত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে 1913 সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সময় সশরীরে সুইডেনে উপস্থিত থাকতে পারেননি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ পরে সুইডিশ অ্যাকাডেমি আমন্ত্রণে 1921 সালে সুইডেন গিয়েছিলেন গুরুদেব ৷ ওই বছরের 26 মে তাঁর নোবেল পুরস্কার গ্রহণের ভাষণ রেকর্ড করা হয়েছিল ৷ পরবর্তীতে 1926 সালের অগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ সুইডেন গিয়েছিলেন । সেই সময় সুইডিশ রেডিয়োতে কবিতা পাঠ করেছিলেন ৷ অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন আলোচনায় ।
রবীন্দ্রনাথের সুইডেন সফরের শতবর্ষ সেদেশে ঘটা করে উদযাপন করা হবে ৷ সদ্য 15 মে সুইডেন সফরে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তিনি বিশ্বভারতীর আচার্য পদে রয়েছেন । বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ ইটিভি ভারত-কে জানান, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরকালেই ঠিক হয় সুইডেনে রবীন্দ্রনাথের যাত্রার শতবর্ষ উদযাপন হবে ৷ প্রধানমন্ত্রীকে এমনই প্রস্তাব দেন সুইডেন সরকার । তারপরেই আহ্বান জানানো হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীকে ।
এই মর্মে বিশ্বভারতী থেকে নভেম্বর মাসে দু’টি প্রতিনিধি দল পাঠানো হচ্ছে সুইডেনে ৷ বেশ কয়েক দিন ধরে রবীন্দ্র আদর্শে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ, প্রদর্শনী, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী সংক্রান্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি চলবে ৷ বিশ্বভারতীর প্রতিনিধিরা সুইডেন সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে সেসবের আয়োজন করবে ৷ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কবি, সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করেছে সুইডেন সরকার ।
বিশ্বভারতীর উপাচার্য বলেন, ‘‘আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী মে মাসে সুইডেন গিয়েছিলেন । তখন আলোচনা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুইডেন যাত্রার একশো বছর উপলক্ষে একটা প্রোগ্রাম সিরিজ হবে ৷ সেই মতো বিশ্বভারতীকে আবেদন করা হয়েছে । আমরা ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা পাঠিয়ে দিয়েছি । নভেম্বর মাসে আমাদের কালচারাল টিম, প্রদর্শনীর টিম যাবে সুইডেনে । এই রকম বিশ্বের অনেক দেশ এগিয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যাত্রার শতবর্ষ উদযাপন করতে । আর সব ক্ষেত্রেই বিশ্বভারতী অংশ নেবে ।’’
উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাশিয়া যাত্রার শতবর্ষ উপলক্ষে মস্কো শহরে গুরুদেবের নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনী চলছে ৷
অন্যদিকে, বিদেশনীতির কারণে চিনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত, শিক্ষা-সংস্কৃতির আদান-প্রদান আপাতত স্থগিত রয়েছে । তবে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ আশাবাদী দ্রুত পুনরায় সচল হবে সব কিছু৷ আবারও মউ চুক্তি সাক্ষরিত হবে ।
উপাচার্য বলেন, ‘‘চিনের সঙ্গে স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম হত । কিন্তু, আপনারা জানেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য সেগুলো বন্ধ হয়ে আছে ৷ আবার ভবিষ্যতে হবে । বিশ্বভারতীকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চিনা ভবনের ভালো অবদান রয়েছে । অনেক অবদান ।’’