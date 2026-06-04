হিঙ্গলগঞ্জে জনরোষ ! আবাসের 'কাটমানি' ফেরতের দাবিতে তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও

হিঙ্গলগঞ্জে জনরোষ ! আবাসের 'কাটমানি' ফেরতের দাবিতে তৃণমূল নেতার বাড়ি ঘেরাও
আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কয়েক হাজার টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে ৷
Published : June 4, 2026 at 5:37 PM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 4 জুন: রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জেলায় জেলায় 'দুর্নীতিগ্রস্ত' বিদায়ী শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ । এবার আবাস যোজনার 'কাটমানি' ফেরত ও গ্রেফতারির দাবিতে উত্তাল উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ৷ স্যান্ডেলের বিল পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য প্রসেনজিৎ বেরার বাড়ির সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন এলাকার কয়েকশো মানুষ ।
বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । বিক্ষোভের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আবাস যোজনার অন্যতম উপভোক্তা ও 9 নম্বর এলাকার বাসিন্দা রীনা মণ্ডল । তিনি তাঁর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ উগরে দিয়ে ক্যামেরার সামনে বলেন, "আমাদের ঘরের টাকা নিয়েছে ও (প্রসেনজিৎ বেরা) । ভয় দেখিয়ে আবাসের ঘরের জন্য 60 হাজার টাকা এবং আমফানের ক্ষতিপূরণ বাবদ 20 হাজার টাকা কাটমানি নিয়েছে ।" তিনি আরও যোগ করেন, "আমি খুব গরিব মানুষ, ভিক্ষা করে খাওয়া মানুষের লোক । আমরা ওর কঠোর শাস্তি চাই এবং আমাদের ওই টাকা ফেরত চাই ।"
একই সুরে স্থানীয় বাসিন্দা উত্তমকুমার বেরাও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ৷ তিনি সরাসরি অভিযোগ করে বলেন, "আবাস যোজনার ঘরের নাম করে একটা ব্যক্তির কাছ থেকে 80 হাজার, 60 হাজার, 50 হাজার, 20 হাজার, 30 হাজার এমনকি 5 থেকে 10 হাজার টাকা পর্যন্ত কাটমানি নিয়েছে প্রসেনজিৎ বেরা । কিন্তু টাকা নেওয়ার পরেও গ্রামবাসীরা আবাসের ঘর পাননি ।"
উত্তম আরও এক বিস্ফোরক অভিযোগ করেন ৷ তিনি বলেন, "2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ওনার কাছ থেকে অনেকগুলো বন্দুক উদ্ধার হয়েছিল । আমি নিজে দায়িত্ব নিয়ে ওনার সেইসব গুলি-বন্দুক ধরেছিলাম । তার মধ্যে চারটি বন্দুক ফেরত দেওয়া হলেও, এখনও ওনার কাছে অন্যান্য বহু বেআইনি গুলি-বন্দুক মজুত আছে ।"
শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন বিজেপি সরকার আসার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সাধারণ মানুষ দলমত নির্বিশেষে ওই তৃণমূল নেতার বাড়ির সামনে জড়ো হন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছালে উত্তেজিত বাসিন্দারা তাঁদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান এবং অবিলম্বে প্রসেনজিৎ বেরাকে গ্রেফতারের দাবি জানান । তবে এই বিষয়ে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই প্রসেনজিৎ বেরার কোনওরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর গ্রামবাংলায় সাধারণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ আসলে বিগত কয়েক বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ।