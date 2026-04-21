ভোট দেব, পাকা সেতু নেব ! না-হলে বয়কটের হুঁশিয়ারি গ্রামবাসীদের

ভোট দেব, পাকা সেতু নেব ! না-হলে বয়কটের হুঁশিয়ারি গ্রামবাসীদের
সেতুর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন গ্রামবাসীরা ৷ নেতা-মন্ত্রীরা আশ্বাসও দিয়েছিলেন । কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি । শান্তনু মিশ্রের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : April 21, 2026 at 5:05 PM IST
কুশমন্ডি, 21 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায় ৷ শাসক থেকে বিরোধী শিবির ভোটে জেতার জন্য প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে ৷ এদিকে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে সেতু নেই ৷ সেতুর দাবিতে বারবার সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷ তাও সুরাহা হয়নি ৷ এবার তাই ভোট বয়কটের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা ৷ ভোট দেব, পাকা সেতু নেব ৷ এই দাবিতে গত কয়েকদিন ধরেই প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ।
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি ব্লকের উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বলারামপুর খলসাই এলাকায় রয়েছে টাঙন নদীর উপর বাঁশের সাঁকো । অন্যান্য সময়ে সাঁকো ব্যবহার করলেও ভরা বর্ষায় চলাচল করা মুশকিল হয়ে পড়ে । বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা । স্থানীয়রা সেতুর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন ৷ নেতা-মন্ত্রীরা আশ্বাসও দিয়েছিলেন । কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি । এখনও হয়নি নদীর উপর স্থায়ী সেতু ।
সেতু যার ভোট তার
এদিকে ভোটের সময় ফের একবার শাসক থেকে বিরোধী দলের প্রার্থীরা পাকা সেতু নিয়ে আশ্বাস দিচ্ছেন । তবে এবার আর আশ্বাস নয়, সেতু চান গ্রামবাসীরা ৷ অনেকটা 'গিভ এন টেক পলিসি'তেই বিশ্বাস রাখছেন তাঁরা । স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে অস্থায়ী বাঁশের সাঁকোর উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাঁকো পারাপার আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে । বিশেষ করে বর্ষাকালে নদীর জলস্তর বাড়লে পরিস্থিতি চরম আকার নেয় । ফলে প্রতিদিন স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সকলকেই চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয় ।
এই রাস্তা দিয়ে ব্যাসাধিপাড়া, কাননদহ, ঢাকঢোল, বলারামপুর ও মহিষাকুড়ি-সহ একাধিক গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াত ৷ তাঁদের একমাত্র ভরসা এই বাঁশের সাঁকো । এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভ উগরে দিয়ে গত কয়েকদিন ধরে ধরনা ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন এলাকাবাসী । তাঁদের স্পষ্ট বার্তা, অবিলম্বে পাকা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করতে হবে ।
গ্রামবাসীদের অভিযোগ
গ্রামবাসী জয়নাল আবেদীন বলেন, "আমাদের এই দিক থেকে বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয় সারা বছর । কারণ এই রাস্তা ছাড়া আমাদের যাওয়ার কোনও উপায় নেই । বন্যা হলে আমাদের যাতায়াতে খুবই অসুবিধা হয় । 15 থেকে 20 কিলোমিটার ঘুরে রোগীদের নিয়ে যেতে হয় কুশমন্ডিতে । আমাদের এখানে পাকা সেতুর খুবই প্রয়োজন । আমরা এখানে ধরনা করলাম । ধরনা করা সত্ত্বেও কোনও দলের কেউ এখানে আসেনি । কেউ কথাও দেয় না, সেই কারণে আমরা আবারও ধরনায় বসে যাব । আমরা এখানে সেতু চাই । আমরা এখানে ভোট বয়কট থেকে শুরু করে ধরনা পর্যন্ত দিতে রাজি আছি সেতুর জন্য ।"
গোবিন্দ দাস নামে এক এলাকাবাসীর কথায়, "এটা আমাদের তিন নম্বর উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত । আমাদের এখানে নদী পার হতে গেলে প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় । এখানে একমাত্র ভরসা এই বাঁশের সাঁকো । আমি ছোট থেকে আজ পর্যন্ত এই বাসের সাঁকো দেখে আসছি । আমরা এই বিষয়ে কুশমন্ডির বিধায়ক রেখা রায় এবং বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে জানিয়েছি । তারা কথা দেন, কিন্তু কথার দাম রাখেন না । আমরা সেতু চাইছি । আমাদের এই সেতু যদি না হয় তাহলে আমরা ভোট বয়কট করতে বাধ্য হব ।"
আরেক গ্রামবাসী মহসীনা খাতুন বলেন, "এই সমস্যা আমাদের দীর্ঘদিনের । রাস্তাঘাট চলাফেরা করতে খুবই অসুবিধা হয় । কারণ কোনও যানবাহন ওইপার থেকে এপারে আসে না । বাসের সাঁকো একমাত্র ভরসা । রাতের বেলায় প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় । এই সেতুর জন্য সবাইকে জানিয়েছি । ভোটের সময় সবাই কথা দেয়, হবে ৷ কিন্তু কথার দাম কেউ রাখে না । এখানে যেন পাকা সেতু করে দেয় এটাই প্রার্থনা করছি । যদি এই সেতুটা পাকা না করে দেয় তাহলে ভোট বয়কট করতে বাধ্য হব আমরা ।"
গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতেই এনিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে কুশমন্ডিতে । বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে যান কুশমন্ডির বাম প্রার্থী জ্যোতির্ময় রায় এবং বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় । বিজেপি সেতু না-হওয়ার জন্য তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়কের উপর দায় চাপিয়েছে । আবার তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক, সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের উপর দোষ চাপিয়েছেন । আর তাঁদের এই দোষারোপের খেলায় সমস্যায় সেই সাধারণ মানুষ ৷
শাসক-বিরোধী তরজা
কুশমন্ডির বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় বলেন, "উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার সমস্ত লোকজনকে যাতায়াত করতে হয় ওই বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে । বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস আমলে, বামফ্রন্ট আমলে এবং বর্তমান তৃণমূলের সময়ে শুধুমাত্র মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছে, কাজের কাজ কিছু হয়নি । যার জন্য গ্রাম বাংলার মানুষজন আজকে আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছে । আমরা এই ধরনের সেতু অনেক জায়গায় করেছি । এখানেও ক্ষমতায় এলে আমরা বিভিন্ন এলাকার যে সমস্ত সেতুগুলো বাঁশের রয়েছে সেগুলো পাকা করে দেব ।"
কুশমন্ডির বিদায়ী বিধায়ক কথা তৃণমূল প্রার্থী রেখা রায় ফোনে বলেন, "আমি ভোটে জেতার পরে তিন নম্বর উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর এলাকায় গিয়েছিলাম এবং ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠিয়ে সমস্ত মাপ যোগ করি ৷ কিন্তু লোকজনের বাধার মুখে পড়তে হয় । আমি চেষ্টা করেছি সেতু করবার জন্য । কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি ৷ এতদিন তৃণমূল ক্ষমতায় এসে সব কাজ করেছে ৷ কিন্তু বিজেপির সুকান্ত মজুমদার কেন্দ্রের ক্ষমতায় থেকে আজ পর্যন্ত কোনও কিছুই করতে পারেননি ।"