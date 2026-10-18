ভিআইপি পাস বন্ধ করার বার্তা, মৃতদের বাড়িতে গিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

ভিআইপি পাস বন্ধ করার বার্তা, মৃতদের বাড়িতে গিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর
Suvendu Adhikari: মঞ্চ বা পুজো মণ্ডপে বিশেষ প্রবেশাধিকার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অনিয়ম পুরোপুরি বন্ধ করতে সরকার কঠোর হচ্ছে।
Published : October 18, 2026 at 2:27 PM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: উত্তর কলকাতার চোরবাগানের পুজোয় পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার পর ভিআইপি পাস বন্ধের কড়া বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি শোকাহত পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
রবিবার ভবানী ভবনে শীর্ষ পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশকে নিয়ে বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। পুজোয় কোনওরকম বিশেষ সুবিধা দেওয়া বরদাস্ত করা হবে না বলে তিনি স্পষ্ট করেন ৷ পাশাপাশি, আগামী 20 ও 21 অক্টোবর তিনি নিজেই সড়ক ও আকাশপথে নিহতদের বাড়ি গিয়ে পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেবেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।
মঞ্চ বা পুজো মণ্ডপে বিশেষ প্রবেশাধিকার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অনিয়ম পুরোপুরি বন্ধ করতে সরকার কঠোর হচ্ছে। ভিআইপি ব্যবস্থাপনা নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘ভিআইপি পাস দেওয়া, টাকা নেওয়া তো বন্ধ হয়েছে, কিন্তু লেন বন্ধ হয়নি। লেন বন্ধ হওয়া উচিত, তা হয়ে যাবে। একদিনে তো সব হতে পারে না। এখন অর্ধেক হয়েছে, পরের বছর পুরোটা হবে।’’ উৎসবে দর্শনার্থীদের সুরক্ষায় পুলিশকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও অনিয়ম দেখলে স্থানীয় ওসি ও ডিসি সরাসরি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করবেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷
এদিন ভবানী ভবন থেকে জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার ও শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, চোরবাগানের দুর্ঘটনায় মোট 19 জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে 18 জন রাজ্যের বাসিন্দা এবং একজন বিহারের মুজফফরপুরের। ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্ত দ্রুত শেষ করে ন'টি পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়েছে। শান্তনু সেন, সুমনা সরকার, বিবেক ওঝা এবং তাপস রায়ের মতো মন্ত্রী ও বিধায়কেরা হাসপাতালে উপস্থিত থেকে পরিবারের হাতে দেহ তুলে দিচ্ছেন।
দুর্ঘটনায় আহত 25 জনের মধ্যে দু’জন আইসিইউতে থাকলেও চিকিৎসকদের তৎপরতায় প্রত্যেকেই বিপদমুক্ত। আহতদের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘দু'জন আইসিইউতে আছে। তাদের ফ্র্যাকচার ঠিক হয়ে যাবে।’’ বাকি 23 জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। নিহতদের পরিবার পিছু অবিলম্বে 25 লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শোকস্তব্ধ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে তিনি নিজেই পৌঁছে যাবেন তাঁদের দুয়ারে। তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষের পুজোর আনন্দে যেন বাধা না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রেখেই এই সফর হবে।"
তিনি জানান, কলকাতা, ব্যারাকপুর ও হাওড়ার মতো 50 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের এলাকার বাড়িগুলিতে দিনের বেলা সড়কপথে যাবেন তিনি। দূরের জায়গাগুলিতে আবহাওয়া ঠিক থাকলে হেলিকপ্টার ব্যবহার করবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কনভয়ের জন্য যাতে কোনও রাস্তা বন্ধ না হয়, তা নিশ্চিত করেই তিনি দিনের বেলায় নিহতদের বাড়ি যাবেন এবং পরিবারের হাতে চেক তুলে দেবেন।
দুর্ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মণ্ডপের ভিতরে কোনও বিপর্যয় ঘটেনি। আসল সমস্যা তৈরি হয় প্রবেশ ও বেরোনোর মুখে। তিনি বলেন, ‘‘ভিতরে কোনও ইনসিডেন্ট ঘটেনি। যেখানে অন্ধকার, ভিতরে ইনসিডেন্ট ঘটলে নাম্বারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত কেউ জানে না। ইনসিডেন্ট ঘটেছে যেখানে, সেটা হচ্ছে এক্সিট-এন্ট্রান্স পয়েন্টে। সেখানে এক্সিট-এন্ট্রান্স আলাদা নেই। একটা দড়ি দিয়ে ভাগাভাগি করা হয়েছিল।’’
সেই দড়ি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা অস্থায়ী কর্মীদের একাংশের গাফিলতি প্রকাশ্যে এনে তিনি মন্তব্য করেন, ‘‘বৃষ্টি পড়েছে ভিজবে না বলে দড়িটা ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছে। নিজে ভেজা থেকে বাঁচার জন্য দড়িটা ফেলে দিয়েছে।’’ ফলে দুই দিকের ভিড় একসঙ্গে মিশে গিয়ে বড় বিপর্যয় ঘটে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। স্থানীয় পুলিশ ও দমকলের ভূমিকাও খতিয়ে দেখতে তাদের সেই দলের বাইরে রাখা হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কলকাতা পুলিশ এবং ফায়ার ব্রিগেড বা কলকাতা কর্পোরেশনকে বাদ দিয়েই ইনভেস্টিগেটিং টিম করা হচ্ছে। ফাইনালি যে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম করা হয়েছে, তাতে কলকাতা পুলিশকে রাখা হয়নি।’’ এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে সিট তাদের রিপোর্ট জমা দেবে এবং সেই রিপোর্ট সরকার সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে আনবে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
এই দুর্ঘটনার জেরে আগামী ২৬ অক্টোবরের রাজ্য পর্যায়ের বিজয়া সম্মিলনী থেকেও সমস্ত জৌলুস বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মিলন মেলায় গান-বাজনা ও সংবর্ধনা বাতিল করে কেবল নিহতদের শ্রদ্ধা জানানো হবে এবং আহত 25 জনের পরিবারকে 5 লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পুজোয় কোনও বিতর্ক বা রাজনীতি না করে সবাইকে সংযত থাকার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, উৎসবের বাকি দিনগুলিতে তিনি নিজেও লালবাজার ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন।