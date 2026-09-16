বন্ধ খটাখট শব্দ ! কালের গর্ভে গঙ্গারামপুরের তাঁতিপাড়া, বিশ্বকর্মা পুজোয় শুধুই নিস্তব্ধতা

বন্ধ খটাখট শব্দ ! কালের গর্ভে গঙ্গারামপুরের তাঁতিপাড়া, বিশ্বকর্মা পুজোয় শুধুই নিস্তব্ধতা
Vishwakarma Puja 2026: তাঁতশিল্পের খারাপ অবস্থার ফলে আর ধুমধাম করে হয় না বিশ্বকর্মা পুজো ৷ সেই দুর্দশার কথা শুনলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শান্তনু মিশ্র ৷
Published : September 16, 2026 at 8:20 PM IST
গঙ্গারামপুর, 16 সেপ্টেম্বর: একসময় বিশ্বকর্মা পুজো মানে ছিল তাঁতিপাড়ায় তুমুল ব্যস্ততা । সকাল থেকে গভীর রাত, কখনও ভোর পর্যন্ত চলত তাঁতের খটাখট শব্দ । পুজোর মরশুমে চাহিদা মেটাতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে শাড়ি বুনতেন কারিগররা । ভাদ্র সংক্রান্তির বিশ্বকর্মা থেকে দুর্গাপুজো, এই কয়েকটা দিন ছিল তাঁতিদের সবচেয়ে ব্যস্ত সময় । কিন্তু সেই দিন এখন আর নেই । সময়ের সঙ্গে থমকে গিয়েছে অধিকাংশ তাঁত । বদলে গিয়েছে বিশ্বকর্মা পুজোর ছবিও । পুজোর দিন এখন প্রায় নিস্তব্ধ তাঁতিপাড়া ৷
চিত্রটি দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের ঠ্যাঙাপাড়ার ৷ একসময় জমজমাট ছিল এই তাঁতপাড়া । ওপার বাংলা থেকে আসা তাঁতশিল্পীদের হাত ধরে এই এলাকায় গড়ে উঠেছিল এই শিল্পের বড় পরিসর । স্থানীয়দের দাবি, একটা সময় প্রায় হাজার বাড়িতে চলত তাঁত । প্রতিটি ঘরে বিশ্বকর্মা পুজো ঘিরে থাকত আলাদা উন্মাদনা । প্রায় এক মাস আগে থেকেই তাঁতঘরের একটি নির্দিষ্ট জায়গা পরিষ্কার করে পুজোর জন্য প্রস্তুত করে রাখতেন কারিগররা । বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সকালে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হত তাঁতযন্ত্র । মাকু, চরকা-সহ তাঁত বোনার যাবতীয় সরঞ্জামও সাজিয়ে রাখা হত দেবশিল্পীর সামনে । তাঁদের কাছে এই যন্ত্রগুলিই ছিল সংসার চালানোর প্রধান অবলম্বন ।
তাঁতিরা অন্য পেশায় ব্যস্ত
পুজোর দিন মাকু থামিয়ে সেই যন্ত্রপাতিরই আরাধনা করতেন তাঁতিরা । পাড়াজুড়ে চলত উৎসবের আমেজ । আজ সেই ছবিতে বড়সড় বদল ঘটেছে । তাঁতের শাড়ির বাজারে মন্দা, সুতোর অস্বাভাবিক দাম, পাওয়ারলুমের দাপট আর পরিশ্রমের তুলনায় কম পারিশ্রমিক, একের পর এক সমস্যায় জর্জরিত তাঁতশিল্প । স্থানীয়দের কথায়, ঠ্যাঙাপাড়ার প্রায় 90 শতাংশ তাঁতই এখন বন্ধ । একসময় যে হাতে শাড়ি বোনা হত, সেই হাতই এখন অন্য পেশায় ব্যস্ত । কেউ টোটো চালাচ্ছেন, কেউ ছোট দোকান খুলেছেন । অনেকে আবার সংসার চালাতে পাড়ি দিয়েছেন ভিন রাজ্যে । ফলে বিশ্বকর্মা পুজোর আগে যে ঠ্যাঙাপাড়ায় তাঁতের শব্দে কান পাতা দায় ছিল, সেখানে এখন এক অদ্ভুত নীরবতা ।
