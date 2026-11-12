ক্রিকেটের মতো টেবিল টেনিসে বল থ্রোয়িং মেশিন, বিশ্বভারতীর অধ্যাপককে কেন্দ্রের স্বীকৃতি

ক্রিকেটের মতো টেবিল টেনিসে বল থ্রোয়িং মেশিন, বিশ্বভারতীর অধ্যাপককে কেন্দ্রের স্বীকৃতি
Table Tennis Ball Feeder Machine: বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ড. অভিজিৎ থান্দার ও তিন জন গবেষক-পড়ুয়া এই যন্ত্রটি বানিয়েছেন ৷ অভিষেক দত্ত রায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 12, 2026 at 6:48 PM IST
বোলপুর, 12 নভেম্বর: ক্রিকেটের মতো এবার টেবিল টেনিসে বল থ্রো করার যন্ত্রের নকশা বানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি পেলেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক । শারীরশিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ড. অভিজিৎ থান্দার তাঁর তিন গবেষক পড়ুয়াকে নিয়ে 'টেবিল টেনিস বল ফিডার মেশিন'-এর মডেল বানিয়ে ইতিমধ্যেই উদ্ভাবনীর জন্য পেটেন্টে পেয়েছেন ৷
এই মেশিনের সাহায্যে কোচ ছাড়াই খেলোয়াড়েরা অনুশীলন করতে পারবে । ভবিষ্যতে এই মেশিনটিকে আরও আপডেট, অর্থাৎ বল থ্রো করার ধরন বদল করে উন্নতমানের করা হবে বলে জানালেন নির্মাতারা ৷
টেবিল টেনিস বল ফিডার মেশিন
ক্রিকেটে বল থ্রোয়িং মেশিনের ব্যবহার দীর্ঘদিনের ৷ মেশিনের দ্বারা বল করা হয়, আর ব্যাটসম্যান অনুশীলন করেন ৷ সেটা দেখেই সেই রকমই একটি যন্ত্র টেবিল টেনিসের জন্য তৈরি করার চিন্তাভাবনা করেন বিশ্বভারতীর শারীরশিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ড. অভিজিৎ থান্দার ৷
তিনি বলেন, ‘‘আমাদের বিশ্বভারতীতে স্পোর্টস টেকনোলজি বিষয়ে যখন পড়াশোনা শুরু হয়, তখন কয়েকজন ছাত্র সেটা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে । সেখানে নতুন কিছু করার বিষয়টি উল্লেখ আছে৷ আর আমরা ক্রিকেটার ৷ ক্রিকেটে বোলিং মেশিন রয়েছে । তাই আমার মাথায় আসে টেবিল টেনিসে যদি এই রকম কিছু মেশিন বের করা যায় ভালো হয় ৷’’
পরিকল্পনা মতো তিনি কাজ শুরু করেন ৷ সঙ্গে নেন তাঁর তিন গবেষক পড়ুয়া ফিরদৌস তাবাসসুম, কুন্দন দাস ও আজহারউদ্দিন খানকে ৷ ওই তিনজনকে নিয়ে 'টেবিল টেনিস বল ফিডার মেশিন' -এর মডেল তৈরি করেন ৷
ড. অভিজিৎ থান্দার বলেন, ‘‘সেই মতো কাজ শুরু করি ৷ আজ থেকে এক বছর আগে ভারত সরকারের পেটেন্ট পোর্টালে আবেদন করি ৷ অবশেষে স্বীকৃতি পাই ৷ খেলোয়াড়রা কোচ ছাড়াই সহজে খেলোয়াড়েরা অনুশীলন করতে পারবে ৷ তবে ভবিষ্যতে আরও কী কী ভাবে এই মডেলটিকে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, সেই নিয়েই পরীক্ষা করছি আমরা ৷ আর স্বল্প খরচে যে কেউ এটি বানিয়ে ফেলতে পারবেন ।’’
2025 সালে অগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রকের পেটেন্ট পোর্টালে আবেদন করা হয় । সেই মতো প্রায় একবছর পর ক্রীড়াক্ষেত্রে উদ্ভাবনীর জন্য মিলল স্বীকৃতি । অর্থাৎ, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ড. অভিজিৎ থান্দার ও তাঁর ছাত্রদের পেটেন্ট দিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি পেয়ে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর মুকুটে নতুন পালক যুক্ত হল ৷
কীভাবে কাজ করবে এই যন্ত্র ?
