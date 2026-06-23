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টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, প্রাক্তন তৃণমূল প্রধানের গ্রেফতারির দাবিতে উত্তাল গ্রাম

গ্রামবাসীরা জানান, গরিব মানুষের মাথার ওপর পাকা ছাদ বা আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তিনি মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করেছেন ।

Hingalganj News
প্রাক্তন তৃণমূল প্রধানের বাড়ির সামনে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 23, 2026 at 3:11 PM IST

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হিঙ্গলগঞ্জ, 23 জুন: আবারও উত্তপ্ত উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ । এবার তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান তথা বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা ।

অভিযুক্ত নেতার নাম বিধান মুন্ডা । অবিলম্বে তাঁর গ্রেফতারির দাবিতে হিঙ্গলগঞ্জের দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ অভিযুক্ত নেতার বাড়ির সামনে টায়ার জ্বালিয়ে এবং হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হিঙ্গলগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ।

তৃণমূল নেতার গ্রেফতারিতে বিক্ষোভ স্থানীয়দের (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বাসিন্দা ও বিক্ষোভকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধান মুন্ডা দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান থাকাকালীন সময় থেকেই এলাকায় একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন । বর্তমানে প্রধান পদ খোয়ানোর পর তিনি পঞ্চায়েত সদস্য হলেও তাঁর সেই দুর্নীতির ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ ।

গ্রামবাসীরা জানান, গরিব মানুষের মাথার ওপর পাকা ছাদ বা আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তিনি মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করেছেন । এখানেই শেষ নয়, একশো দিনের কাজের জব কার্ডের টাকাও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অ্যাকাউন্টে না-দিয়ে ভুয়ো উপায়ে নিজে আত্মসাৎ করেছেন ।

পাশাপাশি 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন আন্দোলনকারীরা । তাঁদের অভিযোগ, 2021 সালে এলাকায় বিজেপি কর্মীদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর, সাধারণ মানুষকে মারধর এবং স্থানীয় ভেড়ির মাছ লুটপাটের মতো একাধিক সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের নেপথ্যেও সরাসরি হাত ছিল এই তৃণমূল নেতার ।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া স্থানীয় বাসিন্দা সুশীলা মণ্ডল কান্নায় ভেঙে পড়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "আমার একটা ঘরের কথা আসায় উনি আমাকে বলেছিলেন, তোমার স্বামী তো পাকা বিজেপি, ওর কোনও ঘর বা কোনও কিছু হবে না । এই বিধান মুন্ডা আর আসুন্তি মুন্ডা মিলে আমাদের বিজেপি করার অপরাধে বঞ্চিত করেছে ।"

অপর এক বিক্ষোভকারী নির্মল পাত্র তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করে অভিযোগ তোলেন, "বিধান মুন্ডার নেতৃত্বে যে কাটমানি নেওয়া হয়েছে, তার পার্সেন্টেজ কিন্তু মহাবীর বা শহিদুল গাজীদের হাতে যেত ৷ সাধারণ মানুষের আমফান, জব কার্ড কিংবা স্কুলের সমস্ত টাকা থেকে শুরু করে সব কাটমানি বিধান মুন্ডার কাছেই পৌঁছত । আমরা এদের অবিলম্ব গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি ।"

বিক্ষোভের খবর পেয়েই হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছালে পুলিশকে ঘিরেও বেশ কিছুক্ষণ ক্ষোভ উগরে দেন আন্দোলনকারীরা । উত্তেজিত গ্রামবাসীদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, দুর্নীতিগ্রস্ত বিধান মুন্ডাকে অবিলম্বে পুলিশকে গ্রেফতার করতে হবে । পুলিশ যদি কোনওরকম পক্ষপাতিত্ব করে বা অভিযুক্ত নেতাকে আড়াল করার চেষ্টা করে, তবে আগামী দিনে তাঁরা থানার সামনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে এবং গোটা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ ।

TAGGED:

হিঙ্গলগঞ্জে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ
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