ইসলামপুর শহরের নাম পরিবর্তনের দাবি, 'ঈশ্বরপুর' লেখা ব্যানার বসিয়ে দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ
Islampur Name Change Issue: ইসলামপুর শহরের নাম পরিবর্তন করার দাবিতে ফের সরব বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ‘ঈশ্বরপুরে স্বাগত’ লেখা ব্যানার ও পোস্টার।
Published : November 28, 2026 at 11:13 AM IST
রায়গঞ্জ, 27 নভেম্বর: ইসলামপুরের নাম বদলে 'ঈশ্বরপুর' করার দাবি। শহরের প্রবেশের মুখে ‘ঈশ্বরপুর শহরে আপনাকে স্বাগতম’ লেখা ব্যানার বসিয়ে দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। দাবিকে সমর্থন করেছে বিজেপিও। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা । প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন না স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক । সম্প্রীতি নষ্ট করার চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ সিপিএমের।
ইসলামপুর শহরের নাম পরিবর্তন করে ঈশ্বরপুর করার দাবিতে ফের সরব হয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এবার শুধু শহরের বিভিন্ন এলাকায় নয়, ইসলামপুর শহরে প্রবেশের পথেও লাগানো হল ‘ঈশ্বরপুরে স্বাগত’ লেখা ব্যানার ও পোস্টার। এই ঘটনাকে ঘিরে শহরজুড়ে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী-সমর্থকরা ইসলামপুর শহরের বাস টার্মিনাস, শ্রীকৃষ্ণপুর ও অলিগঞ্জ এলাকায় এই ব্যানার ও পোস্টার লাগান। পাশাপাশি শহরে প্রবেশের বিভিন্ন পথে রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়কের ধারেও পোস্টার লাগানো হয়। ইসলামপুরের নাম পরিবর্তন করে ঈশ্বরপুর করার দাবিকে সামনে রেখেই এই কর্মসূচি বলে জানা গিয়েছে।
নির্বাচনের আগেই ইসলামপুরে এক সভা থেকে নাম পরিবর্তন করে ঈশ্বরপুর করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর শহর ও শহরের প্রবেশের মুখেই এই ধরনের ব্যানার ও পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে নতুন করে শুরু হয়েছে চর্চা। গোটা ঘটনায় ইসলামপুর শহরজুড়ে তৈরি হয়েছে ব্যাপক কৌতূহল। শুধু নাম পরিবর্তনই নয়, ইসলামপুরকে আলাদা জেলা করার দাবিও জানাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই দাবিকে সমর্থন করেছে বিজেপিও।
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ইসলামপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "আমরা প্রশাসনের কাছে আশা রাখছি আমাদের শহরের নাম পরিবর্তন করে ঈশ্বরপুর নামকরণ হবে ৷ পাশাপাশি জেলা রূপে দেখতে চাই ঈশ্বরপুরকে। এই দাবিতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার লাগিয়েছি। ঈশ্বরপুরকে জেলা ঘোষণা করলে এবং বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প গড়ে উঠলে কর্মসংস্থান বাড়বে।" এ প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি সুরজিৎ বিশ্বাস বলেন, "ইসলামপুরের নাম আগে ঈশ্বরপুর ছিল। ঈশ্বরপুর থেকে ইসলামপুর হয়েছে। জেলা বিজেপি চায় ইসলামপুরের নাম ঈশ্বরপুর হোক।"
বিজেপির এই দাবিকে কোনওভাবেই সমর্থন করছেন না ইসলামপুরের তৃণমূল বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তিনি জানিয়েছেন, দলগতভাবে নাম পরিবর্তনের সমর্থন তাঁরা করছেন না। সিপিএম নেতা গৌতম বর্মন বলেন, " নাম পরিবর্তন হলে ইসলামপুরের সাধারণ মানুষের কী উপকার হবে ? মানুষের সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্য এই ধরনের ইস্যু সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। ইসলামপুরের নাম পরিবর্তন করলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ? সাধারণ মানুষের রুজিরুটি নিয়ে এদের কোনও চিন্তা নেই। এরা একটা সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে।"