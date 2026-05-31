পালাবদল হতেই ওয়াকফের বোর্ড খুলে মাঠ দখল করলেন গ্রামবাসীরা, দত্তপুকুরে উত্তেজনা
ন'বছরের বিতর্কের অবসান- দাবি বাসিন্দাদের, ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
Published : May 31, 2026 at 10:07 PM IST
দত্তপুকুর, 31 মে: দীর্ঘদিনের ক্ষোভ রবিবার যেন বিস্ফোরণের রূপ নিল । যে মাঠে একসময় গ্রামের ছেলেরা ফুটবল খেলত, যেখানে হরিনাম সংকীর্তন থেকে পুজো সব সামাজিক অনুষ্ঠানই হত, সেই মাঠেই 2017 সালে ঝুলেছিল 'ওয়াকফ সম্পত্তি'র সরকারি বোর্ড । প্রায় ন'বছর পর রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে সেই বোর্ড খুলে ফেললেন গ্রামবাসীরা । রবিবার উত্তর 24 পরগনার দত্তপুকুরের বামনগাছিতে কয়েকশো মানুষের জমায়েতে তৈরি হয় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দত্তপুকুর থানার ছোট জাগুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওই ফাঁকা জমি দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামের খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে । 1969 সালে স্থানীয় বাসিন্দারা 'ইয়ংস্টার' নামে একটি ক্লাবও গড়ে তোলেন । ক্লাবের উদ্যোগে সেখানে নিয়মিত ফুটবল প্রতিযোগিতা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন হতো ।
অভিযোগ, 2017 সালে তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ওই মাঠে ওয়াকফ সম্পত্তির বোর্ড লাগানো হয় । তারপর থেকেই মাঠের ব্যবহার কার্যত বন্ধ হয়ে যায় । গ্রামবাসীদের দাবি, বহুবার পঞ্চায়েত, প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি দফতরের দ্বারস্থ হলেও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি ।
রবিবার দুপুরে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে ওই বোর্ড খুলে ফেলেন । তাঁদের দাবি, মাঠটি কখনও ওয়াকফের সম্পত্তি ছিল না, বরং এটি দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু । স্থানীয় বাসিন্দা দেবাশিস সরকার বলেন, "আমরা 1969 সাল থেকে এই মাঠ ব্যবহার করছি । এখানে খেলা, পুজো, হরিনাম সবই হত । 2017 সালে আচমকা ওয়াকফ সম্পত্তির বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয় । প্রশাসনের কাছে বহুবার আবেদন করেও কোনও সুরাহা হয়নি । তাই আজ গ্রামবাসীরাই বোর্ড সরিয়ে দিয়েছেন । আবার মাঠে সব কার্যক্রম শুরু হবে ।"
অন্যদিকে, অভিযোগের মুখে পড়া তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান তথা তৃণমূল নেতা নুরুল হক বলেন, "এটি প্রশাসনিক বিষয় । আমি এখন আর পঞ্চায়েত প্রধান নই। বিষয়টি প্রশাসন দেখবে। এর বেশি কিছু বলব না।”
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । পরে সেখানে পৌঁছন বারাসতের এসডিপিও বিদ্যাসাগর আজিঙ্কা । তিনি জানান, জমির মালিকানা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে । গ্রামবাসীদের গণস্বাক্ষর-সহ আবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে । প্রশাসন প্রাথমিক তদন্ত করে বিষয়টির সমাধানের চেষ্টা করবে ।
একটি বোর্ড সরানোকে ঘিরে এ দিনের ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় নতুন করে জমি ও মালিকানা সংক্রান্ত বিতর্ক সামনে এসেছে । তবে গ্রামবাসীদের একাংশের বক্তব্য, "এ শুধু জমির লড়াই নয়, গ্রামের সামাজিক অস্তিত্ব ফিরিয়ে আনার লড়াই ।"