বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনে 'বিকাশ 2025' সম্মেলন, যোগ দিচ্ছে 377 বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তত্ত্বাবধানে 'বিকাশ 2025' কর্মসূচির অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলীয় এই সম্মেলন শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনে ।

UGC Conference VIKAS 2025
বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনে 'বিকাশ 2025' সম্মেলন (ইটিভি ভারত)
Published : November 27, 2025 at 3:10 PM IST

বোলপুর, 27 নভেম্বর: জাতীয় শিক্ষানীতির প্রসার-সহ শিক্ষা ও বাণিজ্যে দক্ষতা অর্জনের উদ্যোগে উত্তর-পূর্ব ভারতের 377টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজকে নিয়ে সম্মেলন। 28 নভেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার একদিনের এই সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনে ৷ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-র 'বিকাশ 2025' কর্মসূচির অন্তর্গত এই সম্মেলনে ভারতের 13টি রাজ্য থেকে উপাচার্য ও কর্মসচিবেরা অংশ নিচ্ছেন ৷

বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের যুগ্ম-সচিব অবিচল রাজ কাপুর । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী ইউনেস্কো কর্তৃক 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবার হতে চলেছে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রচার, সফলতা-সহ শিক্ষা ও বাণিজ্য দক্ষতা অর্জনের উদ্যোগে জাতীয় স্তরের সম্মেলন ৷

'বিকাশ 2025' সম্মেলন (ইটিভি ভারত)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-র তত্ত্বাবধানে 'বিকাশ 2025' কর্মসূচির অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলীয় এই সম্মেলন শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনে । একদিনের এই সম্মেলনে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলি অংশ নিচ্ছে । আরও 7টি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য, যেমন- অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম ও ত্রিপুরা অংশ নেবে এই সম্মেলনে । এছাড়াও, অংশ নিচ্ছেন আন্দামান-নিকোবরের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির উপাচার্য, কর্মসচিব, অধ্যক্ষরা ৷ মোট 377টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেশ কিছু কলেজের প্রায় 500 জন প্রতিনিধি থাকছেন জাতীয়স্তরের এই আলোচনা সভায় ৷

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ডঃ এম জগদীশ কুমার। জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বক্তব্য রাখবেন, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিভিইটি)-র অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ডঃ নির্মলজিৎ সিং, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মণিষ জৈন প্রমুখ।

Visva Bharati
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন (ইটিভি ভারত)

বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, "প্রথমবার এত বড় একটা কর্মযজ্ঞ হচ্ছে বিশ্বভারতীতে ৷ জাতীয় শিক্ষানীতি যে সফল হয়েছে তা প্রধানমন্ত্রী নিজেই ঘোষণা করেছেন ৷ সেই সংক্রান্ত আলোচনা ছাড়াও বিজনেস একাডেমি মিট নিয়ে আলোচনা হবে ৷ ইউজিসি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে এই কাজের জন্য বেছে নিয়েছে, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ ৷ ইতিমধ্যেই সাড়ে 400 জন রেজিষ্ট্রেশন করেছেন, তবে আরও বেশি ডেলিগেশন আসবে।"

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের যুগ্ম সচিব ডঃ অবিচল রাজ কাপুর বলেন, "একটা অন্য ধরনের বিষয় আপনারা দেখতে পাবেন। একদিকে জাতীয় শিক্ষানীতির ইমপ্লিমেন্ট, অন্যদিকে বিজনেস একাডেমি মিট ৷ এটা কোন বক্তব্য রাখার বিষয় নয়, এটা একে অপরের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার আয়োজন। এখান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে গিয়ে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমপ্লিমেন্ট করবেন উপাচার্যরা।"

VISVA BHARATI
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BANGLADESH BHAVANA
বিকাশ 2025 সম্মেলন
UGC CONFERENCE VIKAS 2025

