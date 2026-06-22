শ্যালকের স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া ! বিজেপি নেতাকে জুতোর মালা পরিয়ে গাছে বাঁধলেন গ্রামবাসীরা

শ্যালকের স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া ! বিজেপি নেতাকে জুতোর মালা পরিয়ে গাছে বাঁধলেন গ্রামবাসীরা
বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত করা হবে ৷ প্রয়োজনে ওই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে ।
Published : June 22, 2026 at 3:18 PM IST
কৃষ্ণগঞ্জ, 22 জুন: শ্যালকের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন ৷ বাড়ি ফিরতেই বিজেপি নেতাকে জুতোর মালা পরিয়ে গাছে বেঁধে রাখলেন গ্রামবাসীরা ৷ রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত স্বর্ণখালি এলাকার হলদাপাড়া গ্রামে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষ্ণগঞ্জ 1 নম্বর মণ্ডলে বিজেপির সহ-সভাপতি অমলকুমার ভদ্র । অভিযোগ, তিনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁরই শ্যালকের স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়ার সম্পর্কে জড়িত । এলাকার বাসিন্দারা সকলেই সেটা জানেন বলে দাবি করেছেন । এমনকী কিছুদিন আগে অশান্তি করে ওই মহিলা বাড়ি ছেড়ে চলে যান ৷ সেই সঙ্গে অমলও ঘরছাড়া হন বলে জানা গিয়েছে ।
আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের দিন অর্থাৎ রবিবার অমল স্বর্ণখালি এলাকায় এলে তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ গাছের সঙ্গে বাঁধা হয় ৷ পরানো হয় জুতোর মালা। পরে স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেন । এই নিয়ে এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । এই সংক্রান্ত কিছু ছবি ও ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে । যদিও ভিডিয়ো ও ছবির সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ তবে ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷
কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "অভিযুক্তকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে । তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে । তবে এলাকাবাসী তাঁর বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ এখনও পর্যন্ত দায়ের করেনি । তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।"
স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীকান্ত সরকার বলেন, "মহিলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে । আজকে অমলবাবুকে ধরে মারতে মারতে নিয়ে গিয়েছে অনেকে ৷ তারপর গলায় জুতোর মালা পরিয়ে গাছে বেঁধে রেখেছিল ৷ পুলিশকে খবর দিলে ওরা এসে থানায় নিয়ে যায় ৷ এই কাজটা ওঁর করা উচিত হয়নি ।"
বিজেপির নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অমিত প্রামাণিক বলেন, "আমিও সমাজ মাধ্যমে ওই ভিডিয়োটি দেখেছি । এই ঘটনা আমি তদন্ত করিনি ৷ দলও তদন্ত করেনি । আমি দলকে সমস্ত ঘটনা জানাবো ৷ পাশাপাশি দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি বিষয়টি দেখবে । দল তদন্ত করে দেখার পর যদি অমলবাবু কোনওভাবে দোষী হন, তাহলে দল তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে । প্রয়োজনে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে ।" কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি ।