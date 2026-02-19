ETV Bharat / state

'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিটের কালোবাজারি ! বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সতর্ক করল বিশ্বভারতী

সদ্য সোশাল মিডিয়ায় অভিযোগ ওঠে, 'হেরিটেজ ওয়াক'-এর জন্য মাত্র 300 টাকার টিকিট 2000 টাকায় বিক্রি হচ্ছে ।

Visva Bharati
টিকিটের কালোবাজারি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সতর্ক করল বিশ্বভারতী (নিজস্ব ছবি)
বোলপুর, 19 ফেব্রুয়ারি: শান্তিনিকেতনে 'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিটের কালোবাজারির অভিযোগ ৷ এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সতর্ক করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । পাশাপাশি জানানো হয়, দ্রুত হেরিটেজ ওয়াকের টিকিট অনলাইনে মিলবে ৷

বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্বভারতীর দাবি, আশ্রম এলাকা পরিদর্শনের জন্য টিকিটের কালোবাজারি সংক্রান্ত বিদ্বেষমূলক ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার কাউন্টার ছাড়া 'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিট মেলার বিকল্প কোনও পথ নেই ৷

Visva Bharati
বিশ্বভারতী (নিজস্ব ছবি)

টিকিট কালোবাজারির অভিযোগ

'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন আশ্রম ঘুরে দেখার টিকিট কালোবাজারি হচ্ছে বলে সোশাল মিডিয়ায় অভিযোগ উঠেছিল ৷ তারপরেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সতর্ক করল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, "হেরিটেজ ওয়াক খুবই জনপ্রিয় । একদিনের বদলে এখন তিনদিন করা হয়েছে । আর এর জন্য টিকিট রবীন্দ্রভবনের কাউন্টার থেকে মেলে ৷ আর কোথাও না ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যে কিছু ঈর্ষাকাতর মানুষ সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে ৷ তাই আমরা মানুষজনকে সতর্ক করছি ৷ বিশ্বভারতী দীর্ঘদিন ধরে বিদ্বেষ শক্তির অপপ্রচারের শিকার ৷ অথচ, পর্যটকরা আমাদের খুব ভালো রিভিউ দিয়ে চলেছেন প্রতিনিয়ত ।"

Visva Bharati
দ্রুত হেরিটেজ ওয়াকের টিকিট অনলাইনে মিলবে (নিজস্ব ছবি)

'হেরিটেজ ওয়াক'-এর শুরু

2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । কিন্তু, কোভিড পরিস্থিতির সময় থেকেই আশ্রম এলাকায় পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ৷ 2025 সালের 23 জুলাই বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষ 'হেরিটেজ ওয়াক' শুরু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ সেই মতো ওই বছরেরই 3 অগস্ট থেকে শুরু হয়েছিল 'হেরিটেজ ওয়াক' ৷

Visva Bharati
হেরিটেজ ওয়াক'-এ পর্যটকরা (নিজস্ব ছবি)

'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিটমূল্য

প্রতি রবিবার 'হেরিটেজ ওয়াক' হলেও, বর্তমানে শুক্র, শনি ও রবিবার, তিনদিন পর্যটকরা নির্দিষ্ট নির্ধারিত সময়ে আশ্রম এলাকা ঘুরে দেখতে পারেন । পর্যটকদের জন্য মাথাপিছু টিকিট মূল্য ধার্য করা হয়েছিল 300 টাকা ৷ পড়ুয়াদের জন্য 150 টাকা ৷ সদ্য সোশাল মিডিয়ায় অভিযোগ উঠেছিল, 'হেরিটেজ ওয়াক'-এর জন্য মাত্র 300 টাকার টিকিট 2000 টাকায় বিক্রি হচ্ছিল । অর্থাৎ, কালোবাজারির অভিযোগে সরব হয়েছিলেন অনেকেই ৷

Visva Bharati
তিনদিন পর্যটকরা 'হেরিটেজ ওয়াক' করার সুযোগ পান (নিজস্ব ছবি)

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি

এদিন, বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান, 'হেরিটেজ ওয়াক' সংক্রান্ত অপপ্রচার চালানো হচ্ছে ৷ বিদ্বেষমূলকভাবে বলা হচ্ছে 'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিটের কালোবাজারি হচ্ছে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ব্যক্তি জড়িত থাকার অভিযোগও তোলা হচ্ছে ৷ কিন্তু, এই 'হেরিটেজ ওয়াক'-এর টিকিট শুধুমাত্র রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার কাউন্টার থেকেই মেলে ৷ আর কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে টিকিট মেলার কোনও উপায় নেই ৷ রবীন্দ্রভবন কাউন্টার ছাড়া, অন্যত্র থেকে কেউ যদি টিকিট সংগ্রহ করেন তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না ।

Visva Bharati
'হেরিটেজ ওয়াক' (নিজস্ব ছবি)

পর্যটকদের কাছে আবেদন

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সকল পর্যটকদের অনুরোধ রবীন্দ্রভবন কাউন্টার থেকেই টিকিট সংগ্রহ করুন ৷ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অনলাইনে টিকিট সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ বিশ্বভারতীর 'হেরিটেজ ওয়াক' খুবই জনপ্রিয় । ভবিষ্যতে আরও নিয়ম করে দিন বৃদ্ধি করা হবে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাফল্যে কিছু সমালোচক, ঈর্ষাকাতর ব্যক্তি ভাবমূর্তি নষ্ট করতে অপপ্রচার চালাচ্ছে ৷

Visva Bharati
বিশ্বভারতীর বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব ছবি)

অর্থাৎ, 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন আশ্রম ঘুরে দেখতে টিকিটের কালোবাজারি সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যটকদের সতর্ক করার পাশাপাশি, এক শ্রেণির মানুষকে আক্রমণ করা হয়েছে এই বিজ্ঞপ্তিতে ৷ কারণ টিকিট কালোবাজারির অভিযোগ উঠতেই নিন্দার ঝড় উঠেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ।