তাঁতশিল্পীদের দুর্দশা কাটাতে গঙ্গারামপুরে তন্তুজের অফিস তৈরি হলেও তাতে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় কারিগরদের । তাঁদের দাবি, বাজার, কাঁচামাল এবং ন্যায্য দামের সমস্যা মেটানো না গেলে এই শিল্পকে ফেরানো কঠিন । তবে শিল্পের অবস্থা যতই করুণ হোক, বিশ্বকর্মার আরাধনায় এখনও ছেদ পড়েনি । যেসব ঘরে তাঁত চলছে, সেই ঘরগুলিতে পুজোর আয়োজন হচ্ছে ।
ঘট বসিয়ে বিশ্বকর্মার আরাধনা
আবার যেসব তাঁত চিরতরে থেমে গিয়েছে, সেখানেও অনেকে ঘট বসিয়ে আরাধনা করছে বিশ্বকর্মার । সাধ্যমতো নতুন পোশাক, ভালো-মন্দ খাবারের আয়োজনও থাকছে । তাঁতের খটাখট শব্দ আজ অনেকটাই থেমে গিয়েছে । কিন্তু দেবশিল্পীর প্রতি বিশ্বাস থামেনি । রুগ্ন শিল্পের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও বিশ্বকর্মা পুজোকে আঁকড়ে ধরে পুরনো ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গঙ্গারামপুরের অবশিষ্ট তাঁতিরা । একটাই আশা, দিনের হয়তো বদল হবে কোনওদিন ৷
তাঁত ব্যবসায়ীদের করুণ দশা
তাঁত ব্যবসায়ী বাসুদেব বসাক বলেন, "তাঁতের রমরমা বাজার থাকাকালীন খুব ধুমধাম করে আমরা বিশ্বকর্মা পুজো করতাম । অনেক শ্রমিক পুজোয় অংশ নিত । কিন্তু এখন সেই ব্যবসা আর নেই ৷ ফলে তেমনভাবে এই পুজো করতে পারি না । এখন শুধুমাত্র ঘটপুজো করেই বিশ্বকর্মার আরাধনা করি । তাঁত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন আর মূর্তি তুলে পুজো করতে পারি না ৷"
মদন বসাক নামে আরেক তাঁত ব্যবসায়ী বলেন, "আগে তাঁতের ব্যবসা খুব ভালো ছিল । সেই সময় আমরা বিশ্বকর্মাপুজো করতাম খুব ধুমধাম করে । এক মাস আগে থেকে পুজোর কাজকর্ম লেগে থাকত । তাঁতঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য প্রচুর শ্রমিক থাকত । আমার বাড়িতে প্রচুর আত্মীয় পরিজন আসত । শ্রমিকদের পরিবারের লোকজন আসত । পুজোর সময় প্রতিমা আনা হত । দু'দিন ধরে প্রসাদ খাওয়ানো হত ৷ খিচুড়ির ব্যবস্থা থাকত । কিন্তু এখন তাঁতের ব্যবসা প্রায় শেষ ৷ এখন আর আগের মতো পুজো করতে পারি না ৷ ঘটপুজো করেই বিশ্বকর্মার আবাহন সেরে ফেলা হয় । আর্থিক অনটনে প্রচুর তাঁত শ্রমিক বাইরে চলে গিয়েছে । আবার কেউ পেশা বদল করে টোটো কিংবা অটো চালাচ্ছে । এখন আমরা তাঁতিরা শুধুমাত্র পুজোটাই করছি ৷ কিন্তু সেই আনন্দ আর নেই । এখানে এই পুজোর জৌলুস কবেই মিলিয়ে গিয়েছে ৷"
ধুঁকছে মৃৎশিল্পও
