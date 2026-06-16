ভরা কোটালের ধাক্কায় মৌসুনিতে 150 ফুট সমুদ্র বাঁধে ধস, প্লাবনের আশঙ্কা গ্রামবাসীদের

ভরা কোটালের ধাক্কায় মৌসুনিতে 150 ফুট সমুদ্র বাঁধে ধস, প্লাবনের আশঙ্কা গ্রামবাসীদের
সমুদ্র বাঁধে ধসের ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গ্রামবাসীরা । তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি জানানো হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি ।
Published : June 16, 2026 at 4:23 PM IST
মৌসুনি দ্বীপ (দক্ষিণ 24 পরগনা), 16 জুন: অমাবস্যার ভরা কোটালের জেরে ফের প্রকৃতির রুদ্ররূপের মুখোমুখি সুন্দরবন উপকূলবর্তী এলাকা । মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ 24 পরগনার মৌসুনি দ্বীপের বালিয়াড়া অঞ্চলের সল্ট ঘেরি গ্রামে হঠাৎই প্রায় 150 ফুট দীর্ঘ সমুদ্র বাঁধের একটি বড় অংশ ধসে পড়ার ঘটনা ঘটেছে । বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকায় ধস নামার ঘটনায় চরম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, অবিলম্বে বাঁধ মেরামতির কাজ না-হলে ভরা কোটালের জেরে সমুদ্রের জল ঢুকে প্লাবিত হতে পারে গোটা গ্রাম ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অমাবস্যায় ভরা কোটাল থাকার কারণে সমুদ্রের জলস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । প্রতি বছরের মতো এবারও উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের চাপ অনেকটাই বেশি । মঙ্গলবার সকালে আচমকাই মৌসুনির বালিয়াড়ার সল্ট ঘেরি এলাকায় সমুদ্র বাঁধের একাংশে বড়সড় ধস নামে । মুহূর্তের মধ্যেই প্রায় 150 ফুট এলাকা জুড়ে বাঁধ ভেঙে যায় বলে দাবি স্থানীয়দের । খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা । পরিস্থিতি দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গ্রামজুড়ে ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতীতে একাধিকবার অস্থায়ীভাবে বাঁধ সংস্কারের কাজ করা হলেও স্থায়ী কোনও সমাধান করা হয়নি । মাটি ও বস্তা ফেলে সাময়িকভাবে নদী ও সমুদ্র বাঁধ মেরামত করা হয় । কিন্তু জোয়ারের বাড়তি চাপ কিংবা কোটালের সময় সেই বাঁধ আবার ভেঙে যায় । ফলে প্রতি বছর একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে উপকূলবর্তী গ্রামের মানুষকে ।
স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু হালদার বলেন, "আমরা খুবই আতঙ্কে রয়েছি । এই জায়গাটায় অস্থায়ীভাবে নদী বাঁধ তৈরি করা হয়, কিন্তু বারবার ভেঙে যাচ্ছে । কোটালের সময় জল আরও বাড়বে । কী হবে বুঝতে পারছি না । যদি দ্রুত কাজ না হয়, তাহলে জল ঢুকে পুরো গ্রাম ভেসে যেতে পারে । স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ ছাড়া এর কোনও সমাধান নেই ।"
আর এক স্থানীয় বাসিন্দা সাইদা মণ্ডল বলেন, "আমরা খুব ভয় পাচ্ছি । সকালে হঠাৎ দেখি বাঁধ ভেঙে গিয়েছে । জল যদি ঢুকে পড়ে তাহলে ঘরবাড়ি, গবাদি পশু সবকিছু ক্ষতি হবে । ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে আমরা খুব আতঙ্কে রয়েছি । প্রশাসনের কাছে আবেদন দ্রুত বাঁধ মেরামত করা হোক ।"
গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, প্রতি বছর বর্ষা বা কোটালের সময় একই সমস্যা দেখা দেয় । নদী ও সমুদ্র বাঁধ ভাঙনের কারণে চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকে কৃষিকাজ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । পাশাপাশি বহু মানুষের বসতবাড়িও ভেসে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে অতীতে । ফলে অস্থায়ী নয়, স্থায়ী ও শক্তপোক্ত কংক্রিটের বাঁধ তৈরির দাবি তুলেছেন তাঁরা ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে । তৃণমূলকে আক্রমণ শানিয়েছে শাসক শিবির ৷ বিজেপি নেতা নারায়ণ পয়রা বলেন, "গত 15 বছরের তৃণমূল সরকার নদী বাঁধের নাম করে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে । সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হয়নি । স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ না করে প্রতি বছর অস্থায়ীভাবে মেরামত করা হয়, আর সেই বাঁধ বারবার ভেঙে যায় । এতে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে যাচ্ছে । আমরা বিধায়ক ও মন্ত্রীর নজরে বিষয়টি এনেছি । দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে বলে আশা করছি ।" তিনি আরও অভিযোগ করেন, নদী বাঁধ নির্মাণের নামে ব্যাপক দুর্নীতির কারণেই আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । যদিও বিজেপির এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।
এদিকে, সমুদ্র বাঁধে ধসের ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয়রা । তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি জানানো হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি । ফলে বারবার ভাঙনের শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে । বর্তমানে ভরা কোটালের জেরে সমুদ্রের জলস্তর আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে । সেই পরিস্থিতিতে ধসে যাওয়া অংশ দ্রুত মেরামত না করা হলে বড়সড় বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের । এখন প্রশাসন কত দ্রুত পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে মৌসুনির সল্ট ঘেরি গ্রামের মানুষ ।
নামখানা ব্লকের বিডিও তাপস মণ্ডল বলেন, "বিষয়টি নজরে এসেছে ৷ আমরা সেচ দফতরের কাছে জানিয়েছি । দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে ।"