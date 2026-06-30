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ফ্রিয়ের দিন শেষ ! রবীন্দ্র সরোবরে ঢুকতে এবার কাটতে হবে টিকিট

সকাল 8টা থেকে সরোবরে পা রাখতে কাটতে হবে ৷ টিকিটের মূল্য নির্ধারণে প্রশাসনিক স্তরে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে ৷ ইটিভি ভারতের মনোজিৎ দাসের রিপোর্ট ৷

rabindra sarobar kolkata
বিনা খরচে গল্পের দিন শেষ সরোবরে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 30, 2026 at 8:08 PM IST

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কলকাতা, 30 জুন: অফুরান সবুজের মাঝে শান্ত পরিবেশ ৷ সামনে বিশাল জলরাশি। কখনও কখনও নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে পাখিদের কলতান। এমন মন ভালো করা পরিবেশে যদি প্রিয়জনকে পাশে নিয়ে বিনা খরচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো যায় তাহলে কার না ভালো লাগে ? তাও আবার শহরের বুকে ৷ এতকাল কলকাতার বাসিন্দাদের এমন সুযোগ করে দিত রবীন্দ্র সরোবর ৷ এবার সেই ব্যবস্থায় বদল আসছে ৷ সরোবরে প্রবেশ করতে দিতে হবে নগদ ৷

রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কেএমডিএ পরিকল্পনা করেছে সাধারণ ভিজিটরদের জন্য প্রবেশমূল্য নির্ধারণ করা হবে। টিকিট কেটে তবে সরোবর চত্বরে পা রাখা যাবে। কবে থেকে এই ব্যবস্থা চালু হবে তা এখনও ঠিক হয়নি ৷ প্রবেশমূল্য কত হতে পারে তাও জানা যায়নি এখনও ৷ প্রশাসনিক স্তরে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে ৷

rabindra sarobar kolkata
সরোবরে কমবেশি 74 একরেরও বেশি জায়গাজুড়ে আছে বিরাট সবুজের সমাহার (ইটিভি ভারত)

দক্ষিণ কলকাতার 'ফুসফুস' রবীন্দ্র সরোবরে কমবেশি 74 একরেরও বেশি জায়গাজুড়ে আছে বিরাট সবুজের সমাহার ৷ সঙ্গ দিচ্ছে এক বিরাট জলাশয়। ভোর থাকতেই অসংখ্য মানুষের আনাগোনা শুরু হয় এখানে। কেউ আসেন শরীর চর্চা করতে ৷ কারও লক্ষ্য প্রাতঃভ্রমণ ৷ কারও আবার যোগাসন কিংবা জগিং। সকাল হতে না হতেই ভিড় ৷

নিখাদ আড্ডা দিতে কিংবা প্রিয়জনের সঙ্গে নিরিবিলিতে খানিকটা সময় কাটানোর জন্যও সরোবরের জুড়ি মেলা ভার ৷ ল্যাপটপ হাতে কাজ করতেও আসেন কেউ কেউ ৷ প্রত্যেকেই অনেকটা করে সময় অতিবাহিত করেন সরোবরের অভ্যন্তরে। আর এর জন্য কোনও খরচ করতে হয় না ৷ এই চেনা ছবিতে কিছুটা বদল আনতে চাইছে কেএমডিএ ৷

rabindra sarobar kolkata
প্রবেশমূল্য ধার্য করার ভাবনা এসেছে জাতীয় পরিবেশ আদালতের এক নির্দেশকে কেন্দ্র করে (ইটিভি ভারত)

সূত্রের খবর, সকাল 8টা পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে সমস্ত ভ্রমণকারী রবীন্দ্র সরোবরে সময় কাটাতে আসবেন তাঁদের এবার থেকে টিকিট কেটে ঢুকতে হবে। প্রাতঃভ্রমণকারীদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই টিকিটের বিষয়টি থাকছে না। নিয়মিত সান্ধ্য ভ্রমণ করেন এমন নাগরিকরা আসবেন ছাড়ের আওতায় ৷ তাঁদের ক্ষেত্রে পাস ইস্যু করা হবে।

rabindra sarobar kolkata
পরিবেশ আদালতের নির্দেশ (ইটিভি ভারত)

জানা গিয়েছে, প্রবেশমূল্য ধার্য করার ভাবনা এসেছে জাতীয় পরিবেশ আদালতের এক নির্দেশকে কেন্দ্র করে। 2017 সালে নভেম্বর মাসে জাতীয় পরিবেশ আদালত বেশ কিছু নির্দেশ দেয়। সেখানে বলা হয়েছিল রাতে সরোবরে খোলাধুলো সংক্রান্ত কোনও অনুষ্ঠান করা যাবে না। দিনের বেলা করলেও বেশকিছু শর্ত মানতে হবে। করা যাবে না কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানও। পাশাপাশি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল প্রবেশমূল্য চালু করতে হবে ৷

rabindra sarobar kolkata
রবীন্দ্র সরোবরের অন্যতম আকর্ষণ এই জলাশয় (ইটিভি ভারত)

তৎকালীন সরকার সেসবকে বিশেশ গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ পরিবেশ কর্মীদের একাংশের। আর তাই প্রবেশমূল্যও চালু হয়নি ৷ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার আদালতের সেই নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে তৎপর হয়ছে কেএমডিএ কর্তৃপক্ষ। তারা আবার নতুন করে পরিকল্পনা শুরু করেছে প্রবেশমূল্য নেওয়ার। কেএমডি-এর এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, প্রাতঃভ্রমণকারী ও সান্ধ্য ভ্রমণকারীদের জন্য বিশেষ পাস ইস্যু করা হবে। অন্য ভিজিটারদের জন্য থাকবে টিকিটের ব্যবস্থা। সবটাই পরিকল্পনার মধ্যে আছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই বাস্তবায়ন করা হবে।

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সরোবরে ঢুকতে লাগবে টিকিট
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