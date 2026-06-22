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শ্যালকের স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া ! বিজেপি নেতাকে জুতোর মালা পরিয়ে গাছে বাঁধলেন গ্রামবাসীরা

বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত করা হবে ৷ প্রয়োজনে ওই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে ।

BJP leader extramarital affair
বিজেপি নেতাকে জুতোর মালা পরিয়ে গাছে বাঁধলেন গ্রামবাসীরা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 3:18 PM IST

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কৃষ্ণগঞ্জ, 22 জুন: শ্যালকের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন ৷ বাড়ি ফিরতেই বিজেপি নেতাকে জুতোর মালা পরিয়ে গাছে বেঁধে রাখলেন গ্রামবাসীরা ৷ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত স্বর্ণখালি এলাকার হলদাপাড়া গ্রামে ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষ্ণগঞ্জ 1 নম্বর মণ্ডলে বিজেপির সহ-সভাপতি অমলকুমার ভদ্র । অভিযোগ, তিনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁরই শ্যালকের স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্কে জড়িত । এলাকার বাসিন্দারা সকলেই সেটা জানেন বলে দাবি করেছেন । এমনকী কিছুদিন আগে অশান্তি করে ওই মহিলা বাড়ি ছেড়ে চলে যান ৷ সেই সঙ্গে অমলও ঘরছাড়া হন বলে জানা গিয়েছে ।

কৃষ্ণগঞ্জ এলাকার ঘটনা (ইটিভি ভারত)

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দিন অর্থাৎ রবিবার অমল স্বর্ণখালি এলাকায় এলে তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ গাছের সঙ্গে বাঁধা হয় ৷ পরানো হয় জুতোর মালা। পরে স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেন । এই নিয়ে এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । এই সংক্রান্ত কিছু ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে । যদিও ভিডিয়ো ও ছবির সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ তবে ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷

কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "অভিযুক্তকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে । তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে । তবে এলাকাবাসী তাঁর বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ এখনও পর্যন্ত দায়ের করেনি । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।"

BJP leader extramarital affair
কৃষ্ণগঞ্জ মণ্ডল 1-এর সহ-সভাপতি তিনি (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীকান্ত সরকার বলেন, "মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে । আজকে অমলবাবুকে ধরে মারতে মারতে নিয়ে গিয়েছে অনেকে ৷ তারপর গলায় জুতোর মালা পরিয়ে গাছে বেঁধে রেখেছিল ৷ পুলিশকে খবর দিলে ওরা এসে থানায় নিয়ে যায় ৷ এই কাজটা ওঁর করা উচিত হয়নি ।"

BJP leader extramarital affair
বিজেপি নেতাকে মারধরেরও অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অমিত প্রামাণিক বলেন, "আমিও সমাজ মাধ্যমে ওই ভিডিয়োটি দেখেছি । এই ঘটনা আমি তদন্ত করিনি ৷ দলও তদন্ত করেনি । আমি দলকে সমস্ত ঘটনা জানাবো ৷ পাশাপাশি দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি বিষয়টি দেখবে । দল তদন্ত করে দেখার পর যদি অমলবাবু কোনওভাবে দোষী হন, তাহলে দল তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে । প্রয়োজনে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে ।" কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি ।

TAGGED:

KRISHNAGANJ BJP LEADER
EXTRAMARITAL AFFAIRS
বিজেপি নেতার পরকীয়া
বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক
BJP LEADER EXTRAMARITAL AFFAIR

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