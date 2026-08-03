ভেসে গেল ভাঙনরোধে ব্যবহৃত বাঁশের পাইলিং! দুর্নীতির অভিযোগে কাজ বন্ধ করালেন দুর্গতরা
দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় বিজেপি সরকারের নামে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ৷ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস সেচ প্রতিমন্ত্রীর ৷
Published : August 3, 2026 at 8:00 PM IST
মালদা, 3 অগস্ট: বর্ষা চলে আসায় মালদা জেলায় গঙ্গা নদীর ভাঙনরোধের কাজ অস্থায়ীভাবে হবে বলে জানিয়েছিল সরকার ৷ সেই কাজ শুরুও হয়েছে মালদা জেলার বিভিন্ন ভাঙন কবলিত এলাকায় ৷ কিন্তু, সেই কাজেও দুর্নীতির অভিযোগ তুললেন ভাঙন দুর্গতরা ৷ অভিযোগ, অস্থায়ীভাবে ভাঙনরোধে যে বাঁশের পাইলিং বা খাঁচা জলে ফেলা হচ্ছে, সেখানে কম ইট দেওয়া হচ্ছে ৷ ফলে জলের স্রোতে বাঁশের পাইলিং ভেসে চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ তারপরেই কাজ বন্ধ করিয়ে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের রশিদপুরে ৷
বর্ষা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই নদী ভাঙনের কবলে মালদা জেলা ৷ এবার গঙ্গার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাড় কাটছে ফুলহর নদী ৷ চাঁচলের খানপুর, হরিশ্চন্দ্রপুরের রশিদপুর, কাওয়াডোল, ভালুকার মতো এলাকাগুলিতে শুরু হয়েছে ফুলহরের পাড় কাটা ৷ সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি রশিদপুরের গোবরাঘাটে ৷ সেখানে মানুষের বাড়ি, জমি সবই নদীতে তলিয়ে গিয়েছে ৷ দুর্গত এলাকাগুলিতে অস্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের কাজ শুরু করেছে সেচ দফতর ৷ যদিও সেই কাজ অত্যন্ত নিম্নমানের এবং দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের ৷
রশিদপুরের বাসিন্দারা সেচ দফতরের কাজও বন্ধ করে দিয়েছেন ৷ তাদের অভিযোগ, ভাঙনরোধে যে অস্থায়ী কাজ হচ্ছে, তা এতটাই নিম্নমানে যে সবটাই জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে ৷ এ নিয়ে রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখছেন ৷ গ্রামবাসীদের অভিযোগ সঠিক হলে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ৷
ফুলহরের জলস্তর বৃদ্ধিতে কয়েকদিন আগে হরিশ্চন্দ্রপুর-2 নম্বর ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রশিদপুর গ্রামে ব্যাপক নদী ভাঙন হয় ৷ বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমি নদীতে তলিয়ে গিয়েছে ৷ বিধ্বস্ত হয়েছে মানুষের ঘরবাড়িও ৷ চাঁচলের খানপুরেও ফুলহরের ভাঙন শুরু হয় ৷ সম্প্রতি সেচ দফতর এই এলাকাগুলিতে অস্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের কাজ শুরু করে ৷ কোথাও বাঁশের পাইলিং, কোথাও বা বাঁশের খাঁচায় ইট ভরে নদীতে ফেলা হচ্ছিল ৷
কিন্তু গ্রামবাসীরা অভিযোগ করছেন, সেই কাজে কোনও সুরাহা হচ্ছে না ৷ মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু নদীতে ভেসে যাচ্ছে ৷ তাছাড়া যে কাজ হচ্ছে, তা অত্যন্ত নিম্নমানের ৷ এ নিয়ে গ্রামবাসীরা ঠিকাদারের কাছে কাজের শিডিউল দেখতে চাইলে, তা দেখানো হচ্ছে না ৷ সেচ দফতরের আধিকারিকরা তাঁদের কথায় কোনও গুরুত্ব দিচ্ছেন না ৷ উলটে বিজেপির সরকারের নাম নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ তাই ওই এলাকার কাজ বন্ধ করিয়ে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা ৷ শিডিউল মেনে কাজ না-হলে তাঁরা ভাঙন রোধের কাজ করতে দেবেন না-বলে জানিয়েছেন ৷
রশিদপুর গোবরাহাটের বাসিন্দা শেখ জনি বলছেন, "এখানে ভাঙন রোধের কাজের নামে চরম দুর্নীতি চলছে ৷ কাটমানির খেলা হচ্ছে ৷ গতকাল ছ’টি বাঁশের খাঁচা ফেলেছিল ৷ সবটাই ভেসে গিয়েছে ৷ এক-একটি খাঁচায় 45 থেকে 50টি ইট দেওয়ার কথা ৷ কিন্তু, দেওয়া হচ্ছে মাত্র 20টি ৷ আমার কাছে তার ভিডিয়ো প্রমাণ রয়েছে ৷ একেকটি খাঁচার ওজন 70 থেকে 75 কেজি ৷ 20টা ইটে ওই খাঁচা এই স্রোতে টিকে থাকে ? দুর্নীতির সীমা নেই ৷ আমাদের জমি, বাড়ি সব শেষ হয়ে গেল ৷ ঠিকাদারকে শিডিউল দেখাতে বলছি, দেখাচ্ছে না ৷ ওভারসিয়ারকে অভিযোগ জানাতে গেলে তিনি সাফ জানাচ্ছেন, বিজেপির সরকার চলছে ৷ আমাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ আমরা চাই, এখানে আইন মেনে কাজ হোক ৷ গতকাল জোর করে কয়েকটি খাঁচা ফেলে গিয়েছিল ৷ সব ভেসে গিয়েছে ৷ তাই আমরা এই কাজ বন্ধ করে দিয়েছি ৷ সঠিক কাজ না-হলে আমরা কাজ করতে দেব না ৷"
শুধু রশিদপুর নয়, চাঁচলের খানপুরেও ভাঙন রোধে সেচ দফতরের তৈরি বাঁশের পাইলিং ভেসে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ এ নিয়ে জেলা সেচ দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শুভঙ্কর গুড়িয়া সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও কথা বলতে চাননি ৷ তবে সেচ দফতরের এক আধিকারিক বলেছেন, "এখন নদীর জলস্তর বেশি থাকায় ডিপ ট্রিস পদ্ধতিতে অস্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের কাজ করা হচ্ছে ৷ জলস্তর কমলে স্থায়ী কাজে হাত দেওয়া হবে ৷"
রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী জয়েল মুর্মু বলছেন, "ভাঙন প্রতিরোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের শিডিউল মেনেই কাজ করতে হবে ৷ হরিশ্চন্দ্রপুরে ঠিক কী হয়েছে আমার জানা নেই ৷ আমি খোঁজ নিচ্ছি ৷ সেখানকার বাসিন্দারা কেন ভাঙন রোধের কাজ বন্ধ করে দিলেন, সেটাও দেখা হচ্ছে ৷"