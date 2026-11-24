নেতাজির কলকাতা পুরনিগমে 'স্থান' সাভারকর-শ্যামাপ্রসাদের, বঙ্গ-যোগ নিয়ে প্রশ্ন বাম-তৃণমূলের
KMC Shyamaprasad-Savarkar Pictures: আজ ছুটির দিনে কলকাতা পুরনিগমের ভবনের দেওয়ালে লাগানো হল শ্যামাপ্রসাদ-সাভারকরের ছবি ৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 24, 2026 at 2:53 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: ছুটির দিনে নেতাজির ঐতিহ্যের কলকাতা পুরনিগমের ভবনের একটি ঘরে বসল দামোদর সাভারকর ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-সহ একাধিক মনীষীর ছবি, যা এই পুরনিগম ভবনের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা ৷ এই বিষয়টিকে স্বাগত জানালেন প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলর ও বিধায়ক সজল ঘোষ ৷ অন্যদিকে, কেন সাভারকর ও শ্যামাপ্রসাদের ছবি কলকাতা পুরনিগমের দেওয়ালে লাগানো হল ? সেই প্রশ্ন তুলল সিপিএম, তৃণমূল ৷
কলকাতা পুরনিগমের ঐতিহ্যবাহী কাউন্সিলর্স' ক্লাবে চিরকাল কাউন্সিলররা এসে বসেন ৷ সেখানেই প্রতি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের জন্য একটি করে ড্রয়ার রয়েছে ৷ সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরের চিঠি, কাগজ সেখানে রাখা থাকে ৷ বাইরে নামের তালিকায় পাশে ইন-আউট-এর একটি বিরাট কাঠের তৈরি বোর্ড আছে ৷ এই বিরাট হল ঘরজুড়ে পুরনিগমের সঙ্গে জড়িত একাধিক বাংলার মনীষীর ছবি লাগানো রয়েছে ৷
প্রধানত যাঁরা এক সময় কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র কিংবা চেয়ারম্যান, মেয়র পারিষদ সদস্য ছিলেন, তাঁদের ছবি এই কাউন্সিলর্স' ক্লাবের দেওয়ালে লাগানো ছিল ৷ তবে মঙ্গলবার গুরুনানক জয়ন্তীতে ছুটির দিন আচমকাই সেই ক্লাব রুমে হাজির দামোদর সাভারকর, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মীবাঈ, মহারানা প্রতাপ, বল্লভভাই প্যাটেলের বাঁধানো ছবি ৷
কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য এই পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করে জানিয়েছেন, মনীষীদের ছবি ঢাল করে সাভারকর, শ্যামাপ্রসাদদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা আসলে ব্রিটিশ বিরোধী কলকাতার লড়াইকে ছোট করা হচ্ছে ৷ পুরনিগমের সঙ্গে এঁদের কীসের যোগ, প্রশ্ন তোলেন তিনি । একই ভাবে রাজনীতিকরণের অভিযোগ তুলে নিন্দা করেছেন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৷ তবে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ ৷
এই প্রসঙ্গে প্রবীণ বাম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সাভারকারদের সঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের কোনও সম্পর্ক নেই ৷ যে পুরনিগমের মেয়র ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিধান রায়, সুরাওয়ার্দির মতো বিখ্যাত লোকজন, সেখানে সাভারকরের মূর্তি বা ছবি লাগানো ইতিহাসের বিকৃতি ও কলকাতা শহরকে অমর্যাদা করা হচ্ছে ৷ কলকাতার ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ের ঐতিহ্যেকে ছুরিকাহত করা হবে ৷ বঙ্কিমচন্দ্র, বল্লভভাই প্যাটেলের পাশে সাভারকরের নাম আসতেই পারে না ৷ মনে রাখতে হবে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকাকালীন আরএসএসকে বেআইনি ঘোষণা করেছিলেন ৷ এই মনীষীদের ঢাল করে সাভারকরকে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করে কলকাতাকে মর্যাদাহীন করতে চাইছে রাজ্যের বিজেপি সরকার ৷"
তৃণমূল বিধায়ক শোভবদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সবটাই যে রাজনীতিকরণ হচ্ছে, তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ৷" বিজেপির দাবি, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্য়ায় না থাকলে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হত না ৷ এই প্রসঙ্গে প্রবীণ তৃণমূল বিধায়ক বলেন, "সেই সময় কংগ্রেসের 56 ও কমিউনিস্টদের 2টি ভোট না পড়ত, তাহলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একার ক্ষমতা ছিল ? তাঁকে অসম্মান করতে চাইছি না, তবে এটুকু বলতে চাই তিনি একা করতে পারতেন না ৷ সেদিন বাম ও কংগ্রেসের ভূমিকা উল্লেখ না করে, বারবার শ্যামাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ করা হচ্ছে কেন ?"
বিজেপি বিধায়ক ও প্রাক্তন কাউন্সিলর সজল ঘোষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "এটা স্বাভাবিক উদ্যোগ ৷ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না-থাকলে আজ কলকাতা কর্পোরেশনের বাসিন্দা দাবি করতে পারতেন ৷ কিন্তু ভারতবর্ষের নাগরিক হতে পারতেন না ৷ আপনাকে বাংলাদেশে থাকতে হত ৷ আপনাকে বলতে হত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঢাকার মতো একটি শহর কলকাতা কর্পোরেশন। এই উদ্যোগকে 100 শতাংশ স্বাগত জানাই ৷ স্যালুট করছি ৷ অতীতে এই পদক্ষেপ করার সুযোগ ছিল না আমাদের ৷" যদিও এই পদক্ষেপ নিয়ে পুরপ্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷
রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর ধীরে ধীরে কাউন্সলিররা পদত্যাগ করতে শুরু করেন এবং পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হয় চলতি বছরের 8 জুন ৷ এখন পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেই প্রশাসক হিসাবে কলকাতা কর্পোরেশনের কাজকর্ম সামলাচ্ছেন ৷
এর মধ্যে কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করে 144 থেকে 209টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে ৷ গতকাল এই মামলার শুনানি হয় দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চে ৷ গতকাল বেঞ্চ রাজ্যকে প্রশ্ন করে, কলকাতা পুরনিগমে কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নেই ৷ পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে ৷ এই অবস্থায় কোন পুরবোর্ডের সুপারিশে কীভাবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস সম্ভব হতে পারে ? আগামিকাল ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে ৷ এর উপর নির্ভর করছে পুর ভোটের দিনক্ষণ ৷