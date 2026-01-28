সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে মউ বিশ্বভারতীর, লক্ষ্য শিক্ষা-গবেষণার আদান-প্রদান

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে মউ বিশ্বভারতীর, লক্ষ্য শিক্ষা-গবেষণার আদান-প্রদান
বিশ্বভারতীতে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা কোটি কোটি টাকার স্টুডিয়োটি পুনরায় ব্যবহৃত হবে ও তার থেকে আয়ও হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৷
Published : January 28, 2026 at 8:12 PM IST
বোলপুর, 28 জানুয়ারি: শিক্ষা ও গবেষণা বিনিময়ের লক্ষ্যে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই) ও বিশ্বভারতী মউ সাক্ষর করল ৷ বিশেষ করে বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবন ও সাংবাদিকতা বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কাজ করবে এসআরএফটিআই ৷ এতে দুই প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা উপকৃত হবেন, কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত হবে । পাশাপাশি, বিশ্বভারতীতে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত স্টুডিয়োটি পুনরায় ব্যবহৃত হবে ও তার থেকে আয়ও হবে ৷
বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মউ স্বাক্ষরিত হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন, কলকাতার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (এসআরএফটিআই)-এর উপাচার্য সমীরণ দত্ত, কর্মসচিব দীপক কুমার, ডিন সুকান্ত মজুমদার । বিশ্বভারতীর তরফে উপস্থিত ছিলেন, উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ, কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায় ও সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষ শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় ।
বিশ্বভারতীর অন্যতম বিভাগ সঙ্গীতভবন নৃত্য, নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য, নাটক প্রভৃতি সারা বছরই করে থাকে ৷ এছাড়া, বিশ্বভারতীর সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ সারা বছরই বিভিন্ন কনটেন্ট তৈরি করে ৷ তাই মূলত এই দুই বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কাজ করবে এসআরএফটিআই ৷
উল্লেখ্য, বিশ্বভারতীর সঙ্গীত-কলাভবনের উদ্যোগে কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক মানের একটি স্টুডিয়ো নির্মাণ হয়েছিল ৷ সেই সময় বিশ্বভারতীর সঙ্গে প্রসার ভারতীর একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল ৷ তাতে উল্লেখ ছিল, বিশ্বভারতীর নানা অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা প্রভৃতি নিয়মিত সম্প্রচারিত হবে ৷ কিন্তু, 2017 সাল থেকে সেই স্টুডিয়ো নানা কারণে বন্ধ হয়ে পড়েছিল ৷ সেটি ইতিমধ্যেই সংস্কার করা হয়েছে । বিশ্বভারতীর ও এসআরএফটিআই -এর সাক্ষরিত মউ-এর ফলে নতুন করে এই স্টুডিয়োটি ব্যবহৃত হবে ৷
বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ বলেন, "এই মউ চুক্তিতে উপকৃত হবেন পড়ুয়ারা ৷ নতুন নতুন অনেক কিছু শিখতে পারবেন ৷ তাঁদের কর্মসংস্থান হবে । আর বিশ্বভারতীর আয় হবে স্টুডিয়ো থেকে । আমাদের পড়ুয়ারা নাটক, নৃত্য নিয়ে নিয়মিত কাজ করে, সাংবাদিকতা বিভাগের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ভিডিয়ো অডিয়ো তৈরি করে । তাঁদের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হল ৷ আর সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট খুবই নামী সংস্থা । তারা আমাদের পথ দেখাতে পারবে কীভাবে ফিল্ম সংক্রান্ত কাজ করা যায়, কীভাবে স্টুডিয়ো ব্যবহার করতে হয় ।"
এসআরএফটিআই-এর উপাচার্য সমীরণ দত্ত বলেন, "আমরা সিনেমা বানানোর ট্রেনিং দিই । ফটোগ্রাফিক, চিত্রনাট্য, অভিনয় প্রভৃতির ট্রেনিং দিই ৷ বিশ্বভারতীতে আবার আলাদা আলাদা ভাবে এই কোর্সগুলো করানো হয় ৷ তারা আমাদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেতে পারে, উলটো দিক থেকে আমরা বিশ্বভারতীর অভিজ্ঞ শিক্ষক ও পড়ুয়াদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারি ৷ এর আগে কলাভবনের শিক্ষকেরা আমাদের ইনস্টিটিউটে গিয়ে পড়িয়েছেন । এবার সামগ্রিক মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ৷ ভবিষ্যতে বিশ্বভারতীতে ফিল্ম মেকিংয়ের কোর্স করানোর ভাবনা আমাদের আছে ।"
প্রসঙ্গত, সত্যজিৎ রায় বিশ্বভারতীর পাঠভবনের ছাত্র ছিলেন ৷ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে স্বল্প সময়ের জন্য তাঁর সাক্ষাৎ-ও হয়েছিল ৷ সত্যজিৎ রায় নিজে সেই সাক্ষাতের কথা লিখে গিয়েছেন । এবার তাঁর ইনিস্টিউটের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হল কবিগুরুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর ৷ যা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক মুহূর্ত বাংলার জন্য ৷