আর তাঁতিপাড়ায় বিশ্বকর্মা পুজো সেভাবে না-হওয়ায় তার প্রভাব পড়েছে স্থানীয় মৃৎশিল্পে ৷ এখন আর আগের মতো মূর্তির বরাত আসে না ৷ মৃৎশিল্পীরাও কোনওক্রমে কয়েকটা মূর্তি গড়ে দিন গুজরান করতে হচ্ছে ৷ কিন্তু তাতেও দাম মিলছে না মূর্তির বলে দাবি শিল্পীদের ৷
গঙ্গারামপুর পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের মৃৎশিল্পী বুদ্ধেশ্বর পালের কথায়, "তাঁতিদের যখন রমরমা বাজার ছিল সেই সময় বিশ্বকর্মা ঠাকুরের চাহিদাও প্রচুর ছিল । ডিটল, ঠ্যাঙাপাড়া, দত্তপাড়া-সহ অনেক জায়গায় বিশ্বকর্মা পুজো হত । আমাদের পালপাড়াতেও প্রচুর পুজো হত । কিন্তু এখন প্রতিমার সেই চাহিদা আর নেই । এখন গঙ্গারামপুর কিংবা আশেপাশে তাঁতিরাই প্রায় নেই ৷ সবাই এখন ছোট প্রতিমা পুজো করে ৷ আবারও কেউ ঘটপুজোতেই নিজেদের আটকে নিয়েছে । তাই এখন আর বড় বিশ্বকর্মা ঠাকুরের চাহিদাও নেই । আগে প্রচুর বিশ্বকর্মা ঠাকুর বানাতাম । আমি নিজে দেড়শো, দুশো প্রতিমা বানিয়েছি ৷ এখন আট থেকে দশটা ছোট ঠাকুর বানাচ্ছি ৷ এইভাবে চললে একদিন গঙ্গারামপুর ব্লকে এই জেলার তাঁতশিল্পীদের বিশ্বকর্মা আরাধনাই বন্ধ হয়ে যাবে ।"
কানাই পাল নামে আরেক মৃৎশিল্পীর বক্তব্য, "তাঁতশিল্পীদের যখন রমরমা বাজার ছিল, সেই সময় প্রতিমার প্রচণ্ড চাহিদা ছিল । কিন্তু এখন বিশ্বকর্মা পুজো করার তাগিদটাও তাঁতিদের তেমন নেই ৷ আগে যেমন গঙ্গারামপুর পালপাড়ায় যে পুজো হত এখন তা আর হয় না । গঙ্গারামপুর ও ঠ্যাঙাপাড়া এলাকাতেও আগে প্রচুর পুজো হত । এখন সব যেন থমকে গিয়েছে ৷ এখন সেই তাঁতিরা টোটো চালাচ্ছে কিংবা অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে । এখন আমাদের ছোট প্রতিমা বানিয়েই সংসার চালাতে হচ্ছে ৷ তারও সেভাবে দাম পাচ্ছি না ৷ অথচ প্রতিমা তৈরির খরচ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে ৷"
কেন তাঁত শিল্পের এই দশা ?
দক্ষিণ দিনাজপুর হস্তচালিত তাঁত সুরক্ষা সমিতির সম্পাদক রামগোপাল বিশ্বাস মৌখিকভাবে জানান, তাঁতের যখন রমরমা বাজার ছিল সেই সময় দুর্গাপুজোর মরশুমে প্রায় এক থেকে দেড় কোটি টাকার ব্যবসা হত । কিন্তু এখন গঙ্গারামপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় কোনও তাঁত না থাকার জন্য কোনও ধরনের ব্যবসা নেই । এই শিল্পের মূল কাঁচামাল সুতো ৷ তার জোগান জেলায় নেই ৷ তাঁতে বোনা হ্যান্ডলুম শাড়ি বা অন্য পোশাকের দাম পাওয়া যাচ্ছে না ৷
তিনি আরও জানান, পরবর্তীতে হ্যান্ডলুম নষ্ট হওয়ার পরেই মার্কেটে এল পাওয়ার লুম । তবে বাজারে হ্যান্ডলুমের বিভিন্ন শাড়ি থেকে জামা-কাপড় চলে আসায় খুব কম দামে বিক্রি হচ্ছে । সুতোয় বোনা, তাঁতশিল্পীদের তৈরি পোশাক বিক্রিরও যথাযথ ব্যবস্থা গত সরকারের তরফে করা হয়নি ৷ অথচ হ্যান্ডলুমের চাহিদা দেশে তো বটেই, রয়েছে বিদেশেও ৷