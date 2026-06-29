শিশুদের স্কুলের পাশেই নেশার আখড়া, নির্বিকার প্রশাসন ! পথে নামলেন বাসিন্দারা
পুলিশের দাবি, ওই গ্রামে মাঝে মাঝে অভিযান চালানো হয় । নেশা করার অভিযোগে আগেও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
Published : June 29, 2026 at 8:19 PM IST
ঠাকুরনগর, 29 জুন: মাত্র 100 মিটার দূরত্বে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় । পাশেই হাসপাতাল । সেখানেই প্রকাশ্যে চলছে মদ, গাজা ও হেরোইনের নেশা । গড়ে উঠেছে নেশাখোরদের আখড়া । বারবার অভিযোগ করলেও পুলিশ নির্বিকার । অবশেষে পথে নামলেন বাসিন্দারাই । তাঁদের সঙ্গে সামিল হলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যও । গ্রামে গড়ে তোলা হচ্ছে প্রতিরোধ বাহিনী । উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগরের গাতি গ্রামের ঘটনা ।
উত্তর 24 পরগনার ঠাকুরনগর মতুয়া ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত । বছরভর সেখানে লক্ষ লক্ষ ভক্তের আগমন হয় । ঠাকুরবাড়ির অদূরে ঠাকুরনগর-চাঁদপাড়া সড়কের পাশে ইছাপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাতি গ্রাম । ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য অনন্তরাম প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রামের একমাত্র সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রতিদিন সকালে কয়েকশো কচিকাঁচা ওই স্কুলে পড়াশোনা করে । কাছেই ঠাকুরনগর গ্রামীণ হাসপাতাল । প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় খুদে পড়ুয়ারা দেখে, রাস্তার পাশে বাঁশগাছের ছায়ায় বসে একদল যুবক নেশা করছেন । মদ, গাঁজা, হেরোইন-সব ধরনের নেশাই সেখানে চলছে ।
শুধু তাই নয়, কাশির ওষুধকে ওই যুবকরা মাদক হিসেবে ব্যবহার করছেন । ছোট ছোট পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথে নেশার আখড়া গড়ে উঠলেও পুলিশ প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই । অবশেষে সরব হলেন গ্রামের মহিলারা । সোমবার সকালে খুদে পড়ুয়ারা স্কুলে যাওয়ার সময় দেখা যায়, স্কুলের পাশে বাঁশ গাছের ছায়ায় বসে ওই যুবকরা ফের নেশা করছেন । গ্রামের মহিলারা দলবদ্ধভাবে এদিন তাঁদের তাড়া করেন । নিষিদ্ধ কাশির ওষুধের বোতলগুলো ফেলে ওই যুবকরা পালিয়ে যান । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য অখিল অধিকারী । তিনিও মহিলাদের সঙ্গে নেশার বিরুদ্ধে সরব হন । গ্রামের মহিলাদের অভিযোগ, স্কুলের পাশে বসে ওই যুবকরা প্রতিদিন নেশা করেন । তাতে পাড়ার সুস্থ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে । পুলিশকে জানালেও কোনও কাজ হয়নি ।
স্থানীয় বাসিন্দা প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বলেন, "মাত্র 100 মিটার দূরে গ্রামের একমাত্র সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনন্তরাম প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত । প্রতিদিন ছোট ছোট শিশুরা রাস্তা দিয়ে স্কুলে যায় । সেখানে বসেই একদল যুবক মদ, গাজা ও হেরোইনের নেশা করে । পুলিশকে জানানোর পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । আজ আমরা নিজেরাই ওই যুবকদের এখান থেকে তুলে দিয়েছি । পুলিশ যদি ব্যবস্থা না নেয়, ওই নেশাখোরদের বিরুদ্ধে আমরাই কঠোর ব্যবস্থা নেব ।"
স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য অখিল অধিকারীর কথায়, "বলতে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, আমি এই গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য । স্কুলের পাশে নেশার আখড়া গড়ে উঠেছে। অথচ সেটা আমরা বন্ধ করতে পারছি না । স্থানীয় বাসিন্দারা আজ পথে নেমেছেন । আমি তাঁদের সঙ্গে থাকব । পুলিশকে বারবার বলেছি, কোনও কাজ হয়নি । গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ তুলে গড়ে তুলতে চাইছেন । জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমিও তাঁদের সেই প্রতিরোধ কর্মসূচিতে থাকব ।"
গাইঘাটা থানার পুলিশের বক্তব্য, ওই গ্রামে মাঝে মাঝে অভিযান চালানো হয় । নেশা করার অভিযোগে আগেও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাসিন্দারা লিখিতভাবে জানালে স্কুলের ওই রাস্তাতেও নেশাখোরদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে ।