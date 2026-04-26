পানীয় জলে বিষ ! ভোট বঙ্গে প্রতিশ্রুতির বন্যায় চাতক পাখির মতো তাকিয়ে গাইঘাটার বাসিন্দারা

পানীয় জলে বিষ ! ভোট বঙ্গে প্রতিশ্রুতির বন্যায় চাতক পাখির মতো তাকিয়ে গাইঘাটার বাসিন্দারা
এর জন্য গাইঘাটার বিদায়ী বিধায়ক অবশ্য কেন্দ্র এবং রাজ্যের সংঘাতকেই দায়ী করলেন । তৃণমূলের দাবি, খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে ৷
Published : April 26, 2026 at 5:06 PM IST
গাইঘাটা, 26 এপ্রিল: "ভোট নেওয়ার সময় বাবু-মামা বলে কত কিছু বলে যায় ৷ আর ভোট চলে গেলেই কেউ আমাদের চেনে না ৷ মুখ ফিরিয়েও দেখে না ৷" আক্ষেপের সুরে বলছিলেন ভীম দাস । দীর্ঘ 15 বছর ধরে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত উত্তর 24 পরগনা জেলার গাইঘাটার বিষ্ণুপুর মাঠপাড়ার এই বাসিন্দা ৷ চাষাবাদের কাজ করে জীবন-জীবিকা চলে তাঁর ।
তবে শুধু ভীম দাস নয়, মাঠপাড়া গ্রামের আরও অনেকে আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ৷ আর এই রোগের মূল উৎস আর্সেনিকযুক্ত জলপান ৷ এখানকার টিউবওয়েল বা ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের বিষ, পানের অযোগ্য । কিন্তু সেই জলই পান করে যেতে হচ্ছে বাসিন্দাদের ৷ কারণ সরকারি কল আছে ৷ তবে তাতে জলের দেখা নেই ৷ ভোট এলেই পরিশ্রুত পানীয় জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায় ৷ বিজেপি থেকে তৃণমূল, সব দলের প্রার্থী একই কথা বলে যান ৷ এবারও তার অন্যথা হয়নি ৷ কিন্তু এলাকাবাসীর আক্ষেপ, আদতে চিত্রটার কোনও বদল ঘটে না ৷
ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক
স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য বছর দেড়েক আগে পাইপ লাইন বসলেও, তাতে এখনও দেখা নেই জলের ৷ নিরুপায় হয়ে বাসিন্দাদের 20 থেকে 25 টাকা দিয়ে কিনে খেতে হচ্ছে পানীয় জল । আর যাদের জল কিনে খাওয়ার সামর্থ নেই তাদের ভরসা ওই বিষ জলই । সেটাই পান করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত ৷ তাই এবার বিধানসভা ভোটের মুখে ফের জোরালো হচ্ছে পানীয় জলের দাবি ।
গাইঘাটা আর্সেনিক-প্রবণ এলাকা । আর্সেনিক প্রতিরক্ষা কমিটির রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, "আমাদের সমীক্ষায় উঠে এসেছে গাইঘাটার ভূগর্ভস্থ জলে স্বাভাবিকের থেকে 88 গুণ বেশি আর্সেনিক রয়েছে । এই ব্লকে কম বেশি এক হাজার জন আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত । যার মধ্যে সব থেকে বেশি আক্রান্ত বিষ্ণুপুর মাঠপাড়ায় । কিন্তু এখনও এই এলাকায় পৌঁছয়নি আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল । গাইঘাটা ব্লকে প্রায় 50 শতাংশ মানুষ পানীয় জল কিনে খান । 20 লিটার জলের দাম কোথাও 20 টাকা, কোথাও আবার 25 টাকা ।"
পানীয় জলের সমস্যা
শুধুমাত্র মাঠপাড়া নয়, গাইঘাটা ব্লক জুড়ে রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা । সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্যা সমাধানে গঙ্গার পরিশোধিত পানীয় জল বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । গাইঘাটার বাসিন্দা রামপ্রসাদ দাস বলেন, "এক থেকে দেড় বছর আগে আমাদের বাড়িতে পানীয় জলের ট্যাপ কল বসেছে । কিন্তু তাতে এখনও জল আসেনি । আমাদের পাড়ায় সৌরবিদ্যুৎ চালিত পানীয় জলের প্লান্ট বসানো হয়েছে, তবে তা বছরের অধিকাংশ দিন বিকল হয়ে থাকে । ফলে যার সামর্থ্য আছে সে জল কিনে খায় । আর যার সামর্থ্য নেই, তাকে পাশের গ্রাম থেকে জল এনে খেতে হয় ।"
স্থানীয়দের আক্ষেপ
আরেক বাসিন্দা শ্রাবণী দাস বলেন, "দেড় বছর হল কল বসেছে এখনও জল আসে না ৷ সামনের একটা টিউবওয়েল থেকে জল এনে খাই ৷ প্রায় টিউবওয়েল খারাপ হয়ে যায় ৷ নিজেরাই টাকা দিয়ে সারাই করি ৷ নইলে জল খাব কী করে ৷ ভোট এলে বলে জল পাওয়া যাবে ৷ কতরকম জলের পরীক্ষা করে ৷ কিন্তু আমরা আর্সেনিকমুক্ত পরিশোধিত পানীয় জল আর পাই না ৷"
ভীম দাস বলেন, "আমাদের গ্রামে 10 থেকে 12 জন এখনও আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত । অনেকে আর্সেনিক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন । যারা বেঁচে আছেন তাদেরও তেমন কোনও চিকিৎসা হয় না ।" তাঁর কথায়, "গ্রামে পানীয় জলের সংকট রয়েছে । আমার বাড়িতেও গঙ্গার পরিশোধিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য ট্যাপ কল বসেছে । যার জন্য আমাকে একশো টাকাও দিতে হয়েছিল । কিন্তু আজও জল আসেনি । পরিশ্রুত পানীয় জল না পেলে আমরা কী করে বাঁচব ৷ আমাদের বাড়ির বাচ্চারা কী জল পান করবে ৷"
