ETV Bharat / state

কোটি কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ! বাড়ির সামনে বিক্ষোভ ক্ষুব্ধ জনতার

এলাকাবাসীর দাবি, সাধারণ মানুষের দাবি একটাই-অবিলম্বে তৃণমূল নেতা ও তাঁর পরিবারকে সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হবে ।

Trinamool leader fraud
তৃণমূল নেতার বাড়ি-দোকানের সামনে ক্ষুব্ধ জনতার বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 19, 2026 at 3:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হিঙ্গলগঞ্জ, 19 জুলাই: সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ ৷ উত্তর 24 পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জের যোগেশগঞ্জ বাজারে এক তৃণমূল ঘনিষ্ঠ নেতা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ল । অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা চিন্ময় মণ্ডল, তাঁর স্ত্রী পম্পা মণ্ডল এবং ভাই মৃন্ময়ী মণ্ডলের বাড়ি ও দোকানের সামনে প্লাকার্ড হাতে নিয়ে এদিন সকাল থেকেই বিক্ষোভ দেখান এলাকার শতাধিক মানুষ । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় নামাতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও হেমনগর কোস্টাল থানার পুলিশকে ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ও বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে যোগেশগঞ্জ বাজারের সাধারণ দোকানদার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন চিন্ময় মণ্ডল । শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় জমি দখলের মতো একাধিক গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে । ঘটনার তীব্রতা বাড়লে ক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্তের দোকানে তালা ঝুলিয়ে দেন । তাঁদের সাফ দাবি, সাধারণ মানুষের রক্ত জল করা টাকা দ্রুত ফেরত না-দেওয়া পর্যন্ত এই দোকান কোনওভাবেই খুলতে দেওয়া হবে না ।

কোটি কোটি টাকা প্রতারণা তৃণমূল নেতার ! বাড়ি-দোকানের সামনে ক্ষুব্ধ জনতার বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষোভে শামিল ভুক্তভোগী কানাইলাল নামে এক ব্যক্তি সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "আমি চিন্ময় ও তাঁর স্ত্রীকে 4 লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম । এখন টাকা ফেরতের কথা বলতে গেলে তারা কোনও কথাই বলে না । উলটে আমাদের নামে মিথ্যা মামলা করার হুমকি দিচ্ছে ।"

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে উপস্থিত দীপালি অধিকারী নামে অপর এক ভুক্তভোগী বলেন, "আমার কাছ থেকে নতুন দোকান করে দেওয়ার নাম করে এক লক্ষ 30 হাজার টাকা নিয়েছে চিন্ময় । আজ দেব কাল দেব করে দীর্ঘদিন ধরে শুধু ঘুরিয়েই যাচ্ছে, কিন্তু টাকা দিচ্ছে না । আমরা হেমনগর থানায় জানিয়েছি, এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক দেবেশ মণ্ডলের কাছেও বারবার গিয়েছি । তিনি শুধু আশ্বাস দিয়ে বলেছেন ও আস্তে আস্তে টাকা মিটিয়ে দেবে । কিন্তু কোনও সুরাহা মেলেনি । সেই কারণেই আজ আমরা বাধ্য হয়ে দোকানে তালা মেরেছি ।"

Trinamool leader fraud
টাকা ফেরতের দাবিতে বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)

বিক্ষোভের প্রথম সারিতে থাকা সাধারণ কর্মী বাসন্তী বরকন্দাজ দাস অভিযোগের সুরে বলেন, "চিন্ময় মণ্ডল, তাঁর স্ত্রী পম্পা মণ্ডল, ভাই মৃন্ময় মণ্ডল এবং তাঁদের সম্বন্ধী পলাশ মণ্ডল-এরা সকলে মিলে হেমনগর থানা এলাকার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়েছে । কারও জমি, কারও কাছ থেকে ধার, আবার কারও দোকান থেকে জিনিসপত্র তোলার নাম করে কোটি কোটি টাকার এই জালিয়াতি করা হয়েছে । আর এই পুরো দুর্নীতিটা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক দেবেশবাবু ও বাবু হালদারের ছত্রছায়ায় এবং তাঁদের নেতৃত্বে করা হয়েছে । এই মৃন্ময় মণ্ডল যোগেশগঞ্জ বাজারে তৃণমূলের ক্যাশিয়ার হিসেবেও কাজ করতেন ।"

অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মৃন্ময় মণ্ডল ৷ তিনি বলেন, "টাকা যদি কেউ নিয়ে থাকে তবে তা দাদা ও বউদি (চিন্ময় ও পম্পা) নিয়েছে । এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই । বাজার কমিটির ক্যাশিয়ার থাকার সময়ও ন্যূনতম কোনও দুর্নীতির সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম না । আমার কাছে কেউ একটি টাকাও পাবে না। তবে হ্যাঁ, বিধায়কের (এমএলএ) মাধ্যমে দোকান বিক্রি করে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং যেভাবে মেটানোর কথা বলা হয়েছিল, সেভাবেই মেটানো হয়েছে । আমার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং আমি নিজেই এই বিষয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হব ।"

এলাকাবাসীর দাবি, এর আগে একাধিকবার বিচার-সালিশি সভা হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি । সাধারণ মানুষের দাবি একটাই-অবিলম্বে তাঁদের সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হবে । পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এই বিপুল আর্থিক প্রতারণার তদন্ত শুরু হয়েছে । বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অলকনন্দা ভাওয়াল বলেন, "পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷ প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।"

TAGGED:

TRINAMOOL LEADER
HINGALGANJ PROTEST
টাকা আত্মসাৎ
তৃণমূল নেতা
TRINAMOOL LEADER FRAUD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.