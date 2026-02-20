ভোটের মুখে বরাদ্দ কোটি টাকা, খাল সংস্কারে স্বস্তিতে কয়েক হাজার গ্রামবাসী

ভোটের মুখে বরাদ্দ কোটি টাকা, খাল সংস্কারে স্বস্তিতে কয়েক হাজার গ্রামবাসী
সংস্কারের অভাবে বৃষ্টির জলে বছরের পর বছর বানভাসি হওয়াই ভবিতব্য দেগঙ্গার মানুষের । ভোটের আগে খাল সংস্কারে আশার আলো দেখছেন দুই পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা ।
Published : February 20, 2026 at 12:03 PM IST
দেগঙ্গা (উত্তর 24 পরগনা), 20 ফেব্রুয়ারি: দীর্ঘ দিন সংস্কার হয়নি খাল ! তার জেরে পলি জমতে জমতে খালের নাব্যতা কমে তার স্বাভাবিক জল ধারণের ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে গিয়েছে । বছরের পর বছর এটাই যেন ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল উত্তর 24 পরগনার দেগঙ্গার কলসুর ও চাকলা পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার মানুষের । ফলে, ফি-বছর একটু বৃষ্টি হলেই খালের জল উপচে জলমগ্ন হয়ে যেত আশপাশের এলাকা । আর বর্ষাকালে তো কথাই ছিল না ।
সেই সময় বৃষ্টির জল একের পর এক পঞ্চায়েত এলাকা ভাসিয়ে ঢুকে পড়ত গৃহস্থের ঘরে । তখন নিরুপায় হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বানভাসি মানুষকে আশ্রয় নিতে হত বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে । তবে, শুধু বানভাসি হওয়াই নয় ! সংস্কারের অভাবে খালের জল প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তার প্রভাব এসে পড়েছিল চাষাবাদেও । অবশেষে ভোটের মুখে টনক পড়ল প্রশাসনের । সমস্যা সুরাহায় বেহাল খাল সংস্কারে উদ্যোগী হল রাজ্যের সেচ দফতর ।
প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে খাল সংস্কারে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় এক কোটি টাকা । যার কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে । পলি তুলে ক্রেনের সাহায্যে মাটি কেটে পুনরায় খালের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে সেচ দফতর । এর ফলে মজে যাওয়া খালের জল ধারণ ক্ষমতা আবারও বাড়বে । জলমগ্ন হওয়া থেকে সুরাহা মিলবে ভুক্তভোগী মানুষের । উপকার হবে চাষবাসেও । প্রশাসনের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন দুই পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা ।
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে দেগঙ্গার বিডিও ফাহিম আলি বলেন, "বাইকার খাল সংস্কারের কাজ শেষ হয়ে গেলে দুই পঞ্চায়েত এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত হবে । এর ফলে বৃষ্টির জমা জল থেকে রেহাই পাবেন গ্রামবাসীরা ।"
দেগঙ্গার বাইকার খালের এক দিকে রয়েছে কলসুর পঞ্চায়েত এলাকা । আরেক দিকে চাকলা পঞ্চায়েত এলাকা । দুই পঞ্চায়েত এলাকার মাঝ বরাবর বয়ে গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এই খাল । এক সময় বৃষ্টির জল নিকাশির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিত বাইকার খাল । তাছাড়া, খালের জলও কাজে লাগত চাষাবাদে । কিন্তু, এখন সেসব অতীত ! না-আছে খালের স্বাভাবিক জল ধারণের ক্ষমতা । আর না-আছে নাব্যতা । উপরন্তু পাঁচ কিলোমিটার বিস্তৃত খালের অধিকাংশটাই আজ ঢেকেছে কচুরিপানায় । সংস্কারের অভাবে পলি জমতে জমতে জল নিকাশির স্বাভাবিক ক্ষমতাও সে হারিয়েছে । তার ফলও ভুগতে হচ্ছে এই দুই পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের । গত বছরের জল-ভোগান্তির স্মৃতি আজও টাটকা এলাকাবাসীর ।
বৃষ্টির জলে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ডুবে যাওয়ায় সেই সময় কার্যত বানভাসি হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছিল কয়েক হাজার মানুষকে । দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে বানভাসিদের একাংশের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল দেগঙ্গার তৃণমূল বিধায়ক রহিমা মণ্ডলকে । শেষে ক্ষুদ্ধ মানুষকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবছরের বর্ষার আগেই বাইকার খাল সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে । সেই প্রতিশ্রুতি মতোই বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল খাল সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ । যা ঘিরে আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন হাজার হাজার গ্রামবাসী ।
এই বিষয়ে স্থানীয় গ্রামবাসী ভোলা মণ্ডল বলেন, "খাল সংস্কারের অভাবে শুধু এলাকায় জলমগ্ন হত না । বৃষ্টির জলে ব্যহত হত চাষাবাদও । তখন এই পরিস্থিতি হত খালের জল উপচে ঢুকে পড়ত আশপাশে বহু চাষের জমিতে । বন্ধ করে দিতে হত চাষবাস । খাল সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় সেই সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হবে । এলাকার মানুষকেও আর বানভাসি হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হবে না । এর জন্য স্থানীয় বিধায়কের কাছে কৃতজ্ঞ আমরা ।"
আরেক গ্রামবাসী জবা মণ্ডলের কথায়, "খাল মজে গিয়ে জল ধারণের ক্ষমতা কমে যাওয়ায় ভোগান্তির শেষ ছিল না আমাদের । বৃষ্টি হলেই আশঙ্কায় বুক কাঁপত । এই বুঝি ঘরবাড়ি ছেড়ে পরিবার নিয়ে আশ্রয় নিতে হবে ত্রাণ শিবিরে । বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ায় বহুবার বানভাসিও হতে হয়েছে । আশা করছি, খাল সংস্কার হওয়ায় সেই ভোগান্তির হাত থেকে রেহাই মিলবে দুই পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের । খুব ভালো লাগছে দীর্ঘদিন বাদে আমাদের দাবি পূরণ হওয়ায় ।"
এদিকে, খাল সংস্কারের কাজ পরিদর্শনে নিয়ে দেগঙ্গার তৃণমূল বিধায়ক রহিমা মণ্ডল বলেন, "সব সময় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি । গত বছর এখানকার বানভাসি মানুষকে কথা দিয়েছিলাম তাঁদের দাবি মেনে খাল সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে । গ্রামবাসীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ও সেচমন্ত্রীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই । খাল সংস্কারের জন্য দু'টি পর্যায়ে প্রায় এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । এর ফলে উপকৃত হবেন দুই পঞ্চায়েত এলাকার কয়েক হাজার মানুষ । দ্রুত কাজ শেষ করতে বদ্ধপরিকর আমরা ।"