খসড়া তালিকা ও 2002-এর লিস্টে নাম, তবু রি-ভেরিফিকেশনের নোটিশে বিক্ষুব্ধ 278 গ্রামবাসী
নাম রয়েছে খসড়া তালিকায়, 2002 সালের ভোটার লিস্টেও নাম রয়েছে বাবা-মায়ের । এরপরও BLO-এর ফোন। মালদার গ্রামের 278 জনের নাম রি-ভেরিফিকেশনের তালিকায় ৷
Published : December 23, 2025 at 10:55 AM IST
মালদা, 23 ডিসেম্বর: খসড়া তালিকায় নাম প্রকাশের পরও এসআইআর (SIR) আতঙ্ক যেন পিছু ছাড়ছে না ৷ নির্বাচন কমিশন রাজ্যে এসআইআর লাগু করার পর ঘুম উড়েছিল মানুষের ৷ হুড়োহুড়ি করে জোগাড় করেছিলেন প্রয়োজনীয় নথিপত্র ৷ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিএলওদের কাছে সেসব জমা দিয়েছিলেন ৷ কমিশন প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম দেখে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছিল তাঁদের ৷ ভেবেছিলেন, খসড়া তালিকায় যখন আছে তখন প্রকৃত ভোটার তালিকাতেও তাঁদের নাম অবশ্যই থাকবে ৷
কিন্তু কমিশনের তরফে রি-ভেরিফিকেশনের ডাক পেয়ে ফের ঘুম ছুটেছে তাঁদের ৷ কেন এমন হল, ভেবে পাচ্ছেন না কেউই ৷ এই ঘটনার জন্য তাঁরা নির্বাচন কমিশন ও বিএলওদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলছেন ৷ এমনই ঘটনা ঘটেছে চাঁচল থানার সুতি গ্রামে ৷
প্রায় 400 ভোটার রয়েছে এই গ্রামে ৷ প্রত্যেকে নিজেদের এসআইআর সংক্রান্ত নথিপত্র কমিশনে জমা দিয়েছেন ৷ খসড়া ভোটার তালিকায় প্রায় সবারই নাম রয়েছে ৷ শুধু যাঁরা মৃত এবং কোনও কারণে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছেন, তাঁদের নাম সেই তালিকায় নেই ৷ কিন্তু দু'দিন আগে ওই গ্রামের 278 জন ভোটারকে রি-ভেরিফিকেশনের জন্য ডাকা হয়েছে ৷ যদিও কোথায় সেই রি-ভেরিফিকেশন হবে, কবে হবে, সেখানে কোন নথি নিয়ে যেতে হবে, এসব বিষয়ে কারও কিছু জানা নেই ৷ জানাতে পারছেন না ওই গ্রামের বিএলও নিজেও ৷ আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পর্যন্ত দেখিয়েছেন ৷ অনেকে আবার এর পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগও তুলছেন ৷
গ্রামবাসী মতিউর রহমানের কথায়, "আমরা সাধারণ ভোটার ৷ এসআইআর-এর ফর্ম পূরণের সময় আমরা সমস্ত নথিপত্র ঠিকঠাকই জমা দিয়েছি ৷ 2002 সালের ভোটার তালিকায় আমার নাম না-থাকলেও বাবা-মায়ের নাম ছিল ৷ তাঁদের নাম দিয়েই আমি নিজের নথিপত্র জমা দিয়েছি ৷ তারপরেও আমাদের ভেরিফিকেশনের জন্য নাম এসেছে ৷ কেন আমাদের রি-ভেরিফিকেশনে ডাকা হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছি না ৷ এর পিছনে কি নির্বাচন কমিশনের গাফিলতি ? নাকি বিএলও'র, তাও বুঝতে পারছি না ৷
তাঁর আরও সংযোজন, "আমাদের বুথের বিএলও এই রি-ভেরিফিকেশনের তালিকা দিয়েছেন ৷ কিন্তু এখন আমাদের কী করতে হবে তা তিনিও বলতে পারছেন না ৷ মহা বিপদে পড়েছি ৷ কী করব, কোথায় যাব, কিছু বুঝতে পারছি না ৷ এসআইআর ফর্ম পুরোপুরি সঠিকভাবেই ফিল আপ করেছিলাম ৷ পরে অনলাইনে নিজেদের ভোটার কার্ডের নম্বর দিয়ে খসড়া তালিকায় সবার নামও দেখতে পেয়েছি ৷ বিএলও আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলেছেন ৷ তবে এনিয়ে আমরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় রয়েছি ৷ তবে আমাদের মনে হয়, নির্বাচন কমিশনের গাফিলতিতেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ ফর্ম ফিল আপের সময় দু'একজনের ভুল হতে পারে ৷ কিন্তু এতজনের ?"
এই ঘটনায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করেছেন আরেক গ্রামবাসী মাবুদ মিয়াঁ ৷ তাঁর বক্তব্য, "হঠাৎ করে বিএলও আমাদের জানাচ্ছেন, গ্রামের 278 জনের নাম রি-ভেরিফিকেশনের জন্য এসেছে ৷ আমাদের ধারণা, এটা তৃণমূলের শক্ত বুথ বলেই নির্বাচন কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে এই কাজ করছে ৷ আমরা প্রত্যেকেই সঠিক নথিপত্র দিয়ে এসআইআর-এর ফর্ম ফিল আপ করেছিলাম ৷ আমরা চাই, দ্রুত এই 278 জনের নাম ভোটার তালিকায় সংযুক্ত করা হোক ৷"
এনিয়ে সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে দায়ী না-করলেও এই ঘটনায় মানুষের আতঙ্ক আরও বেড়েছে বলে জানাচ্ছেন তৃণমূলের জেলা নেতা তথা মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন ৷ তিনি বলেন, "এটা পুরোপুরি নির্বাচন কমিশনের বিষয় ৷ নিশ্চয়ই এসআইআর-এর জমা দেওয়া ফর্মে কোনও ভুল রয়েছে ৷ হয়তো 2002 সালে প্রকাশিত ভোটার তালিকায় থাকা নামের সঙ্গে এবারের তালিকায় নামের বানান কিংবা অন্য কোনও ভুল থাকতে পারে ৷ কারও হয়ত পদবি মিলছে না ৷ বিএলও, বিডিও, জেলা প্রশাসনের নির্বাচনী আধিকারিকরা রয়েছেন ৷"
রফিকুল হোসেন বলেন, "তাঁরা পুরো বিষয়টি দেখছেন ৷ আসলে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও না কোনওভাবে মানুষকে হয়রানির মধ্যে ফেলতে চায় ৷ এখন কেন্দ্রীয় সরকারের ডান হাত হিসাবে নির্বাচন কমিশন এসব কাজ করছে ৷ তবে পশ্চিমবঙ্গে এসব চলবে না ৷ এখানে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা হবে না ৷ চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক বাসিন্দার নাম থাকবে ৷"
বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া দাবি করছেন, এমনটাই হওয়ার ছিল ৷ তাঁর কথায়, "তৃণমূলের নেতারা যাঁদের শুধু ভোটের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই দিয়েছেন, যাঁদের নাম, পদবি, নথিপত্রের ঠিক নেই, এমনকী বাবারও ঠিক নেই, শ্বশুরকে বাবা বানিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন, অবৈধভাবে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছেন, তাঁরা কীভাবে এই দেশের ভোটার হতে পারেন ? এঁদের নাম তো প্রকৃত ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবেই ৷ নির্বাচন কমিশন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷ অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ যাবে, বৈধ ভোটারদের প্রত্যেকের নাম তালিকায় থাকবে ৷"
যদিও এনিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি জেলা নির্বাচনী আধিকারিক প্রীতি গোয়েল ৷ একাধিকবার ফোন করা হলেও ফোন তোলেননি তিনি ৷ তবে সুতি গ্রামের বিএলও সফিউর রহমান জানিয়েছেন, হয়ত জমা পড়া ফর্মে বানানের কোনও ভুল রয়ে গিয়েছে ৷ সেটা কোনও অক্ষরের পার্থক্যও হতে পারে ৷ এমন কোনও ভুল ধরা পড়লেই সেই ফর্মগুলিকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে ৷ এর মানে কিন্তু সম্পূর্ণ বাতিল হওয়া নয় ৷ এনিয়ে নির্বাচন কমিশন যে নির্দেশ দেবে, সেভাবেই কাজ হবে ৷ তেমন কোনও নির্দেশ এখনও আসেনি ৷