শালুক পাতায় 100 কেজির মানুষ ! বোটানিক্যাল গার্ডেনে 'ভাসার' নতুন অভিজ্ঞতা

শালুক পাতায় 100 কেজির মানুষ ! বোটানিক্যাল গার্ডেনে 'ভাসার' নতুন অভিজ্ঞতা
Botanical Garden Joy Ride: একটি বিশাল শালুক পাতা। তার উপর নিশ্চিন্তে বসে জলে ভেসে রয়েছেন 80-100 কেজি ওজনের পূর্ণবয়স্ক মানুষ ! প্রতিবেদন রাজীব মুখোপাধ্যায়ের ৷
Published : September 15, 2026 at 7:33 PM IST
শিবপুর, 15 সেপ্টেম্বর: শালুকের মতো দেখতে বিশাল পাতার উপর বসে জলে ভাসছেন এক জন পূর্ণবয়স্ক মানুষ। ওজন 80 থেকে 100 কেজি, কখনও তারও বেশি। হাওড়ার শিবপুরের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে চলে অভিনব পরীক্ষা ৷ তারপরই আসে সাফল্য ৷ গত কয়েক দিনে উদ্যানের বিশেষজ্ঞ কর্মী থেকে শুরু করে দর্শনার্থীরাও বোটানিকাল গার্ডেনে এই পাতায় বসার অভিজ্ঞতা নিয়েছেন ৷
হাওড়ার বটানিক গার্ডেন কর্তৃপক্ষ জলাশয়ে এই বিশেষ বিশালাকার পাতা চাষ করে সেখানে মানুষের বসার ব্যবস্থা করেছেন। বটানিক গার্ডেনের ইতিহাসে প্রথম চালু হওয়া এই অনন্য অ্যাডভেঞ্চারের নাম দেওয়া হয়েছে 'জায়ান্ট ওয়াটার লিলি রাইড'। কর্তৃপক্ষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু মানুষ এখন সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন।
উদ্যান কর্তৃপক্ষের দাবি, ভারতে এই প্রথম জায়ান্ট ওয়াটার লিলির পাতায় এত ওজনের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে বসিয়ে ভাসিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাজন অববাহিকার জলজ উদ্ভিদ ভিক্টোরিয়া অ্যামাজোনিকার বিশাল পাতাকে ঘিরেই এই আয়োজন।
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, মানুষ বসলে পাতাটি ছিঁড়ে বা ডুবে যায় না কেন ? আসলে পাতাকে সুরক্ষিত রাখতে এক বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। পাতার উপরে এবং নীচে দু’টি বিশেষ ভাসমান উপকরণ রাখা হয়। এর ফলে মানুষের ওজন সরাসরি পাতায় না পড়ে চারপাশে ছড়িয়ে যায় এবং পাতা ছিঁড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে না।
বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর কনাদ দাসের উপস্থিতিতে শুরু হয়েছে পরীক্ষাটি। উদ্যানের কর্মী, গবেষক এবং সেখানে আসা ক'য়েকজন সাধারণ মানুষও ইতিমধ্যে পাতায় বসে জলে ভেসে দেখেছেন। এই উদ্ভিদ বোটানিক্যাল গার্ডেনের নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই নির্দিষ্ট একটি জলাশয়ে ভিক্টোরিয়া অ্যামাজোনিকা রাখা হত। 2020 সালের আমফানে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার পর নতুন করে সংরক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়। এখন উদ্যানের 16টি জলাশয়ে এই উদ্ভিদ রাখা হয়েছে।
উদ্যানের গবেষক ডঃ আর সরবানন জানান, বোটানিক্যাল গার্ডেনে নানা ধরনের জলজ উদ্ভিদ রয়েছে। তবে ভিক্টোরিয়া অ্যামাজোনিকাকে ঘিরে দর্শনার্থীদের আগ্রহ বেশি। বিশাল গোলাকার পাতা, লম্বা কাঁটাযুক্ত কাণ্ড এবং তুলনায় ছোট গোলাপি ফুলই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই পাতার উপর এত ওজনের মানুষ কীভাবে ভাসছেন, সেটিই এখন দর্শনার্থীদের কৌতূহলের বিষয়। কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনায় পাতার উপর এবং নীচে দু'টি ভাসমান উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে মানুষের ওজন সরাসরি পাতার একটি জায়গায় না-পড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। পাতার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও কমছে। সব পাতা অবশ্য এই পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে না।
গবেষকরা জানিয়েছেন, ফুল ফোটার আগে ভিক্টোরিয়া অ্যামাজোনিকার পাতা আকারে বড় হয়। সেই সময়ের তুলনামূলক শক্ত পাতাগুলিই বেছে নেওয়া হচ্ছে । উদ্যানের এক নম্বর গেট থেকে প্রায় 100 মিটার দূরে একটি জলাশয়ের নির্দিষ্ট অংশে চলছে এই পরীক্ষা। আপাতত এটি সীমিত পরিসরেই রাখা হয়েছে।
কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা, আগামী বছর থেকে সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্যও এই অভিজ্ঞতা চালু করা। সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া অ্যামাজোনিকার মরশুম। সেই সময়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে এসে দর্শনার্থীরা বিরল এই জলজ উদ্ভিদ দেখার পাশাপাশি তার বিশাল পাতায় বসে ভেসে থাকার সুযোগও পেতে পারেন ৷