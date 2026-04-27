আচার্য মোদি, বিশ্বে 'অনাদর' বেড়েছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর

আচার্য মোদি, বিশ্বে 'অনাদর' বেড়েছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর
রবীন্দ্রনাথের সময় বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিদেশের যোগ ছিল তুঙ্গে ৷ ইউনেসকো স্বীকৃত 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' হওয়া সত্ত্বেও আচার্য মোদির সময়ে বিশ্বে 'অনাদর' বেড়েছে বিশ্বভারতীর ৷
Published : April 27, 2026 at 7:43 PM IST
বোলপুর, 27 এপ্রিল: স্বাধীনতার একশো বছর অর্থাৎ 2047 সালের মধ্যে ভারতকে 'বিশ্বগুরু' হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ অথচ তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচর্য সেই বিশ্বভারতী এখন বিশ্ব মঞ্চে অনাদৃত !
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় বিশ্বের প্রায় 38টি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর ৷ চলত শিক্ষার আদান-প্রদান ৷ আসতেন শিক্ষানুরাগী থেকে শুরু করে শিল্পীরা ৷ বর্তমানে এই সংখ্যা কমে মাত্র 7টি দেশে এসে ঠেকেছে ৷ তবে সম্প্রতি 7টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে জানান বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ ৷
বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে পশ্চিমবঙ্গে 14টি'র বেশি জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ করেছেন বেশ কয়েকটি রোড শো-ও ৷ বিশ্বভারতীর সমাবর্তনে 'আচার্য' হিসেবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও আসেননি ৷ 3 বছর ধরে বিশ্বভারতীতে বন্ধ সমাবর্তন ৷ 1921 সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী স্থাপন করেছিলেন ৷ যা আজ ইউনেসকো স্বীকৃত 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'। বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিশ্ব ঐতিহ্যের অধিকারী রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বভারতী ৷
ইতিহাস ফিসফিস কথা বলে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় বিশ্বভারতীর সঙ্গে কমপক্ষে 38টি দেশের সুসম্পর্ক ছিল ৷ শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির আদান-প্রদান হত ৷ চিন, জাপান, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, হাঙ্গেরি, ইরান, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, রাশিয়া-সহ ইউরোপের নানা দেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষক, সাহিত্যিক, শিল্পীর আনাগোনা ছিল এখানে ৷
চিন থেকে বিশ্বভারতীতে এসেছিলেন হিউয়েন সাং, চিনা ভবন প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ৷ জাপান থেকে ওকাকুরা কাকুজো, ইয়োন নগচি, ইংল্যান্ড থেকে চার্লস ফেরার এন্ড্রুজ, ইউলিয়াম পিয়ার্সন, লিওনার্দো এলমার্স্ট ৷ যাঁদের নামে শান্তিনিকেতনে এক একটি 'পল্লী' রয়েছে । ফ্রান্স থেকে স্টালভিন লেভি, আলেকজান্ডার কোয়রে, অস্ট্রিয়া থেকে স্ট্রেলা কামরিসচ, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে মর্টিজ উইনস্টারনিজ প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিতরা বিশ্বভারতীতে এসে, এখানে থেকে শিক্ষামূলক, গঠনমূলক কাজ করেছেন ৷
সমস্যাটা কোথায় ?
বর্তমানে বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ তলানিতে এসে ঠেকেছে। মাত্র 7টি দেশের সঙ্গে বিশ্বভারতীর শিক্ষামূলক মউ চুক্তি রয়েছে । অথচ এই 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর 'পরিদর্শক' হলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং 'আচার্য' হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশ্বের 70টি দেশে সফর করেছেন। কিন্তু, তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ তলানিতে।
বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় বিশ্বভারতীর 38টি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ৷ এখন সম্পর্ক 6 থেকে 7টি দেশের সঙ্গে । এই সংখ্যা বাড়ানোর দিকে আমাদের বাড়তি নজর আছে ৷ আমরা 7টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে মউ চুক্তি করেছি ৷ আরও অনেক দেশ আগ্রহী ৷ ধাপে ধাপে এগিয়ে যাব ৷ এছাড়া জাতীয় স্তরে 14টি মউ চুক্তি করেছি ৷ এগুলি বিশ্বভারতীর মানোন্নয়নে খুব কাজে লাগবে ৷ পড়ুয়ারাও সমৃদ্ধ হবে।" তবে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান হবে তা এখনও জানা নেই বিশ্বভারতীর ৷
চুক্তির বিশদ
জাতীয় স্তরে যে 14টি সংস্থার সঙ্গে বিশ্বভারতীয় মউ চুক্তি হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- এশিয়াটিক সোসাইটি, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়ান পটাশ লিমিটেড (আইপিএল) -এর সঙ্গে বিশ্বভারতীর মউ সাক্ষর ৷ এছাড়া, 7টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে বিশ্বভারতী ৷ তার মধ্যে আর্জেন্তিনা, মস্কো, রোমানিয়া, জাপান ও চিনের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৷