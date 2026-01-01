নববর্ষে ভিক্টোরিয়া-চিড়িয়াখানায় জন-অরণ্য, তুলনামূলক ফাঁকা ময়দান
কেউ নববর্ষে বই পড়ার আবেদন করেছেন ৷ আবার কেউ পরিবারকে বেশি সময় দেওয়ার অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছেন ইটিভি ভারতকে ৷
Published : January 1, 2026 at 9:30 PM IST
কলকাতা, 1 জানুয়ারি: ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনেই থিকথিকে ভিড় শহরের দর্শনীয় স্থানগুলোতে । হালকা শীতের আমেজে কোথাও হল জমিয়ে পিকনিক ৷ আবার কোথাও খেলা থেকে খাওয়া-দাওয়ায় মাতলেন সকলে ৷ ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালে, বিড়লা তারামণ্ডল, আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে সায়েন্স সিটিতে তিল ধারনের জায়গা ছিল না । সকাল থেকেই লম্বা লাইন চোখে পড়েছে ৷ সেই তুলনায় ভিড় কম ছিল ময়দানে ।
দর্শনার্থীদের মধ্যে কেউ ঝাড়খণ্ড থেকে তো কেউ এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন শহরের এই স্থানগুলিতে । বছরের প্রথম দিনে পরিবার বন্ধু বান্ধব সকলের সঙ্গে ছুটি কাটালেন তাঁরা । সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কচিকাঁচাদেরও । সকলে মিলে জমজমাট নববর্ষ ৷ দর্শনার্থীদের অধিকাংশ জনেরই বক্তব্য, সারা বছর তো আর পরিবারকে সময় দিতে পারেন না । তাই, ছুটির দিনেই পরিবারকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছেন তাঁরা । একইভাবে, গোটা বছর কাজ পরিবার নিয়ে ভালো কাটুক সেটাই চাইছেন দর্শনার্থীরা ।
বই পড়ার আবেদন
এদিকে ময়দানে আগত অনেকে আবার নানা বিষয় নিয়ে চিন্তিত । সব সময় মানুষের ভিড় দেখা গেলেও বিভিন্ন জায়গায় নানান রকম অপরাধমূলক কাজকর্ম করছে বলে অভিযোগ করছেন । তরুণ প্রজন্ম বইবিমুখ হয়ে পড়ছেন বলেও অনেকে অনুযোগ করছেন ।
বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে ময়দানের বেড়াতে এসেছিলেন আইনজীবী আকিব ইকবাল । তিনি বলেন, "পড়াশোনা খেলাধুলো আনন্দ সবই থাক । হালকা মিঠে রোদে গা এলিয়ে আজকের দিন কাটানো । ফের কাজে ফেরা । সকলের এইভাবে সারা বছর ভালো কাটুক ।" নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বইপড়া উচিত বলেও তিনি মনে করেন ।
পরিবারের সঙ্গে উদযাপন
পিকনিক গার্ডেনের বাসিন্দা সানি শর্মা পরিবার নিয়ে ময়দানে ঘুরতে এসেছিলেন । তিনি বলেন, "সারা বছর তো পরিবারকে সময় দেওয়া হয় না । আজকে ছুটির দিনে ঘুরতে এলাম । ঘুরে বাড়ি গিয়ে বিরিয়ানি খাব । সারা বছর পরিবারকে সময় দিতে পারি সেই চেষ্টা করব । বাচ্চাটাকেও সময় দিতে হবে ।"
অদ্রিজা ঘোষ বোধক বলেন, "ময়দানটা খোলামেলা জায়গা । বাচ্চাদের খেলার জন্য উপযুক্ত জায়গা । তাই প্রথম জানুয়ারিতে পরিবার নিয়ে আমরা এখানে সকলেই চলে এসেছি । সন্ধ্যায় সকলে আবার খেতে যাব । সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি ফিরব । গোটা দিন তাই আজকে আনন্দে কাটাবে । সারা বছর তো কাজ করতেই হবে । কাজ না থাকলে কোনও কিছুই থাকবে না ।"
নববর্ষের পরিকল্পনা
হাওড়ার রামরাজাতলার বাসিন্দা ভারতী সূত্রধর দাদা, বউদি, ভাইপোকে নিয়ে কলকাতায় ঘুরতে এসেছিলেন বৃহস্পতিবার । তাঁদের 2025 খুব একটা আনন্দে কাটেনি বলে জানিয়েছেন । কিন্তু 2026 যাতে ভালো কাটে সে প্ল্যানিং করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে । এদিন ভিক্টোরিয়া যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও নানা কারণে হয়ে ওঠেনি ৷ তাই সময়টা ময়দানে কাটাচ্ছেন তাঁরা । কয়েকদিনের মধ্যে দিঘা যাওয়ার প্ল্যানিংও করছেন বলে ইটিভি ভারতকে জানালেন ভারতী ।
কোথায় কত ভিড় ?
1 জানুয়ারি আলিপুরের জুলজিক্যাল গার্ডেনে মোট দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল 52 হাজার 341 জন ।
সায়েন্স সিটিতে 24 হাজার 858 জন ভিড় জমিয়েছিলেন নববর্ষের প্রথম দিনে ৷