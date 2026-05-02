সন্দেশখালির 'শাহজাহান মডেল' হাসিমনগরে ! জাহাঙ্গির 'ঘনিষ্ঠ' ইসরাফিলের বিরুদ্ধে সরব গ্রামবাসীরা
কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, মহিলাদের দিনের পর দিন অত্যাচার করছেন ইসরাফিল সর্দার । কে তিনি ? অয়ন নিয়োগীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : May 2, 2026 at 7:55 PM IST
হাসিমনগর (দক্ষিণ 24 পরগনা), 2 মে: সালটা 2024 ৷ লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালির বাসিন্দারা ৷ ঠিক একইরকম প্রতিবাদের ছবি ধরা পড়ল এবার বিধানসভা পুনর্নির্বাচনের দিন দক্ষিণ 24 পরগনার হাসিমনগরে ৷ তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান ইসরাফিল সর্দারের বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তীতে মহিলাদের উপর অত্যাচার, দুর্নীতি থেকে খুনের হুমকির অভিযোগ ৷ তাঁকে গ্রেফতারের দাবিতে সরব এলাকাবাসী ৷
কে এই ইসরাফিল সর্দার ?
ইসরাফিল সর্দার হাসিমনগর এলাকায় 'ত্রাস' । ফলতা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের ঘনিষ্ঠ বলেই এলাকায় পরিচিত তিনি । বিজেপিকে ভোট দেওয়ার অভিযোগে সাধারণ মানুষ থেকে মহিলাদের উপর অত্যাচার, বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া এবং ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এই ইসরাফিল সর্দার ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে ।
ক্ষোভ-বিক্ষোভ
আর শনিবার সকাল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ও নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ গ্রামবাসীরা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তারও অভিযোগ তুলেছেন । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সাধারণ মানুষ । তাদের দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাছে অভিযোগ জানালে তারাও কর্ণপাত করেনি ৷ উলটে এলাকা ফাঁকা করতে বলা হয়েছে তাদের ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তা দিচ্ছে না ৷ গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা নেই ৷
গ্রামবাসীদের কথা
বিক্ষোভকারী এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "2013 সাল থেকে এখানে তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের অত্যাচার চলছে ৷ গ্রামে ঢুকে মা-বোন থেকে ভাই-দাদাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে ৷ ঘর থেকে টেনে বার করে এনে বাচ্চা ছেলেদের খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ আমাদের গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান ইসরাফিল সর্দার ও তাঁর আশ্রিত দুষ্কৃতীদের নেতৃত্বে এটা চলছে ৷ ফলতা ব্লকের জাহাঙ্গির খানেরও হাত রয়েছে ইসরাফিলের মাথায় ৷ আমরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের অত্যাচার সহ্য করছি ৷ কেবল বেঁচেও মরে রয়েছি ৷ আমরা পাড়ায় কারও সঙ্গে মিশতে পারি না ৷ কথা বললেই বলে বিজেপি করছে ৷"
আরেক বিক্ষোভকারী মহিলা বলেন, "সকাল থেকে আমরা আন্দোলন করছি ৷ ফলতার পুলিশ আমাদের মারধর করছে ৷ কেন পুলিশ আমাদের মহিলাদের মারধর করবে ? পুলিশ রাজ্য সরকারের লোক তাই আমাদের মারধর করছে ৷" অপর এক মহিলার কথায়, "বাড়িতে গিয়েও অত্যাচার করা হচ্ছে ৷ বলছে 4 তারিখ কেটে কুচিয়ে দেব ৷ বোমা মারব ৷ কাউকে বাড়িতে থাকতে দিচ্ছে না ৷ ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে ৷"
মহিলাদের মারধর
আতঙ্কিত অন্য এক এলাকাবাসী বলেন, "জাহাঙ্গির খানের পুলিশ আমাদের মারধর করেছে ৷ মহিলাদেরও ছাড়েনি ৷ মেরে মাথা ফুলিয়ে দিয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে বলছে বাড়ি চলে যান ৷ তাহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী কী করতে আছে ৷ তারা আমাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ ৷ আমরা অসহায় ৷ কার কাছে গিয়ে এখন নিরাপত্তা চাইব ? কেন্দ্রীয় বাহিনীও কেন ইসরাফিল সর্দারকে ধরতে পারছে না ৷ বাড়ি গিয়ে তালা মেরে এসেছে ৷ পাঁচবছর দোকান খুলতে দেবে না, জেলে ঢুকিয়ে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে ৷"
'সিংহম' অজয় পাল শর্মা
যদিও ভোটের আগে ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়িতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের হানা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে সেই অভিযানে নেতৃত্বে দিতে দেখা গিয়েছিল 'সিংহম' নামে পরিচিত বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মাকে । ভিডিয়োতে এও দেখা গিয়েছে, বাড়ি গিয়ে জাহাঙ্গির খানকে ভোটারদের হুমকি না দেওয়ার বার্তা দিচ্ছেন তিনি । এরপর 29 এপ্রিল ভোটের দিন ফলতা ও ডায়মন্ড হারবার বিধানসভায় বুথে বুথে নজরদারি চালান অজয় পাল শর্মা ৷ কিন্তু শনিবার পুনর্নির্বাচনে তাঁকে সেভাবে সক্রিয় দেখা গেল না ৷ তাতে আরও বেশি আতঙ্কের পরিবেশ ফলতা ও ডায়মন্ড হারবারে ৷