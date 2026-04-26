ETV Bharat / state

পানীয় জলে বিষ ! ভোট বঙ্গে প্রতিশ্রুতির বন্যায় চাতক পাখির মতো তাকিয়ে গাইঘাটার বাসিন্দারা

এর জন্য গাইঘাটার বিদায়ী বিধায়ক অবশ্য কেন্দ্র এবং রাজ্যের সংঘাতকেই দায়ী করলেন । তৃণমূলের দাবি, খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে ৷

কল আছে জল নেই গাইঘাটায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 26, 2026 at 5:06 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গাইঘাটা, 26 এপ্রিল: "ভোট নেওয়ার সময় বাবু-মামা বলে কত কিছু বলে যায় ৷ আর ভোট চলে গেলেই কেউ আমাদের চেনে না ৷ মুখ ফিরিয়েও দেখে না ৷" আক্ষেপের সুরে বলছিলেন ভীম দাস । দীর্ঘ 15 বছর ধরে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত উত্তর 24 পরগনা জেলার গাইঘাটার বিষ্ণুপুর মাঠপাড়ার এই বাসিন্দা ৷ চাষাবাদের কাজ করে জীবন-জীবিকা চলে তাঁর ।

তবে শুধু ভীম দাস নয়, মাঠপাড়া গ্রামের আরও অনেকে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ৷ আর এই রোগের মূল উৎস আর্সেনিকযুক্ত জলপান ৷ এখানকার টিউবওয়েল বা ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের বিষ, পানের অযোগ্য । কিন্তু সেই জলই পান করে যেতে হচ্ছে বাসিন্দাদের ৷ কারণ সরকারি কল আছে ৷ তবে তাতে জলের দেখা নেই ৷ ভোট এলেই পরিশ্রুত পানীয় জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায় ৷ বিজেপি থেকে তৃণমূল, সব দলের প্রার্থী একই কথা বলে যান ৷ এবারও তার অন্যথা হয়নি ৷ কিন্তু এলাকাবাসীর আক্ষেপ, আদতে চিত্রটার কোনও বদল ঘটে না ৷

ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক

স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য বছর দেড়েক আগে পাইপ লাইন বসলেও, তাতে এখনও দেখা নেই জলের ৷ নিরুপায় হয়ে বাসিন্দাদের 20 থেকে 25 টাকা দিয়ে কিনে খেতে হচ্ছে পানীয় জল । আর যাদের জল কিনে খাওয়ার সামর্থ নেই তাদের ভরসা ওই বিষ জলই । সেটাই পান করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত ৷ তাই এবার বিধানসভা ভোটের মুখে ফের জোরালো হচ্ছে পানীয় জলের দাবি ।

গাইঘাটা আর্সেনিক-প্রবণ এলাকা । আর্সেনিক প্রতিরক্ষা কমিটির রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, "আমাদের সমীক্ষায় উঠে এসেছে গাইঘাটার ভূগর্ভস্থ জলে স্বাভাবিকের থেকে 88 গুণ বেশি আর্সেনিক রয়েছে । এই ব্লকে কম বেশি এক হাজার জন আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত । যার মধ্যে সব থেকে বেশি আক্রান্ত বিষ্ণুপুর মাঠপাড়ায় । কিন্তু এখনও এই এলাকায় পৌঁছয়নি আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল । গাইঘাটা ব্লকে প্রায় 50 শতাংশ মানুষ পানীয় জল কিনে খান । 20 লিটার জলের দাম কোথাও 20 টাকা, কোথাও আবার 25 টাকা ।"

মাঠপাড়া গ্রাম (নিজস্ব ছবি)

পানীয় জলের সমস্যা

শুধুমাত্র মাঠপাড়া নয়, গাইঘাটা ব্লক জুড়ে রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা । সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্যা সমাধানে গঙ্গার পরিশোধিত পানীয় জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । গাইঘাটার বাসিন্দা রামপ্রসাদ দাস বলেন, "এক থেকে দেড় বছর আগে আমাদের বাড়িতে পানীয় জলের ট্যাপ কল বসেছে । কিন্তু তাতে এখনও জল আসেনি । আমাদের পাড়ায় সৌরবিদ্যুৎ চালিত পানীয় জলের প্লান্ট বসানো হয়েছে, তবে তা বছরের অধিকাংশ দিন বিকল হয়ে থাকে । ফলে যার সামর্থ্য আছে সে জল কিনে খায় । আর যার সামর্থ্য নেই, তাকে পাশের গ্রাম থেকে জল এনে খেতে হয় ।"

স্থানীয়দের আক্ষেপ

আরেক বাসিন্দা শ্রাবণী দাস বলেন, "দেড় বছর হল কল বসেছে এখনও জল আসে না ৷ সামনের একটা টিউবওয়েল থেকে জল এনে খাই ৷ প্রায় টিউবওয়েল খারাপ হয়ে যায় ৷ নিজেরাই টাকা দিয়ে সারাই করি ৷ নইলে জল খাব কী করে ৷ ভোট এলে বলে জল পাওয়া যাবে ৷ কতরকম জলের পরীক্ষা করে ৷ কিন্তু আমরা আর্সেনিকমুক্ত পরিশোধিত পানীয় জল আর পাই না ৷"

দেড় বছর আগে পানীয় জলের ট্যাব কল বসেছে (নিজস্ব ছবি)

