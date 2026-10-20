বড়িশায় 'কালরেখা' দেখতে মানুষের ঢল মণ্ডপে, নবমীতে মাতোয়ারা বেহালা

বড়িশায় 'কালরেখা' দেখতে মানুষের ঢল মণ্ডপে, নবমীতে মাতোয়ারা বেহালা
Barisha Club: বড়িশা ক্লাবের থিম পরিকল্পনায় দীপ দাস ও ঈশিকা চন্দ্র । প্রতিমা নির্মাণ করেছেন সায়ক বসু । নবনীতা দত্তগুপ্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 20, 2026 at 9:50 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকে কলকাতার অনেক পুজোর মতো বেহালার বড়িশা ক্লাবও ভিআইপি পাস বন্ধ করে দিয়েছে । বিশিষ্ট থেকে সাধারণ, সকলকেই প্রতিমা দর্শন করতে হলে দিতে হচ্ছে লাইন । বড়িশা ক্লাবের এবারের থিম 'কালরেখা' ।
55তম বর্ষে এবার বড়িশা ক্লাবের পুজো ৷ প্রতি বছরের মতো এবারও বিষয় বৈচিত্রের অভিনবত্বে নজর কাড়ছে বেহালার এই পুজোটি । কাতারে কাতারে মানুষ অন্যবারের মতো এবারও ভিড় জমাচ্ছে বড়িশা ক্লাবের পুজো মণ্ডপে । রাত পোহালেই পুজো শেষ ৷ বুধবার বিজয়া দশমী ৷ তাও মানুষের ঢল নামছে এই পুজো মণ্ডপে ৷ মণ্ডপমুখী আমজনতা ৷ কারও হাত ধরে রেখছেন বন্ধু ।
কেউ আবার সন্তান সামলাচ্ছেন । কেউ এসেছেন জেলা থেকে তো কেউ শহর কলকাতায় থাকেন ৷ তবে, সকলের মতে বড়িশা ক্লাবের পুজো তার মহিমা বজায় রয়েছে ৷
এই পুজোর অন্যতম সদস্য দেবব্রত বসু বলেন, "সব দর্শনার্থীই আমাদের কাছে সমান । তাই সবাইকেই লাইনে দাঁড়িয়ে প্রতিমা দর্শন করতে হবে । বেহালা পূর্ব এবং পশ্চিমের বিধায়ক এসেছেন আমাদের প্যান্ডেলে । ব্যবস্থাপনা দেখে গিয়েছেন । যেটুকু খামতি আছে বলে মনে করেছেন জানিয়েছেন । আমরা সেদিকটা মেরামত করার চেষ্টা করেছি ।"
ইতিহাস, সভ্যতা, বিশ্বাস ও স্থাপত্যের বিবর্তনকে ধারণ করে যুগের পর যুগ দাঁড়িয়ে থাকা স্তম্ভগুলিকেই এবার বড়িশা ক্লাবের দুর্গাপুজোর থিমে তুলে ধরা হয়েছে । থিমের নাম 'কালরেখা: দ্য স্টোরি অফ ভার্টিক্যালস' । মৌর্য ও গুপ্তযুগের প্রস্তরস্তম্ভ থেকে স্তম্ভের আদি রূপ-প্রাচীন ভারতের এই স্থাপত্য ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে সময়ের যাত্রা ফুটে উঠেছে 'কালরেখা'য় । মাটি থেকে আকাশের দিকে উঠে যাওয়া স্তম্ভ যেন মর্ত্য ও শাশ্বতের মধ্যে এক যোগসূত্র । তার মধ্যেই ধরা পড়ে আদ্যাশক্তির চিরন্তন উপস্থিতি ।
স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও দৃশ্যশিল্পের মেলবন্ধনে প্রাচীন ঐতিহ্যকে আধুনিক শিল্পের ভাষায় তুলে ধরেছেন থিম পরিকল্পনায় দীপ দাস ও ঈশিকা চন্দ্র । প্রতিমা নির্মাণ করেছেন সায়ক বসু ।