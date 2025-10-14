2 বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যা, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্প বয়টক গ্রামবাসীদের

2 বছর ধরে পানীয় জলের সমস্যা, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্প বয়টক গ্রামবাসীদের
'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্পের গেট আটকালেন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ৷ পানীয় জলের সমস্যা না-মিটলে ক্যাম্প করতে না-দেওয়ার হুঁশিয়ারি ৷
Published : October 14, 2025 at 6:44 PM IST
আসানসোল, 14 অক্টোবর: প্রায় দু'বছর ধরে পানীয় জলের কষ্টে ভুগছে আসানসোল পুরনিগমের 103 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত হাতিনল গ্রামের বাসিন্দারা ৷ কাউন্সিলর নাকি শত চেষ্টা করেও পানীয় জলের সমস্যার কোনও সুরাহা করতে পারেননি ৷ ফলে বাধ্য হয়েই দামোদরের ঘোলা জল পান করে দিন কাটছে বাসিন্দাদের ৷ আর সেই ক্ষোভে গ্রামে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্প করতে দিলেন না গ্রামবাসীরা ৷
মঙ্গলবার কুলটির হাতিনল গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এর ক্যাম্প ছিল। কিন্তু, গ্রামবাসীরা সেই ক্যাম্পে কেউ যোগদান করেনি ৷ এমনকি কেউ ক্যাম্পে যোগদান করতে এলে, তাঁদের বাধা দেওয়া হয়েছে ৷ ক্যাম্পের গেট আটকে বাইরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা ৷ ফলে বাধ্য হয়েই সরকারি কর্মীরা ভিতরে চুপচাপ বসে থাকেন ৷
উল্লেখ্য, আসানসোল পুরনিগমের 103 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত হাতিনল গ্রামে দীর্ঘ প্রায় 2 বছর ধরে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব রয়েছে ৷ বহুদিন ধরে পানীয় জলের স্থায়ী ব্যবস্থা করার দাবি তুলে আসছেন গ্রামবাসীরা ৷ কিন্তু, পানীয় জলের সমস্যার সুরাহা হয়নি ৷ এদিকে দামোদর নদের পাশেই গ্রাম ৷ অথচ এই গ্রামেই পানীয় জল নেই ৷
অভিযোগ, গ্রামে সরকারি জলের লাইনের কল অবশ্য আছে ৷ কিন্তু, সেই ব্যবস্থা থাকলেও নল দিয়ে জল পড়ে না ৷ গ্রামবাসীরা বারবার স্থানীয় কাউন্সিলরকে এ নিয়ে জানিয়েছেন ৷ স্থানীয় কাউন্সিলর তারকনাথ ধীবরের দাবি, বোর্ড মিটিংয়ে একাধিকবার এই প্রসঙ্গ তুলেছেন তিনি ৷ কিন্তু, হাতিনল গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের স্থায়ী সমাধান হয়নি ৷
আর তারই ক্ষোভ গিয়ে পড়ল এবার 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্পের উপর ৷ সঠিক সময়ে ক্যাম্পে পৌঁছে গিয়েছিলেন সরকারি আধিকারিক এবং কর্মীরা ৷ কিন্তু, গ্রামের কেউ যোগদান করেননি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে ৷ গ্রামবাসীদের দাবি, মূল সমস্যা যেখানে পানীয় জল, সেখানে আগে পানীয় জলের ব্যবস্থা ঠিকঠাকভাবে করতে হবে ৷ তারপরেই 'পাড়ায় সমাধান' ক্যাম্প করতে দেওয়া হবে ৷
গ্রামবাসী বন্দনা পাল অভিযোগ করেছেন, "দু'বছর ধরে আমরা পানীয় জলের কষ্টে ভুগছি ৷ কাউন্সিলর থেকে শুরু করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের জানানো হয়েছে, কোনও ফল হয়নি ৷ আগে আমাদের জল চাই ৷ তারপরেই আমরা ক্যাম্প করতে দেব ৷ প্রয়োজনে জল না-এলে 2026-এর ভোট বয়কট করা হবে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ৷"
'পাড়ায় সমাধান' ক্যাম্প করতে যাওয়া সরকারি কর্মীরা বলেন, "সকালে আমরা সময়ের মধ্যে চলে এসেছি ৷ সব রেডি করে বসে আছি ৷ কিন্তু, স্কুলের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ কোনও গ্রামবাসী আসেননি ক্যাম্পে ৷ কেউ এলে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ বাইরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বুথের লোকজন ৷ গ্রামে পানীয় জলের সংকট রয়েছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ ৷ আমরা পুরনিগমের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে খবর দিয়েছি ৷ তিনি গ্রামে আসবেন ৷ তারপর উনি যা ব্যবস্থা নেবেন, তাই হবে ৷"
বিষয়টি নিয়ে 103 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তারকনাথ ধীবর বলেন, "আমি একাধিকবার বোর্ড মিটিংয়ে এই প্রসঙ্গ তুলেছি ৷ এখানে পানীয় জলের অভাব রয়েছে ৷ এটা মেয়র সাহেব নিজেও জানেন ৷ আমাদের এখানে জলের লাইন আছে ৷ পাশের টাওয়ারের সঙ্গে পাইপ লাইন জুড়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ৷ স্থায়ী সমাধানের জন্য 10 লক্ষ টাকা প্রয়োজন ৷ সেই টাকা পুরনিগম মঞ্জুর করলেই পানীয় জলের সুরাহা হয়ে যাবে ৷"