পরিবেশ আদালতের ছাড়পত্র নিয়ে 6 দিনের ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা, সিদ্ধান্ত বিশ্বভারতীর

পরিবেশ আদালতের ছাড়পত্র নিয়ে 6 দিনের ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা, সিদ্ধান্ত বিশ্বভারতীর
23 ডিসেম্বর থেকে পূর্বপল্লীর মাঠে শুরু হবে পৌষমেলা । ছয়দিন ধরে চলবে । প্লট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে ৷
Published : November 13, 2025 at 5:40 PM IST
বোলপুর, 13 নভেম্বর: জাতীয় পরিবেশ আদালতের ছাড়পত্র নিয়েই হবে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা । 23 ডিসেম্বর থেকে পূর্বপল্লীর মাঠে শুরু হবে মেলা । ছয়দিন চলবে । শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সঙ্গে বৈঠক করে প্রাথমিক ভাবে এটাই সিদ্ধান্ত নিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । তবে এবার স্টলের প্লট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে যে কোনও ধরনের দুর্নীতি রুখতে যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । কারণ প্রতি বছর পৌষমেলায় প্লট বুকিংকে কেন্দ্র করে ব্যপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসে ৷
বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, "পৌষমেলা হোক এটা সবাই চাই ৷ কিন্তু, পরিবেশ আদালতকে গুরুত্ব দিয়ে, তাদের নির্দেশ মতোই মেলা করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে । মেলা যেমন হয়, ছয়দিনেরই হবে । তবে প্লট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতি বছরই কড়াকড়ি করা হয়, এবার আরও কড়াকড়ি করা হবে ৷"
2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর ইউনেসকো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ এই তকমা পাওয়ার পর এবার বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের আয়োজনে দ্বিতীয় ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা হতে চলেছে ৷ এদিন, বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষের তত্ত্বাবধানে একটি মেলা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ বৈঠক হয় ৷ তাতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা । ছিলেন, শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার ৷
উল্লেখ্য, 2016 ও 2018 সালে পৌষমেলায় দূষণ সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতে দুটি মামলা করেছিলেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত । সেই মামলার রায়ে আতশবাজি পোড়ানো সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে পৌষমেলায় দূষণ নিয়ন্ত্রণে একাধিক বিধিনিষেধ বেঁধে দিয়েছিল আদালত । তাই এদিনের বৈঠকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জাতীয় পরিবেশ আদালতের যাবতীয় ছাড়পত্র নিয়ে, বিধিনিষেধ মেনেই পৌষমালার আয়োজন করা হবে ৷
23 ডিসেম্বর থেকে ছয়দিনের মেলা হবে ৷ ভাঙা মেলা কোনও ভাবেই রাখা হবে না । আর মেলায় স্টলের জন্য প্লট বুকিংয়ে দুর্নীতি রুখতে অতি কড়াকড়ি করা হবে ৷ টাকা দিয়ে প্লট বুকিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে জায়গা বুঝিয়ে দেওয়া হবে ৷ কেউ যদি নির্দিষ্ট জায়গা চান, তার জন্য দ্বিগুণ টাকা দিয়ে প্লট বুকিং করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি । পরিবেশ আদালতের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেলেই পৌষমেলার আয়োজন নিয়ে বীরভূম জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ।
কীভাবে, কখন এই পৌষমেলার সূচনা হয়েছিল ?
1843 সালে 21 ডিসেম্বর (7 পৌষ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রহ্মধর্মে দীক্ষিত হন । এরপরেই ব্রহ্মধর্মের প্রসার ও প্রচার বৃদ্ধি পায় । দীক্ষিত হওয়ার দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ও ব্রহ্মধর্মের প্রসারের স্বার্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 1845 সালে কলকাতার গোরিটির বাগানে উপাসনা, ব্রহ্ম মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা করেন । এটিই পৌষমেলার সূচনা বলে ধরা হয় ।
পরবর্তীকালে 1862 সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার ভাবনা শুরু করেন । সেই মতো প্রতিষ্ঠিত হয় আশ্রম । 1891 সালে (7 পৌষ) ব্রহ্ম মন্দির বা উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা হয় । এটিকে শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব সূচনার সময় হিসাবে ধরা হয় । 1894 সালে এই পৌষ উৎসবের পাশাপাশি মন্দির সংলগ্ন মাঠে শুরু হয় পৌষমেলা ।
অন্যদিকে, 1888 সালের 8 মার্চ মহর্ষি ন্যাস বা ট্রাস্ট ডিডে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌষমেলা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করে গিয়েছেন যে, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট প্রতি বছর একটি মেলার আয়োজন করবে । এই মেলা মূলত, সকল ধর্মের মানুষের মিলন ক্ষেত্র হবে, কোনও প্রকার মূর্তি পুজো হবে না, কুৎসিত আমোদ উল্লাস হবে না, মদ্য, মাংস ব্যতীত এই মেলায় সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হবে । এই ডিডে আরও বলা রয়েছে, যদি এই মেলা থেকে কোনও প্রকার আয় হয়, সেই টাকা আশ্রমের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হবে ।
1941 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণে মেলা বসলেও তা প্রাণহীন ছিল । 1943 সালে দেশে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের জন্য প্রথম পৌষমেলা বন্ধ ছিল । 1944 সাল থেকে মেলার সময় সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরু হয় । 1950 সালে মেলার পরিসর বাড়তে থাকায় ব্রহ্ম মন্দিরের পরিবর্তে ছাতিমতলায় উপাসনা শুরু হয় । এরপরে 1961 সালে এই পৌষমেলার স্থান পরিবর্তন হয় । মন্দির সংলগ্ন মাঠ থেকে মেলা পূর্বপল্লির মাঠে নিয়ে যাওয়া হয় । সেই থেকে এই মাঠেই চলে আসছে মেলা ।
তবে 2020 সালে কোভিড পরিস্থিতির জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা । তার পরবর্তীতে তৎকালীন বিশ্বভারতী 'বিতর্কিত' উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত চরমে পৌঁছায় ৷ তাই 2021, 2022 ও 2023 সালে পৌষমেলার আয়োজন করেনি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ৷ 2021 ও 22 সালে বোলপুর ডাকবাংলো ময়দানে রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় পৌষমেলাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল 'বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ'। 2023 সালে পূর্বপল্লীর মাঠে পৌষমেলা হলেও তা বিশ্বভারতী করেনি, রাজ্য সরকার করেছিল ৷ 2019 সালের পর ফের 2024 সালে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলার আয়োজন করে বিশ্বভারতী । এবার তারা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয় বার মেলা করবে ৷