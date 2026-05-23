রাস্তা তৈরির বরাদ্দ ও 100 দিনের তহবিল লুট ! সন্দেশখালিতে প্রধানের গ্রেফতারির দাবিতে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের
পাঁচবার রাস্তা তৈরির টাকা পাশ হলেও, কাজ হয়নি বলে অভিযোগ ৷ পুকুর কাটার টাকাও চুরির অভিযোগ ৷
Published : May 23, 2026 at 8:20 PM IST
সন্দেশখালি, 23 মে: গ্রামের রাস্তা তৈরির বরাদ্দ টাকা এবং 100 দিনের কাজের তহবিল লুটের অভিযোগ তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে ৷ আর তারই প্রতিবাদে ও গ্রেফতারির দাবিতে তীব্র বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা ৷ শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে সন্দেশখালির বয়ারমারী-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের শাকদা এলাকায় ৷
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, মূলত বয়ারমারী-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নাবিলাল মোল্লার বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ, পাঁচবার গ্রামের পাকা রাস্তা তৈরির জন্য টাকা পাশ হলেও, পঞ্চায়েত প্রধান সেই টাকা আত্মসাত করেছেন ৷ প্রতিবার রাস্তা তৈরির কাজের শিলান্যাস করলেও, পরে রাস্তা তৈরি হয়নি ৷
এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শেখ আতাউর বলেন, "গত পাঁচ বছরে এলাকার মাটির ও ইটের রাস্তাগুলি মেরামতের জন্য অন্তত পাঁচবার সরকারি টাকা বরাদ্দ হয়েছে ৷ কিন্তু, বাস্তবে কোনও কাজই হয়নি ৷ উলটে দুর্নীতি ঢাকতে এক অভিনব পন্থার আশ্রয় নিয়েছেন প্রধান ৷ টাকা বরাদ্দ হলেই একদল লোক নিয়ে তিনি গ্রামে হাজির হন ৷ রাস্তার ধারে সরকারি বোর্ড লাগিয়ে, ঢাকঢোল পিটিয়ে ও মিষ্টি বিতরণ করে ছবি তোলা হয় ৷ কিন্তু, ছবি তোলা শেষ হতেই তড়িঘড়ি সেই বোর্ড খুলে নিয়ে চম্পট দেয় প্রধানের লোকজন ৷
শেখ আতাউর আরও অভিযোগ করেছেন, "যে মাটির রাস্তাটি রয়েছে, সেটি প্রধানের নিজস্ব বুথের অন্তর্গত ৷ 2008 সালের পর সেখানে আর কোনও মাটির বা ইটের রাস্তার কাজ হয়নি ৷ 2026 সালে দাঁড়িয়েও পাঁচটি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা এই ভাঙাচোরা রাস্তা ৷ বর্ষার মরশুমে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে ওঠে যে, ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বয়স্কদের হাঁটাচলা দায় হয়ে পড়ে ৷ কিছুদিন আগেই মাঝরাতে এক মুমূর্ষু রোগীকে কাঁধে করে দূরবর্তী পাকা রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তুলতে হয়েছে ৷"
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই বিষয়ে আগে প্রতিবাদ করতে গেলে প্রধানের তরফে মুখের ওপর জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনও কাজ হবে না ৷ সম্প্রতি রাজ্যে সরকার পরিবর্তন ঘটতেই জমে থাকা ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে রাস্তায় নামেন গ্রামবাসীরা ৷ আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, তাঁরা চান প্রশাসন অবিলম্বে এই ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধানকে গ্রেফতার করুক ৷ একই সঙ্গে এলাকায় নতুন পাকা রাস্তা এবং আলোর ব্যবস্থা করে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ দূর করা হোক ৷
যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত প্রধান নাবিলাল মোল্লা ৷ তিনি বলেন, "আমি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নই ৷ কারা, কেন বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তা আমার জানা নেই ৷ সরকার তদন্ত করে দেখুক, সত্য সামনে আসবে ৷" তবে, প্রধানের সাফাইতে শান্ত হয়নি আন্দোলনকারীরা ৷ তাঁদের হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে তদন্ত করে প্রধানকে গ্রেফতার এবং রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না-হলে আগামিদিনে আরও বড় আন্দোলনে নামবেন তাঁরা ৷
এই নিয়ে বসিরহাট জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিগত সরকারের সব দুর্নীতির হিসাব চেয়েছেন ৷ বিগত সরকারের প্রতিটি স্তরে হওয়া দুর্নীতির হিসাব নিয়ে তদন্ত হবে ৷ তৃণমূলের যেসব নেতারা সাধারণ মানুষের উন্নয়নের টাকা আত্মসাৎ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা পুলিশ নেবে ৷ পুলিশ এখন নিরপেক্ষভাবে তদন্তে করবে এবং এই লুটেরাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"