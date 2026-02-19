'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিটের কালোবাজারি ! বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সতর্ক করল বিশ্বভারতী

'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিটের কালোবাজারি ! বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সতর্ক করল বিশ্বভারতী
সদ্য সোশাল মিডিয়ায় অভিযোগ ওঠে, 'হেরিটেজ ওয়াক'-এর জন্য মাত্র 300 টাকার টিকিট 2000 টাকায় বিক্রি হচ্ছে ।
Published : February 19, 2026 at 4:46 PM IST
বোলপুর, 19 ফেব্রুয়ারি: শান্তিনিকেতনে 'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিটের কালোবাজারির অভিযোগ ৷ এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সতর্ক করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । পাশাপাশি জানানো হয়, দ্রুত হেরিটেজ ওয়াকের টিকিট অনলাইনে মিলবে ৷
বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্বভারতীর দাবি, আশ্রম এলাকা পরিদর্শনের জন্য টিকিটের কালোবাজারি সংক্রান্ত বিদ্বেষমূলক ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার কাউন্টার ছাড়া 'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিট মেলার বিকল্প কোনও পথ নেই ৷
টিকিট কালোবাজারির অভিযোগ
'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন আশ্রম ঘুরে দেখার টিকিট কালোবাজারি হচ্ছে বলে সোশাল মিডিয়ায় অভিযোগ উঠেছিল ৷ তারপরেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সতর্ক করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, "হেরিটেজ ওয়াক খুবই জনপ্রিয় । একদিনের বদলে এখন তিনদিন করা হয়েছে । আর এর জন্য টিকিট রবীন্দ্রভবনের কাউন্টার থেকে মেলে ৷ আর কোথাও না ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যে কিছু ঈর্ষাকাতর মানুষ সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে ৷ তাই আমরা মানুষজনকে সতর্ক করছি ৷ বিশ্বভারতী দীর্ঘদিন ধরে বিদ্বেষ শক্তির অপপ্রচারের শিকার ৷ অথচ, পর্যটকরা আমাদের খুব ভালো রিভিউ দিয়ে চলেছেন প্রতিনিয়ত ।"
'হেরিটেজ ওয়াক'-এর শুরু
2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । কিন্তু, কোভিড পরিস্থিতির সময় থেকেই আশ্রম এলাকায় পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ৷ 2025 সালের 23 জুলাই বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ 'হেরিটেজ ওয়াক' শুরু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ সেই মতো ওই বছরেরই 3 অগস্ট থেকে শুরু হয়েছিল 'হেরিটেজ ওয়াক' ৷
'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিটমূল্য
প্রতি রবিবার 'হেরিটেজ ওয়াক' হলেও, বর্তমানে শুক্র, শনি ও রবিবার, তিনদিন পর্যটকরা নির্দিষ্ট নির্ধারিত সময়ে আশ্রম এলাকা ঘুরে দেখতে পারেন । পর্যটকদের জন্য মাথাপিছু টিকিট মূল্য ধার্য করা হয়েছিল 300 টাকা ৷ পড়ুয়াদের জন্য 150 টাকা ৷ সদ্য সোশাল মিডিয়ায় অভিযোগ উঠেছিল, 'হেরিটেজ ওয়াক'-এর জন্য মাত্র 300 টাকার টিকিট 2000 টাকায় বিক্রি হচ্ছিল । অর্থাৎ, কালোবাজারির অভিযোগে সরব হয়েছিলেন অনেকেই ৷
বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি
এদিন, বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান, 'হেরিটেজ ওয়াক' সংক্রান্ত অপপ্রচার চালানো হচ্ছে ৷ বিদ্বেষমূলকভাবে বলা হচ্ছে 'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিটের কালোবাজারি হচ্ছে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ব্যক্তি জড়িত থাকার অভিযোগও তোলা হচ্ছে ৷ কিন্তু, এই 'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিট শুধুমাত্র রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার কাউন্টার থেকেই মেলে ৷ আর কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে টিকিট মেলার কোনও উপায় নেই ৷ রবীন্দ্রভবন কাউন্টার ছাড়া, অন্যত্র থেকে কেউ যদি টিকিট সংগ্রহ করেন তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না ।
পর্যটকদের কাছে আবেদন
বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সকল পর্যটকদের অনুরোধ রবীন্দ্রভবন কাউন্টার থেকেই টিকিট সংগ্রহ করুন ৷ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অনলাইনে টিকিট সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ বিশ্বভারতীর 'হেরিটেজ ওয়াক' খুবই জনপ্রিয় । ভবিষ্যতে আরও নিয়ম করে দিন বৃদ্ধি করা হবে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাফল্যে কিছু সমালোচক, ঈর্ষাকাতর ব্যক্তি ভাবমূর্তি নষ্ট করতে অপপ্রচার চালাচ্ছে ৷
অর্থাৎ, 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন আশ্রম ঘুরে দেখতে টিকিটের কালোবাজারি সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যটকদের সতর্ক করার পাশাপাশি, এক শ্রেণির মানুষকে আক্রমণ করা হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তিতে ৷ কারণ টিকিট কালোবাজারির অভিযোগ উঠতেই নিন্দার ঝড় উঠেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ।