পুজোর ছুটিতে পাহাড়ে আদর্শ অফবিট ডেস্টিনেশন ঝান্ডি, যাওয়ার আগে জানুন বিশদে

পুজোর ছুটিতে পাহাড়ে আদর্শ অফবিট ডেস্টিনেশন ঝান্ডি, যাওয়ার আগে জানুন বিশদে
Offbeat Destination Jhandi: বছরভর ঠান্ডার আমেজ৷ একপাশে তিরতির করে বয়ে চলেছে নদী ৷ পাহাড় কেটে অঝোরে নেমে আসছে ঝরনা৷ ইটিভি ভারতের অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 6, 2026 at 7:59 PM IST
কালিম্পং, 6 অক্টোবর: পুজোর মুখে সবারই পায়ের তলায় সর্ষে ৷ বেড়াতে যাওয়ার জন্য মন উড়ু উড়ু ৷ যাঁরা পাহাড় ভালোবাসেন, আবার একটু নিরিবিলিও চান, তাঁদের জন্য রয়েছে দারুণ এক অফবিট ডেস্টিনেশনের আইডিয়া ৷ কালিম্পং জেলার ঝান্ডি ।
সমতল থেকে ছয় থেকে সাত হাজার ফুট উচ্চতায় এই গ্রাম ৷ এখানে মেঘ বৃষ্টির খেলা চলতেই থাকে । আর বছরভর থাকে ঠান্ডার আমেজ ৷ একপাশে তিরতির করে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী ৷ পাহাড় কেটে অঝোরে নেমে আসছে ঝরনা ৷ চারিদিকে প্রচুর গাছপালা, পাখিদের কিচির-মিচির ৷ মেঘেদের দল এখানে ধরা দেয় একেবারে হাতের মুঠোয় ৷ আর অন্ধকার নামলেই পোকা-মাকড়ের সমবেত সঙ্গীত ৷ অদ্ভুত মনোমুগ্ধকর এক পরিবেশ ৷
কীভাবে যাবেন ?
ডুয়ার্সে যাঁরা ঘুরতে যান, তাঁদের জন্য ঝান্ডি একটা অফবিট ডেস্টিনেশন । জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার থেকে গরুবাথান হয়ে যেতে হবে ঝান্ডিতে । মালবাজার থেকে ছোট গাড়ি নিয়ে লাভা দিয়ে যাওয়া যায় । পাশাবং গ্রাম থেকেও ঝান্ডি যাওয়া যায় । মালবাজার থেকে ঝান্ডি গ্রামে যেতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগবে । নিউ মালবাজার রেলওয়ে স্টেশন থেকে 32 কিলোমিটার দূরে ঝান্ডি ৷ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে এর দূরত্ব আশি কিলোমিটার । আবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেও পর্যটকরা ঝান্ডি যেতে পারেন ৷ সেক্ষেত্রে দূরত্ব 90 কিলোমিটার ৷ সমতল থেকে মাত্র 14 কিলোমিটার পাহাড়ি পথে মেঘ-বৃষ্টির খেলা উপভোগ করতে করতেই পৌঁছে যাবেন ঝান্ডিতে ৷
কোথায় থাকবেন ?
ঝান্ডি গ্রামে গড়ে উঠেছে হোম স্টে-সহ একাধিক রিসর্ট । স্থানীয়দের অনেকে কটেজও তৈরি করেছেন । পর্যটকদের জন্য কটেজগুলো আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা হয়েছে । ঝান্ডি ইকো হাটের হাত ধরেই এই এলাকায় পর্যটনের পথ চলা শুরু । যদি দল বেঁধে বেড়াতে যেতে চান, তাহলে একসঙ্গে 7-8 জনের একই রুমে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে ৷ তার জন্য খরচও খুব বেশি নয় ৷ এক একটি রুমের ভাড়া 1500 টাকা থেকে 2500 টাকার মধ্যে ।এছাড়াও জনপ্রতি থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে ।
কেন যাবেন ?
সমতলে যেখানে গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা, সেখানে ঝান্ডিতে সারাবছরই ঠান্ডার আমেজ ৷ এখানকার খামখেয়ালি আবহাওয়ায় নিত্য চলে মেঘ-বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা ৷ শীতকালে গ্রামটি গোলাপি ও হলুদ ফুলে ছেয়ে যায় । আজ বাংলার পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে এই গ্রাম । নিস্তব্ধ ও মনোরম পরিবেশের জন্য ইতিমধ্যেই কালিম্পং জেলার ঝান্ডি গ্রাম পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে ।
পুজোর মরশুম শুরু হতে না-হতেই সেখানে ভিড় জমিয়েছেন পর্যটকরা ৷ তাঁদের মধ্যে প্রিয়া সিনহা ও মনোজ সিনহা জানান, "সমতলে গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা । ঝান্ডিতে একেবারেই আলাদা আবহাওয়া । এখানে বেশ ঠান্ডা । আবহাওয়া এক এক সময় এক এক রকম । মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশার খেলা চলছে ।"
আরেক পর্যটক স্বর্ণাভ সোম বলেন, "আমি দার্জিলিংয়েও গিয়েছি ৷ সেখানে বেশ গরম থাকে এই সময়টায় ৷ তবে ঝান্ডির আবহাওয়া খুব ভালো । বেশ ঠান্ডা । এখানে সারাবছরই ঠান্ডা থাকে । বৃষ্টিও হচ্ছে, কুয়াশাও আছে । দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়িতে সুইমিং পুল আছে স্নান করার জন্য । কিন্তু এখানে জল ধরতে হাত কাঁপে ।"
পর্যটক ভাস্কর মহলানবিশ ও অভিজিৎ নন্দি বললেন, "পাহাড়ের আর পাঁচটা জায়গার থেকে একদমই আলাদা জায়গা এই ঝান্ডি । এখানকার আবহাওয়া দারুণ ৷ মেঘ, বৃষ্টি, রোদের এমন আবহাওয়া অন্য জায়গায় পাওয়া যায় না ।"
ঝান্ডি ক্রমে পর্যটকদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠায় স্থানীয়দের অনেকেই যুক্ত হয়েছেন পর্যটনের সঙ্গে ৷ গ্রামের এক পর্যটন ব্যবসায়ী রাজেন প্রধান বলেন, "উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গ যখন তীব্র তাপদাহে পুড়ছে, তখন গরম থেকে স্বস্তি পেতেই ঝান্ডিতে আসেন মানুষজন । সমতল থেকে এক ঘণ্টা পাড়ি দিলেই ঠান্ডা হিমেল হাওয়া পাবেন । সন্ধেবেলা শীতবস্ত্র পড়তে হবে । এখানে প্রকৃতি যেন নিজেকে সুসজ্জিত করে রেখেছে । চারিদিকে প্রচুর ভেষজ গাছ । পাখিদের কিচির-মিচির ৷ মন ভালো করতে হলে চলে আসুন ঝান্ডিতে ৷"