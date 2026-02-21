'বেপরোয়া' মাটির গাড়ির দৌরাত্ম্যে মৃত্যু বাইক আরোহীর, পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

'বেপরোয়া' মাটির গাড়ির দৌরাত্ম্যে মৃত্যু বাইক আরোহীর, পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের
দুর্ঘটনার প্রতিবাদে এদিন রাস্তায় বেঞ্চ পেতে শুরু হয় অবরোধ । রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে চলে দফায় দফায় বিক্ষোভও ।
মাটিয়া (উত্তর 24 পরগনা), 21 ফেব্রুয়ারি: বেপরোয়া মাটির গাড়ির দৌরাত্ম্যে বাইক আরোহীর মৃত্যু ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার মাটিয়া । পুলিশের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে মাটির গাড়ির 'বেআইনি' অনুমতি দেওয়ার অভিযোগ তুলে শনিবার পথে নামেন ক্ষুব্ধ জনতা । তাতে সামিল হন নিহত যুবকের পরিবারের লোকজনও । দুর্ঘটনার প্রতিবাদে এদিন রাস্তায় বেঞ্চ পেতে শুরু হয় অবরোধ । রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে চলে দফায় দফায় বিক্ষোভও । তীব্র আন্দোলনের জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে খোলাপোতা-শ্মশান রোড । পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতির সামাল দেয় ।
আন্দোলনকারীদের দাবি, এর আগেও বেপরোয়া মাটির গাড়ির ধাক্কায় নিরীহ মানুষের প্রাণ গিয়েছে । তার পরেও পুলিশ মাটির গাড়ির নিয়ন্ত্রণে কোনও পদক্ষেপই করেনি । উলটে দুর্ঘটনা ঘটার পর গাড়ির মালিকের সঙ্গে টাকার বিনিময়ে তারা রফা করে নিয়েছে । পুলিশের একাংশের এই বেআইনি কাজের জন্যই মাটিয়া থানা এলাকায় বাড়ছে মাটির গাড়ির দৌরাত্ম্য । তার ফলে ঘটছে দুর্ঘটনাও । মাটির গাড়ির দৌরাত্ম্যেরই মাশুল দিতে হল স্থানীয় বাইক আরোহীকে, এমনই মনে করছেন নিহতের পরিবারের লোকজনও ।
এ নিয়ে বসিরহাট জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "টাকার বিনিময়ে মাটির গাড়ির বেআইনি অনুমতি দেওয়ার অভিযোগ ঠিক নয় । পুলিশ যে কোনও বেপরোয়া গাড়ির নিয়ন্ত্রণ করতে সব সময় পদক্ষেপ করে থাকে । এক্ষেত্রেও ঘাতক গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । এই ঘটনায় কাউকেই রেয়াত করা হবে না, এটুকু বলতে পারি ।"
ঘটনার সূত্রপাত, শুক্রবার রাতে 'বেপরোয়া' মাটির গাড়ির ধাক্কায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে । দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন আরও একজন । মাটির গাড়ির চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শামিম মণ্ডল নামে ওই বাইক আরোহীর । অপর জনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক ।তাঁর চিকিৎসা চলছে স্থানীয় একটি হাসপাতালে । দু'জনেরই বাড়ি মাটিয়ার চাঁপাপুকুর পঞ্চায়েতের রাজাপুর গ্রামে । এদিন রাতে কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ওই দুই বাইক আরোহী । মাটির গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে বাইকে । আর তাতেই বেঘোরে প্রাণ হারান শামিম ।
এই দুর্ঘটনা ঘিরেই শনিবার উত্তাল হয়ে ওঠে মাটিয়া । বিচারের দাবিতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন নিহতের পরিবার ও গ্রামবাসীরা ।বন্ধ করে দেওয়া হয় গাড়ি চলাচলও । পরিস্থিতি সামাল দিতে মাটিয়া থানা থেকে আসে পুলিশবাহিনী । তারা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে । এর পরেই ধীরে ধীরে যানচলাচল স্বাভাবিক হয় খোলাপোতা-শ্মশান রোডে ।
এই বিষয়ে নিহত শামিমের বাবা আবেদ আলি মণ্ডল বলেন, "মাটির গাড়ির দৌরাত্ম্যের কারণেই আজকে আমার ছেলের প্রাণ গেল । আমার ছেলের কী প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবে পুলিশ ! বছরের পর বছর ধরে অবৈধভাবে রাস্তায় চলছে এই মাটির গাড়ি । বহুবার পুলিশকে বলা হলেও কোনও ব্য়বস্থা তো নেয়ইনি, উলটে গাড়ির মালিকের থেকে টাকা নিয়ে অলিখিত ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে একশ্রেণির পুলিশ । আমরা বিচার চাই । বিচারের দাবিতেই পথে নামতে বাধ্য হয়েছি আমরা ।"
এদিকে, পুলিশের বিরুদ্ধে পথে নেমে গর্জে ওঠেন গ্রামবাসীরাও । স্থানীয় বাসিন্দা শহিদ সর্দার বলেন, "প্রতি বছরই মাটির গাড়ির দৌরাত্ম্যে কোনও না কোনও দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে । ঘটনার পর অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করা যায়, মাটির গাড়ির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না-করে পুলিশ টাকার বিনিময়ে রফা করে নেয় । এক্ষেত্রেও অপরাধীরা এখনও ধরা না-পড়ায় সেরকম কোনও কিছু হয়ে থাকতে পারে । আমরা গ্রামের রাস্তা দিয়ে অবৈধ মাটির গাড়ি আর চলাচল করতে দেব না । যাতে আর কোনও মায়ের কোল খালি না-হয় ।"