নববর্ষে ভিক্টোরিয়া-চিড়িয়াখানায় জন-অরণ্য, তুলনামূলক ফাঁকা ময়দান

কেউ নববর্ষে বই পড়ার আবেদন করেছেন ৷ আবার কেউ পরিবারকে বেশি সময় দেওয়ার অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছেন ইটিভি ভারতকে ৷

New Year celebration
নববর্ষে থিকথিকে ভিড় ভিক্টোরিয়া-চিড়িয়াখানায় (নিজস্ব ছবি)
Published : January 1, 2026 at 9:30 PM IST

কলকাতা, 1 জানুয়ারি: ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনেই থিকথিকে ভিড় শহরের দর্শনীয় স্থানগুলোতে । হালকা শীতের আমেজে কোথাও হল জমিয়ে পিকনিক ৷ আবার কোথাও খেলা থেকে খাওয়া-দাওয়ায় মাতলেন সকলে ৷ ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালে, বিড়লা তারামণ্ডল, আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে সায়েন্স সিটিতে তিল ধারনের জায়গা ছিল না । সকাল থেকেই লম্বা লাইন চোখে পড়েছে ৷ সেই তুলনায় ভিড় কম ছিল ময়দানে ।

দর্শনার্থীদের মধ্যে কেউ ঝাড়খণ্ড থেকে তো কেউ এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন শহরের এই স্থানগুলিতে । বছরের প্রথম দিনে পরিবার বন্ধু বান্ধব সকলের সঙ্গে ছুটি কাটালেন তাঁরা । সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কচিকাঁচাদেরও । সকলে মিলে জমজমাট নববর্ষ ৷ দর্শনার্থীদের অধিকাংশ জনেরই বক্তব্য, সারা বছর তো আর পরিবারকে সময় দিতে পারেন না । তাই, ছুটির দিনেই পরিবারকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছেন তাঁরা । একইভাবে, গোটা বছর কাজ পরিবার নিয়ে ভালো কাটুক সেটাই চাইছেন দর্শনার্থীরা ।

নববর্ষে থিকথিকে ভিড় ভিক্টোরিয়া-চিড়িয়াখানায়, তুলনামূলক ফাঁকা ময়দান (ইটিভি ভারত)

বই পড়ার আবেদন

এদিকে ময়দানে আগত অনেকে আবার নানা বিষয় নিয়ে চিন্তিত । সব সময় মানুষের ভিড় দেখা গেলেও বিভিন্ন জায়গায় নানান রকম অপরাধমূলক কাজকর্ম করছে বলে অভিযোগ করছেন । তরুণ প্রজন্ম বইবিমুখ হয়ে পড়ছেন বলেও অনেকে অনুযোগ করছেন ।

New Year celebration
বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে ভিড় (নিজস্ব ছবি)

বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে ময়দানের বেড়াতে এসেছিলেন আইনজীবী আকিব ইকবাল । তিনি বলেন, "পড়াশোনা খেলাধুলো আনন্দ সবই থাক । হালকা মিঠে রোদে গা এলিয়ে আজকের দিন কাটানো । ফের কাজে ফেরা । সকলের এইভাবে সারা বছর ভালো কাটুক ।" নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বইপড়া উচিত বলেও তিনি মনে করেন ।

New Year celebration
নববর্ষে সায়েন্স সিটি (নিজস্ব ছবি)

পরিবারের সঙ্গে উদযাপন

পিকনিক গার্ডেনের বাসিন্দা সানি শর্মা পরিবার নিয়ে ময়দানে ঘুরতে এসেছিলেন । তিনি বলেন, "সারা বছর তো পরিবারকে সময় দেওয়া হয় না । আজকে ছুটির দিনে ঘুরতে এলাম । ঘুরে বাড়ি গিয়ে বিরিয়ানি খাব । সারা বছর পরিবারকে সময় দিতে পারি সেই চেষ্টা করব । বাচ্চাটাকেও সময় দিতে হবে ।"

New Year celebration
ময়দানে ক্রিকেট খেলায় মেতে দর্শনার্থীরা (নিজস্ব ছবি)

অদ্রিজা ঘোষ বোধক বলেন, "ময়দানটা খোলামেলা জায়গা । বাচ্চাদের খেলার জন্য উপযুক্ত জায়গা । তাই প্রথম জানুয়ারিতে পরিবার নিয়ে আমরা এখানে সকলেই চলে এসেছি । সন্ধ্যায় সকলে আবার খেতে যাব । সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি ফিরব । গোটা দিন তাই আজকে আনন্দে কাটাবে । সারা বছর তো কাজ করতেই হবে । কাজ না থাকলে কোনও কিছুই থাকবে না ।"

New Year celebration
ময়দানে পিকনিক মুডে পরিবার (নিজস্ব ছবি)

নববর্ষের পরিকল্পনা

হাওড়ার রামরাজাতলার বাসিন্দা ভারতী সূত্রধর দাদা, বউদি, ভাইপোকে নিয়ে কলকাতায় ঘুরতে এসেছিলেন বৃহস্পতিবার । তাঁদের 2025 খুব একটা আনন্দে কাটেনি বলে জানিয়েছেন । কিন্তু 2026 যাতে ভালো কাটে সে প্ল্যানিং করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে । এদিন ভিক্টোরিয়া যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও নানা কারণে হয়ে ওঠেনি ৷ তাই সময়টা ময়দানে কাটাচ্ছেন তাঁরা । কয়েকদিনের মধ্যে দিঘা যাওয়ার প্ল্যানিংও করছেন বলে ইটিভি ভারতকে জানালেন ভারতী ।

New Year celebration
আলিপুর চিড়িয়াখানায় ঠাসা ভিড় (নিজস্ব ছবি)

কোথায় কত ভিড় ?

1 জানুয়ারি আলিপুরের জুলজিক্যাল গার্ডেনে মোট দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল 52 হাজার 341 জন ।

সায়েন্স সিটিতে 24 হাজার 858 জন ভিড় জমিয়েছিলেন নববর্ষের প্রথম দিনে ৷

New Year celebration
ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালের সামনে লম্বা লাইন (নিজস্ব ছবি)

সম্পাদকের পছন্দ

