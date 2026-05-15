নিয়োগ নিয়ে সমাজমাধ্যমে প্রশ্ন, অধ্যাপককে বিশ্বভারতীর আইনি নোটিশ

সোশাল মিডিয়ায় 'মানহানি' ! শ্রীরামপুর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সুমন ঘোষকে আইনি নোটিশ বিশ্বভারতীর ৷ পোস্ট মুছে নিঃশর্তে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ।

Published : May 15, 2026 at 7:28 PM IST

বোলপুর, 15 মে: সোশাল মিডিয়ায় 'মানহানি'! এই অভিযোগে শ্রীরামপুর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সুমন ঘোষকে আইনি নোটিশ দিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৷ নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন এই সহকারী অধ্যাপক ৷ বিশ্বভারতী প্রতি অবমাননাকর পোস্ট মুছে দিয়ে নিঃশর্তে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আইনি নোটিশে।

এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "বিশ্বভারতী অনন্য গরিমা আছে ৷ আর এখানে সব কাজ ইউজিসি'র গাইড লাইন মেনে হয় ৷ তাই অপপ্রচার করা হলে প্রতিষ্ঠান চুপ থাকবে না ৷ তাই আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷"

অধ্যাপকের অভিযোগ ছিল, বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ইন্টারভিউতে ডাকা হয়নি। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা হয়েছে ৷ যদিও, এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুমন ঘোষ বলেন, "নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যে গলদ আছে এটা মিথ্যা নয় ৷ শুধু বাংলা বিভাগে নয়, বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের নিয়োগ প্রক্রিয়া ঠিক নয় ৷ এই অভিযোগ থেকে আমি সরে দাঁড়াব না ৷ তবে আমি আগেই আমার পোস্ট মুছে দিয়েছি, কারণ আমার পরিচিত অনেক প্রার্থী ছিলেন তাঁদের অনুরোধে। কিন্তু, আমার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমাকে ইন্টারভিউতে ডাকেনি। অথচ, আমার থেকে কমদিন অধ্যাপনা করা অনেকেই ডাক পেয়েছেন ৷ এটা ঠিক নয়।"

গত বছর বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগে 109টি সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল ৷ সেই মত বাংলা বিভাগেও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল ৷ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী হুগলি জেলার শ্রীরামপুর কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সুমন ঘোষ আবেদন করেছিলেন ৷ তাঁর অভিযোগ ছিল, 20 বছর অধ্যাপনা করা সত্ত্বেও তাঁকে ইন্টারভিউতে ডাকেনি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। অথবা, স্বল্পদিন অধ্যাপনা করেও অনেকেই ডাক পেয়েছিলেন। এই মর্মে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন অধ্যাপক সুমন ঘোষ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনেও অভিযোগ জানিয়েছিলেন তিনি ৷

এরপরেই কিছুদিন নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ, এমনটাই দাবি একাংশের ৷ পাশাপাশি অধ্যাপক সুমন ঘোষ বিশ্বভারতীর ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছিলেন ৷ নানান পোস্ট করেছিলেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের গাফিলতি নিয়ে ৷

এ নিয়েই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক সুমন ঘোষকে আইনি নোটিশ ধারাল। নোটিশে সামগ্রিক বিষয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে, অবিলম্বে বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে করা আপত্তিকর পোস্টগুলি মুছে ফেলতে হবে। পাশাপাশি এই কর্মকাণ্ডের জন্য নিঃশর্তে ক্ষমা চাইতে হবে ৷ যদিও, তিনি একাজ না-করেন, তাহলে পরবর্তী ক্ষেত্রে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পথে যাবে ৷

প্রসঙ্গত, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী ইউনেসকো দ্বারা 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা পেয়েছে। এই মুহূর্তে বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিশ্বভারতী এই তকমার অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক হলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও আচার্য হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এছাড়া, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের মধ্যে অন্যতম নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, অস্কার জয়ী সত্যজিৎ রায়, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি।

বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে প্রখ্যাত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ, নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদ বিহারি মুখোপাধ্যায়, কেজি সুব্রামানিয়াম, সোমনাথ হোড়, যোগেন চৌধুরী, মমতা শঙ্কর, নীলিমা সেন, বিজ্ঞানী প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ, সাহিত্যিক মহেশ্বতা দেবী প্রমুখ ৷

