কাটমানি নেওয়ায় তৃণমূল নেতাকে জুতোপেটা, ক্ষোভের বিস্ফোরণ পাথরপ্রতিমায়

কাটমানি নেওয়ায় তৃণমূল নেতাকে জুতোপেটা, ক্ষোভের বিস্ফোরণ পাথরপ্রতিমায়
দীর্ঘদিন ধরেই আবাস যোজনা ও অন্যান্য সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছে ৷
Published : July 2, 2026 at 1:49 PM IST
পাথরপ্রতিমা, 2 জুলাই: আবাস যোজনার ঘর ও বিভিন্ন সরকারি সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কাটমানি নিয়েছিলেন এক তৃণমূল নেতা ৷ তবে টাকা নিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি ৷ সেই টাকা ফেরতের দাবিতে এবার ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটল দক্ষিণ 24 পরগনার পাথরপ্রতিমায় ৷ অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে বেদম মারধর করে উত্তেজিত জনতা ৷ তাঁকে জুতোপেটাও করা হয় ৷ পরে তৃণমূলের অন্যান্য নেতারা এলে তাঁদের সঙ্গেও বাঁধে হাতাহাতি ৷ দীর্ঘ সময় ধরে চলে বিক্ষোভ ৷ পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
পাথরপ্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কাটমানি ও দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই আবাস যোজনা ও অন্যান্য সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছে ৷ অভিযোগ, প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে কাটমানি আদায় করা হয়েছে । বহু মানুষ টাকা দেওয়ার পরও সরকারি সুবিধা না-পাওয়ায় তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ জমতে থাকে ।
গ্রামবাসীদের অভিযোগের তির মূলত স্থানীয় তৃণমূল নেতা অনন্ত হালদারের দিকে । বিক্ষোভ চলাকালীন গ্রামবাসীদের একাংশ অনন্ত হালদারকে একটি দোকান থেকে টেনে বের করে আনেন । এরপর ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা ৷ অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে জুতোপেটা ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । বিক্ষোভকারী গ্রামবাসী সুমতী কাজী বলেন, "আমাদের কাছ থেকে প্রকল্প পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া হয়েছে । বহুবার টাকা ফেরত চেয়েও পাইনি । তাই বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামতে হয়েছে । আমরা আমাদের প্রাপ্য টাকা ফেরত চাই ।"
এদিন পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সুশান্ত দাস ওরফে কিরণ, উপপ্রধান এবং পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন । অভিযোগ, তাঁদের ঘিরে ধরে বিক্ষুব্ধ জনতার একাংশ বচসায় জড়িয়ে পড়েন । মুহূর্তের মধ্যে সেই বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয় । বিক্ষোভকারীদের একাংশ তৃণমূল নেতাদের উপর চড়াও হলে গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটে । এতে সুশান্ত দাস গুরুতরভাবে আহত হন বলে অভিযোগ ।
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঢোলাহাট থানার পুলিশ । উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় । শেষপর্যন্ত পুলিশি হস্তক্ষেপে অভিযুক্ত ও আক্রান্তদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় । পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও এলাকায় এখনও থমথমে পরিবেশ রয়েছে ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর । শাসকদলের অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি ও কাটমানির সংস্কৃতি গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে চরমে পৌঁছে দিয়েছে । এ বিষয়ে বিজেপি নেতা অশোক পুরকাইত বলেন, "রাজ্যে শাসকদলের নেতাদের কাটমানি ও দুর্নীতির সংস্কৃতি এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে । সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন । পাথরপ্রতিমার ঘটনা সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ।"
অন্যদিকে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে । দলের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করা হয়েছে । তৃণমূল বিধায়ক সমীর জানা বলেন, "ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত । কেউ যদি অন্যায় করে থাকে, দল তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে । তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টাও খতিয়ে দেখা দরকার ।"
বর্তমানে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে । নতুন করে অশান্তি এড়াতে প্রশাসন নজরদারি বাড়িয়েছে । কাটমানির অভিযোগ ঘিরে এই বিস্ফোরক পরিস্থিতি দক্ষিণ 24 পরগনার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । এখন দেখার, তদন্তে কী তথ্য সামনে আসে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ।