ETV Bharat / state

দিয়েও ফিরিয়ে নিয়েছিলেন মমতা, 'হেরিটেজ' রক্ষায় নতুন সরকারের কাছে রাস্তা চাইবে বিশ্বভারতী

রাস্তার দুই দিকে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহ, শান্তিনিকেতন গৃহ, ছাতিমতলা, রবীন্দ্রভবন, নন্দন আর্ট গ্যালারি, নাট্যঘর, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, শিক্ষাভবন-সহ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বাড়ি ৷

Visva Bharati University
'হেরিটেজ' রক্ষায় নতুন সরকারের কাছে রাস্তা চাইবে বিশ্বভারতী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 8, 2026 at 7:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বোলপুর, 8 মে: নতুন রাজ্য সরকারের কাছে ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহের সামনের রাস্তা চেয়ে আর্জি জানাতে চলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। একদা, প্রায় 3 কিলোমিটার এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বিশ্বভারতীকে দিয়েও ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

এই রাস্তাটি স্থানীয় ও আশ্রমিকদের ব্যবহারে বাধা দিচ্ছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ, এই অভিযোগ পেয়েই রাস্তা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের প্রথম থেকেই অভিযোগ ছিল 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনে এই রাস্তার দুই দিকের ঐতিহ্যবাহী ভবন ও ভাস্কর্যগুলি ভারী যান চলাচল ও যানজটের ফলে নষ্ট হচ্ছে ৷

দিয়েও মমতা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এই রাস্তা (ইটিভি ভারত)

বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "ধীরে ধীরে এই কাজগুলো করব আমরা ৷ সবটাই জানতে পারবেন ৷ রাস্তাটি যে গুরুত্বপূর্ণ, তা আপনারা সবাই জানেন।"

শান্তিনিকেতন রোড থেকে তালধ্বজের সামনে দিয়ে প্রায় 3 কিলোমিটার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা চলে গিয়েছে ৷ এই রাস্তার দুই দিকে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহ, শান্তিনিকেতন গৃহ, ছাতিমতলা, রবীন্দ্রভবন, নন্দন আর্ট গ্যালারি, নাট্যঘর, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, শিক্ষাভবন-সহ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বাড়ি ৷ এছাড়াও রয়েছে প্রখ্যাত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্য সমূহ ৷ তাই এই রাস্তা দিয়ে ভারী যান চলাচল করলে বা যানজটের ফলে দূষণ হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ভবন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যগুলি ৷

Visva Bharati University
রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্য (ইটিভি ভারত)

তাই বিশ্বভারতীর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য স্বপন কুমার দত্তের আবেদনের ভিত্তিতে 2017 সালে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি হস্তান্তর করেছিল তৎকালীন তৃণমূল-কংগ্রেস সরকার ৷ পরে বিশ্বভারতীর স্থায়ী উপাচার্য হয়েছিলেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ৷ অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়ে প্রায় সময় স্থানীয় মানুষজন ও আশ্রমিকদের যাতায়াত করতে বাধা দেওয়া হচ্ছিল ৷ বিশ্বভারতীর নিরাপত্তারক্ষীরা রাস্তা বন্ধ করে রাখছিলেন ৷ এই মর্মে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকেরা একযোগে চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷

Visva Bharati University
রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্য (ইটিভি ভারত)

অভিযোগ পাওয়ার পর 2020 সালের 28 ডিসেম্বর বোলপুর গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক সভা থেকে বিশ্বভারতীর কাছ থেকে রাস্তা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নির্দেশের পরেই এই রাস্তায় বোর্ড বসিয়ে দিয়েছিল রাজ্যের পূর্ত বিভাগ। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব ৷

Visva Bharati University
উপাসনা গৃহ (ইটিভি ভারত)

এরপর একাধিকবার রাস্তা হস্তান্তরের আর্জি জানিয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । কিন্তু, তাতে কোন সাড়া মেলেনি। কারণ সেই সময়কার বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে নানান ইস্যুতে রাজ্য সরকারের দূরত্ব অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল ৷ সেই দূরত্বের সংঘাত বারে বারে সংবাদ শিরোনামে উঠেও এসেছিল।

Visva Bharati University
বিশ্বভারতীয় শান্তিনিকেতন ক্যাম্পাসের রাস্তা (ইটিভি ভারত)

এখন রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে ৷ ক্ষমতায় 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার ৷ আর পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী ৷ যার পরিদর্শক স্বয়ং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও আচার্য খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাছাড়া, বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় ইউনেস্কো দ্বারা 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' স্বীকৃত। তাই এবার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি চেয়ে নতুন রাজ্য সরকারকে চিঠি দিতে চলেছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ । এমনটাই বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে । মন্ত্রিসভা গঠন হওয়ার পরে পরেই রাজ্য সরকারের কাছে রাস্তা হস্তান্তরের দাবি জানানো হবে ৷ যাতে রাস্তার দুই দিকের ভবন ও ভাস্কর্যগুলি সুরক্ষিত রাখা যায় ৷

TAGGED:

UNESCO WORLD HERITAGE
RABINDRANATH TAGORE SANTINIKETAN
NEW BENGAL GOVERNMENT
বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ
VISVA BHARATI UNIVERSITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.