যন্ত্রের মডেলটি দেখে বোঝা যাচ্ছে, অতি সহজেই খেলোয়াড়েরা কোচ ছাড়াই অনুশীলন করতে পারবেন ৷ যথারীতি বিপরীতে থাকা একজন খেলোয়াড়ের ন্যায় টেবিলে বল থ্রো করছে যন্ত্রটি ৷ আর এটি খুব ভারী নয়, ফলে সহজেই বহন করা যাবে ৷ পাশাপাশি, পূর্ণাঙ্গ মেশিন নির্মাণ করতে খরচও স্বল্প ৷ আপাতত যন্ত্রের নকশা কার্ডবোর্ড, স্ক্রু, ব্যাটারি চালিত মোটর, এনসিসি-র ড্রাম বাজানোর স্টিকের স্পঞ্জ ব্যবহার করে নির্মাণ করা হয়েছে । নির্মাতারা জানান, এই যন্ত্রটি আরও বিভিন্নভাবে আধুনিকীকরণ করা হবে ৷ তার জন্য খেলোয়াড়দের ব্যবহার করতে দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে ৷
অধ্যাপক ড. অভিজিৎ থান্দার-এর সঙ্গী গবেষক আজহারউদ্দিন খান বলেন, ‘‘ক্রিকেটে যেমন কারও সহযোগিতা ছাড়াই ব্যাট করা যায়, তেমনই কারও সহযোগিতা ছাড়া টেবিল টেনিস অনুশীলন করা যাবে ৷ আর এটি মূলত শিক্ষানবীশ খেলোয়াড়দের জন্য তৈরি করা ৷ অনেকটা সময় তারা অনুশীলন করতে পারবে অতি সহজেই ।’’
এই মডেলটির দ্বারা অনুশীলন করার পর এই টেবিল টেনিসে খেলোয়াড় তথা কোচ সৌভিক মণ্ডল বলেন, ‘‘টেবিল টেনিসে বহু সময় ধরে অনুশীলন করতে হয় ৷ তাই অভিজিৎ স্যার যে জিনিসটা বানিয়েছেন, তা খুব কাজের ৷ বিশেষ করে জেলার ছেলেরা খুব উপকৃত হবেন ৷ কারণ, জেলাগুলিতে খেলার তেমন পরিকাঠামো থাকে না ৷ আর এই ধরনের খেলার প্রচলন খুব কম ৷ এই ধরনের মেশিনের ফলে প্রচলন বাড়বে । খেলোয়াড়েরা কোচ ছাড়াই দীর্ঘ সময় অনুশীলন করতে পারবে ৷ অসাধারণ একটা কাজ হয়েছে ।
বিশ্বভারতীর মুকুটে নতুন পালক
প্রসঙ্গত, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর পুঁথি বিভাগে সংরক্ষিত মহাভারতের কর্ণ পর্বের 307 বছরের প্রাচীন তালপাতার পুঁথি ইউনেসকোর স্বীকৃতি পেয়েছে । তারপরেই বিশ্বভারতীর অধ্যাপককে উদ্ভাবনীর জন্য মিলল কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি ।
ক্রীড়াক্ষেত্রে অধ্যাপক অভিজিৎ থান্দারের পাশাপাশি আরও তিন জন অধ্যাপক পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের জন্য স্বীকৃতি পেয়েছেন ৷ তাঁরা হলেন - বিশ্বভারতীর পল্লী সংগঠন বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ গোস্বামীর তৈরি মাছের প্রজননের জন্য 'ব্রিডিং ট্যাঙ্ক'-এর নকশা, পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. তরুণ বিশ্বাস ও ড. শুভ্রাংশু সাঁতরা যৌথভাবে নির্মাণ করেছেন 'কার্বন ক্রেডিট ইভ্যালুয়েশন ডিভাইস' ।
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