আবাস যোজনার নামে কাটমানি ! ফেরতের দাবিতে উপ-প্রধানের বাড়িতে ডিম বিক্ষোভকারীদের

আবাস যোজনার নামে কাটমানি ! ফেরতের দাবিতে উপ-প্রধানের বাড়িতে ডিম বিক্ষোভকারীদের
ডিমের পাশাপাশি হাড়োয়ায় উপ-প্রধানের বাড়ি লক্ষ্য করে কালি ছুড়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা ৷ 'কাটমানি ফেরত দাও' স্লোগান ওঠে ৷
Published : June 14, 2026 at 6:22 PM IST
হাড়োয়া, 14 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পরই জেলায় জেলায় দুর্নীতিগ্রস্ত বিদায়ী শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ তীব্রতর হতে শুরু করেছে । আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়া, আমফানের ত্রাণ বণ্টন এবং 100 দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে এবার উত্তাল হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকা । হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সিরাজুল ইসলাম ওরফে 'আহাদ প্রধান'-এর জাঙ্গালআটি গ্রামের বাড়ি লক্ষ্য করে রবিবার এক নজিরবিহীন ও তীব্র গণবিক্ষোভ প্রদর্শন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
বর্তমানে রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর বিভিন্ন জায়গায় দুর্নীতিগ্রস্ত ও গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল নেতাদের ওপর ক্ষুব্ধ জনতার 'পচা ডিম' ছোড়ার ঘটনা ঘটছে, যা সাধারণ মানুষের কাছে 'ডিম থেরাপি' নামে পরিচিতি লাভ করেছে । সেই একই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে এদিন জাঙ্গালআটি গ্রামের ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা উপ-প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করার পাশাপাশি, তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম ও পচা ডিম ছুড়তে থাকেন এবং দেওয়ালে কালো কালি লেপে দেন ।
সেই সঙ্গে 'কাটমানি ফেরত দাও' স্লোগান সংবলিত ফেস্টুন ও ব্যানার হাতে নিয়ে বাড়ির সামনে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ চালান তাঁরা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । বিক্ষোভের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে একের পর এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উগরে দেন ।
এনামুল হক জুলু নামের এক আন্দোলনকারী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অভিযোগ করেন, "এই আহাদ প্রধান দীর্ঘ 34 বছর সিপিএম-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে এলাকায় মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে । পরবর্তীতে বিপুল অর্থের বিনিময়ে এবং তৃণমূলের কিছু লোককে ঘুস দিয়ে সে শাসকদলে যোগদান করে । কিন্তু গত 15 বছর ধরে সে এলাকায় কোনও গণতান্ত্রিক উপায়ে সুস্থ ভোট হতে দেয়নি, শুধু সন্ত্রাস আর ছাপ্পাভোটের রাজত্ব কায়েম করেছে । যে মানুষটি আগে মাছের আড়তে সাধারণ কাজ করত, সে আজ কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির মালিক! ওর ঘরের একটি খাটের দামই নাকি 2 থেকে 3 লক্ষ টাকা ।"
100 দিনের কাজের টাকা আত্মসাৎ করার পাশাপাশি ওই উপ-প্রধান বর্তমানে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে দলবদল করে নতুন শাসকদল বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং অবিলম্বে তাঁর গ্রেফতারি দাবিও করেন । বিক্ষোভে শামিল মহিলারাও প্রশাসনের ভূমিকা এবং স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমানভাবে সোচ্চার হয়েছেন ।
সাজেদা বিবি নামের এক প্রবীণ আন্দোলনকারী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "আমফানের বিধ্বংসী ঝড়ে ঘর ভাঙার পর সরকারিভাবে যে ত্রাণ ও আর্থিক সাহায্য এসেছিল, তার সবটাই এই প্রধান এবং মেম্বাররা মিলে আত্মসাৎ করেছে । হাড়ি-কুঁড়ি, ডেগ-ঢাকনা বা ত্রিপল-যা সরকারি সাহায্য এসেছিল, গরিব মানুষ তার কিছুই পায়নি । পুলিশ এখন এই দুর্নীতিবাজদের দালালি করছে । আমরা ওই উপ-প্রধানের ক্ষমতার দম্ভ চূর্ণ করে কোমরে দড়ি বেঁধে পুরো এলাকায় ঘোরাতে চাই ।"
একই সুরে সুর মিলিয়ে আরেক বিক্ষোভকারী মাছুমা বিবি বলেন, "প্রধান আর মেম্বাররা মিলে আমাদের হকের সব টাকা গোপনে মেরে খেয়েছে । 1 লক্ষ, 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাটমানি নেওয়া হয়েছে আমাদের থেকে । ঘর দেওয়ার নাম করে এই বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করা হলেও আজ পর্যন্ত আমরা ঘর পাইনি । আমরা অবিলম্বে আমাদের টাকা ফেরত এবং এই দুর্নীতির সঠিক বিচার চাই ।"
আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকা মহম্মদ বাপিমোল্লা নামে এক ব্যক্তি উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট আর্থিক শোষণের খতিয়ান তুলে ধরেন । তিনি বলেন, "এই প্রধান শুধু আবাসের কাটমানির টাকায় সন্তুষ্ট থাকেনি, আমফানের ত্রিপল ও মশারি পর্যন্ত বাইরে বিক্রি করে দিয়েছে । আমার নিজের ঘরের জন্য ও আমার কাছ থেকে 40 হাজার টাকা কাটমানি নিয়েছে । এমনকি একটি জবকার্ড করে দেওয়ার নাম করে নগদ 10 হাজার টাকা দাবি করে, যা দিতে আমি বাধ্য হই । অথচ সেই জবকার্ডে আজ পর্যন্ত কোনও টাকা ঢোকেনি, যার সমস্ত প্রমাণ আমার কাছে রয়েছে । শুধু তাই নয়, আমাদের চার বিঘে জমির ওপর থেকে জোরপূর্বক মাটি কেটে প্রায় 6-7 লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে ও ।"
তিনি সাফ হুঁশিয়ারি দেন যে, নতুন সরকারের জমানায় যতক্ষণ না এই কাটমানির হিসাব সম্পূর্ণ হচ্ছে এবং পুলিশ অভিযুক্ত উপপ্রধানকে গ্রেফতার করছে, ততক্ষণ তাঁরা এই আন্দোলন ও অবস্থান থেকে একচুলও নড়বেন না ।
ঘটনার খবর পেয়ে হাড়োয়া থানার পুলিশ এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা জাঙ্গালআটি গ্রামে পৌঁছন । উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে পুলিশ ও আধাসেনাকে ব্যাপক বেগ পেতে হয় । দীর্ঘ টানাপোড়েন এবং জওয়ানদের ব্যারিকেডের পর উপ-প্রধানের বাড়িটি ঘেরাও মুক্ত করা সম্ভব হলেও, এলাকা জুড়ে এখনও তীব্র উত্তেজনা ও থমথমে পরিবেশ বজায় রয়েছে ।
রাজ্যে এই বড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবহে হাড়োয়ার এই চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে অভিযুক্ত উপ-প্রধান সিরাজুল ইসলামের কোনও প্রতিক্রিয়া বা বক্তব্য এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি ।