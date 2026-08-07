শিল্পের মতবিনিময়ে মউ স্বাক্ষর বিশ্বভারতী ও ইংল্যান্ডের গ্রিনউইচ বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিল্পের মতবিনিময়ে মউ স্বাক্ষর বিশ্বভারতী ও ইংল্যান্ডের গ্রিনউইচ বিশ্ববিদ্যালয়ের
আগামী 12 অগস্ট পর্যন্ত চলবে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা ও মত বিনিময় ।
Published : August 7, 2026 at 8:20 PM IST
বোলপুর, 7 অগস্ট: 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর কলাভবনের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে ইংল্যান্ডের গ্রিনউইচ বিশ্ববিদ্যালয়ের । এর ফলে শিক্ষা ও শিল্পের সমন্বয়ে উপকৃত হবেন দুই দেশেরই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা । শুক্রবার গ্রিনউইচ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের শৈল্পিক শিক্ষা দেন ও মতবিনিময় করেন । আগামী 12 অগস্ট পর্যন্ত চলবে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা ও মত বিনিময় ।
বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যক্ষ শিশির সাহানা এবিষয়ে বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনায় কলাভবনের শিল্পচর্চা, গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে ওতোপ্রোতো ভাবে যুক্ত হতে পেরে ইংল্যান্ডের পড়ুয়ারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন ৷ অন্যদিকে, আমাদের পড়ুয়ারা সেদেশের শিল্পচর্চা সম্পর্কে জ্ঞান আরোহণ করতে পারবেন ৷ ইংল্যান্ডের গ্রিনউইচ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকেরা বিশ্বভারতী দেখে অভিভূত । তাঁরা বলছেন যেন ওপেন গ্যালারি একটা । আগামীতে থাইল্যান্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে আমাদের যে মউ রয়েছে, সেই সুযোগও পাবে আমাদের পড়ুয়ারা ৷ তাঁরা সে দেশে যাবেন ওয়ার্কশপ করতে ৷"
1921 সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বর্তমানে ইউনেসকো কর্তৃক 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শিল্প প্রতিষ্ঠান কলাভবন ৷ অন্যদিকে, 1890 সালে প্রতিষ্ঠিত ইংল্যান্ডের গ্রিনউইচ বিশ্ববিদ্যালয় । এটিও লন্ডনের টেমস নদীর তীরে 'হেরিটেজ' এলাকায় অবস্থিত । এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিল্প সমন্বয়ের স্বার্থে মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ।
এদিন, বিশ্বভারতীর কলাভবনের নন্দন আর্ট গ্যালারিতে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শুরু হল মউ চুক্তি অনুযায়ী শিল্পচর্চা ও মতবিনিময় । উপস্থিত ছিলেন গ্রিনউইচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাইন বিভাগের অধ্যাপক ডেভিড ম্যাকডাওয়েল ওয়াটারওয়ার্থ ও অধ্যাপক ইয়ান থম্পসন । বিশ্বভারতীর তরফে ছিলেন কলাভবনের অধ্যক্ষ শিশির সাহানা । মউ স্বাক্ষরের পর 12 অগস্ট পর্যন্ত শান্তিনিকেতনেই থাকবেন ব্রিটেনের দুই অধ্যাপক । চলবে কলাভবনের পড়ুয়াদের সঙ্গে শিল্পচর্চা, আলোচনা, মতবিনিময়, শিল্পের আদান-প্রদান-সহ আরও নানা কর্মকাণ্ড ।
প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই ব্রিটেন ছাড়াও বিশ্বভারতীর কলাভবনের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে থাইল্যান্ডের বুরাফা বিশ্ববিদ্যালয় ও সিলপাকর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের । ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও বিশ্বভারতীর মউ রয়েছে ৷ সেখানে যাচ্ছেন পড়ুয়ারা । সেদেশ থেকেও পড়ুয়ারা আগামীতে বিশ্বভারতীতে আসবেন ৷