ভীম দাস বলেন, "আমাদের গ্রামে 10 থেকে 12 জন এখনও আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত । অনেকে আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন । যারা বেঁচে আছেন তাদেরও তেমন কোনও চিকিৎসা হয় না ।" তাঁর কথায়, "গ্রামে পানীয় জলের সংকট রয়েছে । আমার বাড়িতেও গঙ্গার পরিশোধিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য ট্যাপ কল বসেছে । যার জন্য আমাকে একশো টাকাও দিতে হয়েছিল । কিন্তু আজও জল আসেনি । পরিশ্রুত পানীয় জল না পেলে আমরা কী করে বাঁচব ৷ আমাদের বাড়ির বাচ্চারা কী জল পান করবে ৷"

আক্ষেপের সুরে তিনি আরও বলেন, "কী করব গরিব মানুষ জল কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই । বাধ্য হয়ে পচা জল খেতে হয় । ভোট এলে ভোট দিতে হবে ৷ বাবুদের পকেট ভারী করতে হবে ৷ আমাদের দিকে দেখবে না ৷"

বিজেপির বক্তব্য

বাসিন্দারা বলছেন, দ্রুত তাঁদের পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করা হোক । বাড়ি বাড়ি আসুক পরিশ্রুত জল । আর্সেনিক রোগ মুক্ত হোক গ্রাম ৷ এদিকে বাড়ি বাড়ি এখনও পানীয় জল না পৌঁছনো নিয়ে গাইঘাটার বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর অবশ্য কেন্দ্র এবং রাজ্যের সংঘাতকেই দুষলেন ।

তাঁর দাবি, "প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পে সব রাজ্যেই বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে গিয়েছে । শুধুমাত্র এই রাজ্যে এসে কাজ থমকে গিয়েছে । বাড়ি বাড়ি যদি পানীয় জল পৌঁছে যায় তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নাম হবে । তাই এখানে মমতার সরকার প্রকল্পের কাজ করতে দেয়নি ৷ তারা মানুষের ভালো চায় না ৷" সুব্রত ঠাকুর আশ্বস্ত করে বলেন, "গাইঘাটার মানুষ পানীয় জল পাবে । বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার ছয় মাসের মধ্যে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে ।"

তৃণমূলের আশ্বাস

অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি, কাজ চলছে ৷ খুব শীঘ্র বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে যাবে ৷ গাইঘাটার তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাস বলেন, "পানীয় জল বাড়িতে পৌঁছয়নি এটা ঠিক । মানুষকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে । বহু জায়গায় পাইপলাইন বসানো হয়ে গিয়েছে । কিছু জায়গায় বাকি আছে । আমরা চেষ্টা করছি খুব তাড়াতাড়ি যাতে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায় ।"

টিউবওয়েলের জলই ভরসা স্থানীয়দের (নিজস্ব ছবি)

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সতর্কবার্তা

চিকিৎসকদের তরফে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে আর্সেনিকযুক্ত জল ও খাবার খাওয়ার ফলে আর্সেনিকোসিস রোগ হয় ৷ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ কাজলকৃষ্ণ বণিক বলেন, "শুধু গাইঘাটা বা উত্তর 24 পরগনা নয়, পশ্চিমবঙ্গের নয়টি জেলার অনেকগুলো ব্লকে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি রয়েছে ৷ যত বেশি সংখ্যক মানুষ নলকূপবাহিত জল পান করবেন ততে বেশি আর্সেনিকোসিসের সমস্যা বৃদ্ধি পাবে ৷ আর্সেনিকের মাত্রা 0.05 মিলিগ্রাম প্রতি লিটার শরীরের পক্ষে নিরাপদ, তা সত্ত্বেও কোনও মানুষ একনাগারে ছ'মাসের বেশি যদি কেউ আর্সেনিকযুক্ত জল পান করেন, তাহলে তার শরীরে আর্সেনিকোসিস অসুখ দেখা দিতে পারে ৷ যেন গায়ে বৃষ্টি পড়েছে ৷ বহু মানুষের শরীরে এরকম ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায় ৷ অনেকক্ষেত্রে চামড়া ছাড়িয়ে হাড়ে আর্সেনিকোসিস হতে পারে ৷"

এই রোগের চিকিৎসা কী ?

কাজলকৃষ্ণ বণিক বলেন, "আর্সেনিকোসিসের নির্দিষ্ট কোনও কার্যকরী চিকিৎসা নেই ৷ মূলত এটা প্রতিরোধ করাই এর মূল কাজ ৷ এই রোগ প্রতিরোধের জন্য বেশি পরিমাণে পরিশ্রুত জল বা বৃষ্টির জল পরিশোধিত করে পান করতে হবে ৷ তাহলেই আর্সেনিকের সমস্যা থেকে দূরে থাকা যাবে ৷ কিন্তু নানা কারণে বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে বহু জায়গায় এখনও ভূগর্ভস্থ জল নলকূপের মাধ্যমের তুলে সরবরাহ করা হচ্ছে ৷ যার ফলে একদিকে যেমন ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাচ্ছে, তেমনই জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি থাকায় বহু মানুষ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হচ্ছেন ৷ এর দায় দায়িত্ব মূলত সরকার বা প্রশাসনের এবং জনস্বাস্থ্য নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের ৷ সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে পারলেই এই সমস্যা অনেক কমানো যাবে এবং আর্সেনিকোসিসের সমস্যা থেকে তাদের মুক্ত রাখা যাবে ৷"

অন্যদিকে গাইঘাটায় পানীয় জলের সংকটের সুযোগ নিয়ে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে পানীয় জলের প্লান্ট । সেখান থেকে ড্রাম ভর্তি করে জল বিক্রি হচ্ছে । পানীয় জল বলে বিক্রি করা এই জল যে কতটা আর্সেনিকমুক্ত বা স্বাস্থ্যকর তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ।

TAGGED:

DRINKING WATER
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
পানীয় জল
আর্সেনিক রোগ
DRINKING WATER CRISIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.