আক্ষেপের সুরে তিনি আরও বলেন, "কী করব গরিব মানুষ জল কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই । বাধ্য হয়ে পচা জল খেতে হয় । ভোট এলে ভোট দিতে হবে ৷ বাবুদের পকেট ভারী করতে হবে ৷ আমাদের দিকে দেখবে না ৷"
বিজেপির বক্তব্য
বাসিন্দারা বলছেন, দ্রুত তাঁদের পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করা হোক । বাড়ি বাড়ি আসুক পরিশ্রুত জল । আর্সেনিক রোগ মুক্ত হোক গ্রাম ৷ এদিকে বাড়ি বাড়ি এখনও পানীয় জল না পৌঁছনো নিয়ে গাইঘাটার বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর অবশ্য কেন্দ্র এবং রাজ্যের সংঘাতকেই দুষলেন ।
তাঁর দাবি, "প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পে সব রাজ্যেই বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে গিয়েছে । শুধুমাত্র এই রাজ্যে এসে কাজ থমকে গিয়েছে । বাড়ি বাড়ি যদি পানীয় জল পৌঁছে যায় তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নাম হবে । তাই এখানে মমতার সরকার প্রকল্পের কাজ করতে দেয়নি ৷ তারা মানুষের ভালো চায় না ৷" সুব্রত ঠাকুর আশ্বস্ত করে বলেন, "গাইঘাটার মানুষ পানীয় জল পাবে । বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার ছয় মাসের মধ্যে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে ।"
তৃণমূলের আশ্বাস
অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি, কাজ চলছে ৷ খুব শীঘ্র বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে যাবে ৷ গাইঘাটার তৃণমূল প্রার্থী নরোত্তম বিশ্বাস বলেন, "পানীয় জল বাড়িতে পৌঁছয়নি এটা ঠিক । মানুষকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে । বহু জায়গায় পাইপলাইন বসানো হয়ে গিয়েছে । কিছু জায়গায় বাকি আছে । আমরা চেষ্টা করছি খুব তাড়াতাড়ি যাতে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া যায় ।"
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সতর্কবার্তা
চিকিৎসকদের তরফে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে আর্সেনিকযুক্ত জল ও খাবার খাওয়ার ফলে আর্সেনিকোসিস রোগ হয় ৷ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ কাজলকৃষ্ণ বণিক বলেন, "শুধু গাইঘাটা বা উত্তর 24 পরগনা নয়, পশ্চিমবঙ্গের নয়টি জেলার অনেকগুলো ব্লকে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি রয়েছে ৷ যত বেশি সংখ্যক মানুষ নলকূপবাহিত জল পান করবেন ততে বেশি আর্সেনিকোসিসের সমস্যা বৃদ্ধি পাবে ৷ আর্সেনিকের মাত্রা 0.05 মিলিগ্রাম প্রতি লিটার শরীরের পক্ষে নিরাপদ, তা সত্ত্বেও কোনও মানুষ একনাগারে ছ'মাসের বেশি যদি কেউ আর্সেনিকযুক্ত জল পান করেন, তাহলে তার শরীরে আর্সেনিকোসিস অসুখ দেখা দিতে পারে ৷ যেন গায়ে বৃষ্টি পড়েছে ৷ বহু মানুষের শরীরে এরকম ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায় ৷ অনেকক্ষেত্রে চামড়া ছাড়িয়ে হাড়ে আর্সেনিকোসিস হতে পারে ৷"
এই রোগের চিকিৎসা কী ?
কাজলকৃষ্ণ বণিক বলেন, "আর্সেনিকোসিসের নির্দিষ্ট কোনও কার্যকরী চিকিৎসা নেই ৷ মূলত এটা প্রতিরোধ করাই এর মূল কাজ ৷ এই রোগ প্রতিরোধের জন্য বেশি পরিমাণে পরিশ্রুত জল বা বৃষ্টির জল পরিশোধিত করে পান করতে হবে ৷ তাহলেই আর্সেনিকের সমস্যা থেকে দূরে থাকা যাবে ৷ কিন্তু নানা কারণে বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে বহু জায়গায় এখনও ভূগর্ভস্থ জল নলকূপের মাধ্যমের তুলে সরবরাহ করা হচ্ছে ৷ যার ফলে একদিকে যেমন ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাচ্ছে, তেমনই জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি থাকায় বহু মানুষ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হচ্ছেন ৷ এর দায় দায়িত্ব মূলত সরকার বা প্রশাসনের এবং জনস্বাস্থ্য নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের ৷ সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে পারলেই এই সমস্যা অনেক কমানো যাবে এবং আর্সেনিকোসিসের সমস্যা থেকে তাদের মুক্ত রাখা যাবে ৷"
অন্যদিকে গাইঘাটায় পানীয় জলের সংকটের সুযোগ নিয়ে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে পানীয় জলের প্লান্ট । সেখান থেকে ড্রাম ভর্তি করে জল বিক্রি হচ্ছে । পানীয় জল বলে বিক্রি করা এই জল যে কতটা আর্সেনিকমুক্ত বা স্বাস্থ্যকর তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ।