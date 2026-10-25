নৈহাটির বড়মা'র কাছে ভিআইপি কালচার থাকবে না ! কাঠামো পুজোয় দাবি অর্জুনের
Naihati Boro Maa: কালীপুজোর দিন বড়মার বিসর্জনের সময় কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গঙ্গার পাড় এবং এলাকা ঘুরে দেখেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং ।
Published : October 25, 2026 at 6:25 PM IST
নৈহাটি, 25 অক্টোবর: সারা রাজ্যের মানুষ যখন ব্যস্ত লক্ষ্মীপুজোয়, তখন নৈহাটির মানুষ মেতে উঠল বড়মা'র কাঠামো পুজোয় ৷ আর রবিবার সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং । তিনি দাবি করেন, তৃণমূল আমলের মতো কালীপুজোর বিশেষ দিনে বড়মার পুজোয় কোনওরকম ভিআইপি ব্যবস্থা থাকবে না ৷
মন্ত্রী বলেন, "কোনও ভিআইপি কালচার থাকবে না বড়মার মন্দিরে ৷ এবার সবাই সমানভাবে মন্দিরে পুজো দিতে উপস্থিত হতে পারবে । আমরাও আজ মায়ের কাঠামোর পুজো দেখলাম ৷ সাধারণ মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়েই সেটা দর্শন করলাম । মায়ের কাছে কেউ ভিআইপি হয় না ৷ সবাই সমান । আগের সরকার কী করে গিয়েছে সেটা আমাদের আর দেখে দরকার নেই ।"
চোরবাগানের ঘটনার পর নৈহাটির বড়মার পুজোয় ভিড় সামলাতে নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বিগ্ন প্রশাসন ৷ পুরো প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এদিন বড়মা'র মন্দির এবং গঙ্গার ঘাট ঘুরে দেখেন পরিবহণমন্ত্রী ৷ অর্জুন সিং বলেন "এই মন্দিরকে ঘিরে আজ সারা দেশ জুড়ে আলোরণ তৈরি হয়েছে ৷ তাই নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে । এই অরবিন্দ রোড সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটে বড় মায়ের বিসর্জন সম্পন্ন হয় । মূর্তি যেহেতু বড় থাকে তাই সেই দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে প্রশাসন । ইতিমধ্যেই নয় কোটি টাকা এই গঙ্গার ঘাটটি সুন্দর করে সাজানোর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ।"
আগামী 8 নভেম্বর কালীপুজো । শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্যব্যাপী তার প্রস্তুতি । নৈহাটির বড়মা মন্দিরে লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকে শুরু হয়েছে মায়ের কাঠামো পুজো দিয়ে মূর্তি তৈরির কাজ । সকাল থেকেই বহু মানুষের ভিড় কাঠামো পুজো দেখতে । এদিন পুজো শুরুর খানিক আগেই বড়মার মন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং । তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি তাপস ঘোষ ও মন্দির কমিটির সদস্যরা ।
এদিন মন্ত্রী অর্জুন সিং অন্যান্য সাধারণ ভক্তদের মতোই মায়ের কাঠামো পুজোয় অংশ না নিলেও বাঁশ দিয়ে ঘেরা মায়ের পুজোর স্থলের বাইরে দাঁড়িয়েই আরতি সারেন এবং পুজো দেখেন মন্ত্রী । বিগত কয়েক বছরে বড়মার মন্দির তৈরি হওয়ার পর থেকেই সেখানে সমস্ত অনুষ্ঠানে ভিআইপি কালচারের অভিযোগ উঠেছিল । সেই সময়ে সোশাল মিডিয়াতেও এর প্রতিবাদ করেছিলেন ভক্তরা । আর এবার সেই ভিআইপি কালচার নিয়েই এদিন মন্তব্য করেন অর্জুন সিং ৷