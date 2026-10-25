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নৈহাটির বড়মা'র কাছে ভিআইপি কালচার থাকবে না ! কাঠামো পুজোয় দাবি অর্জুনের

Naihati Boro Maa: কালীপুজোর দিন বড়মার বিসর্জনের সময় কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গঙ্গার পাড় এবং এলাকা ঘুরে দেখেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং ।

naihati Boro maa
নৈহাটির বড়মা'র কাঠামো পুজো (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2026 at 6:25 PM IST

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নৈহাটি, 25 অক্টোবর: সারা রাজ্যের মানুষ যখন ব্যস্ত লক্ষ্মীপুজোয়, তখন নৈহাটির মানুষ মেতে উঠল বড়মা'র কাঠামো পুজোয় ৷ আর রবিবার সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং । তিনি দাবি করেন, তৃণমূল আমলের মতো কালীপুজোর বিশেষ দিনে বড়মার পুজোয় কোনওরকম ভিআইপি ব্যবস্থা থাকবে না ৷

মন্ত্রী বলেন, "কোনও ভিআইপি কালচার থাকবে না বড়মার মন্দিরে ৷ এবার সবাই সমানভাবে মন্দিরে পুজো দিতে উপস্থিত হতে পারবে । আমরাও আজ মায়ের কাঠামোর পুজো দেখলাম ৷ সাধারণ মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়েই সেটা দর্শন করলাম । মায়ের কাছে কেউ ভিআইপি হয় না ৷ সবাই সমান । আগের সরকার কী করে গিয়েছে সেটা আমাদের আর দেখে দরকার নেই ।"

ভিআইপি কালচার নিয়ে নয়া দাবি অর্জুনের (ইটিভি ভারত)

চোরবাগানের ঘটনার পর নৈহাটির বড়মার পুজোয় ভিড় সামলাতে নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বিগ্ন প্রশাসন ৷ পুরো প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এদিন বড়মা'র মন্দির এবং গঙ্গার ঘাট ঘুরে দেখেন পরিবহণমন্ত্রী ৷ অর্জুন সিং বলেন "এই মন্দিরকে ঘিরে আজ সারা দেশ জুড়ে আলোরণ তৈরি হয়েছে ৷ তাই নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে । এই অরবিন্দ রোড সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটে বড় মায়ের বিসর্জন সম্পন্ন হয় । মূর্তি যেহেতু বড় থাকে তাই সেই দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে প্রশাসন । ইতিমধ্যেই নয় কোটি টাকা এই গঙ্গার ঘাটটি সুন্দর করে সাজানোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ।"

naihati Boro maa
লক্ষ্মীপুজোর দিন হল কাঠামো পুজো (ইটিভি ভারত)

আগামী 8 নভেম্বর কালীপুজো । শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যব্যাপী তার প্রস্তুতি । নৈহাটির বড়মা মন্দিরে লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে শুরু হয়েছে মায়ের কাঠামো পুজো দিয়ে মূর্তি তৈরির কাজ । সকাল থেকেই বহু মানুষের ভিড় কাঠামো পুজো দেখতে । এদিন পুজো শুরুর খানিক আগেই বড়মার মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং । তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি তাপস ঘোষ ও মন্দির কমিটির সদস্যরা ।

naihati Boro maa
নৈহাটির বড়মার মন্দির (ইটিভি ভারত)

এদিন মন্ত্রী অর্জুন সিং অন্যান্য সাধারণ ভক্তদের মতোই মায়ের কাঠামো পুজোয় অংশ না নিলেও বাঁশ দিয়ে ঘেরা মায়ের পুজোর স্থলের বাইরে দাঁড়িয়েই আরতি সারেন এবং পুজো দেখেন মন্ত্রী । বিগত কয়েক বছরে বড়মার মন্দির তৈরি হওয়ার পর থেকেই সেখানে সমস্ত অনুষ্ঠানে ভিআইপি কালচারের অভিযোগ উঠেছিল । সেই সময়ে সোশাল মিডিয়াতেও এর প্রতিবাদ করেছিলেন ভক্তরা । আর এবার সেই ভিআইপি কালচার নিয়েই এদিন মন্তব্য করেন অর্জুন সিং ৷

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