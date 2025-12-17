আরএসএস-এর পরীক্ষার জেরে বিশ্বভারতীর নিজস্ব সেমিস্টার সূচি বদলে বিতর্ক
আরএসএস-এর 'ভারত বোধ আইকেএস' পরীক্ষার জন্য বিশ্বভারতীর নিজস্ব সেমিস্টার পরীক্ষার সূচি বদল ৷ গুরুদেবের বিশ্বভারতী কি সরাসরি আরএসএস দ্বারা পরিচালিত ?
Published : December 17, 2025 at 2:26 PM IST
বোলপুর, 17 ডিসেম্বর: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) পরিচালিত 'ভারত বোধ আইকেএস' পরীক্ষার জন্য বিশ্বভারতীর নিজস্ব সেমিস্টার পরীক্ষার সূচি বদল করা হল ৷ যা নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছে । আগামী 7 জানুয়ারি থেকে 10 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা রয়েছে । কিন্তু, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সমস্ত ভবন ও বিভাগকে নোটিশ জারি করে নির্দেশ দিয়েছে 2026 সালের 29 জানুয়ারি থেকে 2 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যেন কোনও পরীক্ষা না-নেওয়া হয় ৷ একটি বেসরকারি সংগঠনের পরীক্ষার জন্য 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী নিজস্ব সেমিস্টার পরীক্ষার সূচিতে বদল আনছে কেন ? গুরুদেবের বিশ্বভারতী কি সরাসরি আরএসএস দ্বারা পরিচালিত ? এই প্রশ্নেই সরব সকলে ৷
যদিও, বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "পরীক্ষার কোন দিনক্ষণ পরিবর্তন করা হয়নি ৷ মাঝের ক'টা দিন পরীক্ষা হচ্ছে না মাত্র ৷ আর বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রের নির্দেশ মতোই চলে ৷ এক্ষেত্রেও তাই।" তবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের এই নোটিশ নিয়ে ক্ষুদ্ধ বিশ্বভারতীরই অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা ৷ কারণ, বহু বিভাগ ও ভবনে পরীক্ষার সূচি নতুন করে তৈরি করতে হবে ৷ যদিও, এই প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে তাঁরা কোন মন্তব্য করেননি ৷ নামপ্রকাশ্যে অনিচ্ছুক এক অধ্যাপক বলেন, "সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল ৷ পড়ুয়াদের পরীক্ষা সূচি দিয়ে দিয়েছিলাম। আবার নতুন করে সব ঠিক করতে অনেক সমস্যায় পরতে হচ্ছে ।"
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর শিক্ষা সংক্রান্ত শাখা হল 'বিদ্যাভারতী'। এই বিদ্যাভারতীর একটি প্রকল্প হল 'ভারত বোধ'৷ ভারত বোধের 'আইকেএস' পরীক্ষা রয়েছে দেশজুড়ে ৷ 2026 সালের 31 জানুয়ারি থেকে 1 ফেব্রুয়ারি এই পরীক্ষা হওয়ার কথা ৷ আরএসএস দ্বারা পরিচালিত ভারতবোধ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল যুব সম্প্রদায়কে ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিদ্যা, যোগচর্চার সঙ্গে যুক্ত করা। যা 2020 সালের জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ৷
পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী। যা আজ ইউনেস্কো দ্বারা 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমার অধিকারী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সেমিস্টার পরীক্ষার সূচি বদল করা হল শুধুমাত্র বেসরকারি একটি রাজনীতি পরিচালক 'সঙ্ঘের' পরীক্ষার জন্য৷ আগামী 7 জানুয়ারি থেকে 10 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বভারতীর স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের সেমিস্টার পরীক্ষা রয়েছে । কিন্তু, ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ একটি নোটিশ জারি করেছে ৷ সেই নোটিশ সমস্ত ভবনের অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধানদের কাছে পাঠানো হয়েছে । নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'ভারত বোধ আইকেএস' পরীক্ষা রয়েছে । তাই আগামী 29 জানুয়ারি থেকে 2 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যেন কোন পরীক্ষা না-রাখা হয় ৷ পরীক্ষা থাকলেও সেই সূচি যেন বদল করা হয়। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই যেন বিশ্বভারতীর সব পরীক্ষা শেষ হয়।'
তৃণমূলের বীরভূম জেলার মুখপাত্র জামশেদ আলি খান বলেন, "আরএসএস আর বিজেপি রবীন্দ্রনাথকে মুছতে এর আগেও বিশ্বভারতীতে অনেক কিছু করেছে ৷ রবীন্দ্রনাথের নাম ফলকে রাখেনি পর্যন্ত। এবার ওদের অঙ্গুলি হেলনেই চলছে বিশ্বভারতীর বর্তমান কর্তৃপক্ষ । নিজেদের পরীক্ষা বাতিল করে, বেসরকারি পরীক্ষা করছে ৷ বিশ্বভারতীর তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে ।"
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের রাজ্য কমিটির সদস্য শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল বলেন, "বিদ্যাভারতী উচ্চশিক্ষা সংস্থান ৷ একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান । যুব সমাজের মধ্যে ভারতবোধ গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য ৷ বিশ্বভারতীতে শুধু নয় দেশজুড়ে পরীক্ষা হবে ৷ শিক্ষার বিষয়ে এত অনিহা, বা গেল গেল রব কেন ? দেশাত্মবোধে এত আপত্তি কীসের ৷ ভালো জিনিস হচ্ছে, সকলের সমর্থন করা উচিত।"
চলতি বছরে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে পরীক্ষা বন্ধ করা নিয়ে রাজ্যের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'রকম সিদ্ধান্তে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল ৷ 28 অগস্ট তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের আগের দিন রাতে আচমকা নোটিশ জারি করে পরীক্ষা স্থগিত করেছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ কিন্তু সে পথে হাঁটেনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ যা নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তবুও বিতর্কের মধ্যে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ নির্ধারিত সূচি মেনে পরীক্ষা নেয় (B.A./B.Sc./B.Com চতুর্থ সেমিস্টার) তারা ৷ পরীক্ষার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত দে সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছিলেন, 'অযথা ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছিল' ৷
উল্লেখ্য, ওর আগেও বিশ্বভারতীতে গৈরিকীকরণ নিয়ে সরব হয়েছিল এসএফআই ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। একাধিকবার ছাত্র আন্দোলন, ঘেরাও, বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল বিশ্বভারতী ৷ কখনও কালীপুজোর রীতি নিয়ে আলোচনা, কখনও বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এই রাজ্যে কেন পরাজিত হল তার পর্যালোচনা, কখনও এনআরসি সুফল নিয়ে আলোচনা-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতাদের আনাগোনা, অংশ গ্রহণ নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। অতীতে সেই সব স্মৃতি কাটিয়ে কয়েক মাস ধরে বিতর্কহীন ভাবেই চলছিল এই প্রতিষ্ঠান। ফের আরএসএস -এর পরীক্ষা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হল বিশ্বভারতীতে৷ যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনেকেই ৷
প্রবীণ আশ্রমিক অপর্ণা দাস মহাপাত্র, সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সব আদর্শ ধীরে ধীরে বিসর্জিত হবে ৷ একটা ব্যভিচার চলছে ৷ আগে কখনও বিশ্বভারতীতে কোন রকম সক্রিয় রাজনৈতিক যোগ দেখিনি ৷ এখন সবেতেই রাজনীতি ৷ শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি লোপ পাচ্ছে, প্রতিবাদের ভাষা পাচ্ছি না ৷"