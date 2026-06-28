তৃণমূলের উপ-প্রধানের থেকে দখলমুক্ত জমি, বসিরহাটে মিষ্টিমুখ গ্রামবাসীদের
শুধু জমি উদ্ধারই নয়, ওই অভিযুক্ত উপ-প্রধানকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর আইনি শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা ।
Published : June 28, 2026 at 4:58 PM IST
বসিরহাট, 28 জুন: 'ভয় আউট, ভরসা ইন'-এই স্লোগানকে সামনে রেখেই ঘটল এক অন্যরকম ঘটনা । ক্ষমতার দাপটে তৃণমূলের উপ-প্রধানের বেআইনি দখলে থাকা জমি অবশেষে উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন ৷ যার জেরে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট 1 নম্বর ব্লকের গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষণকাটি এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ গ্রামবাসীরা আনন্দে মিষ্টি বিতরণ করেছেন ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটতেই বদলে গেল গোটা ছবিটা । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লক্ষণকাটি বৈদ্যপাড়ার বাসিন্দা আবদুর রউফ বৈদ্য, ফিরুজা বিবি, রশিদা খাতুন ও রিজিয়া বিবি ৷ অভিযোগ, বিগত 2024 সালের 31 ডিসেম্বর তাঁদের সম্পত্তির অংশ থেকে 6 শতক জমি গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপ-প্রধান আবু রায়হান বৈদ্য জোরপূর্বক দখল করে নেন ।
আরও অভিযোগ, ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে, প্রতিনিয়ত প্রাণনাশের হুমকি, মারধর ও চরম ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয় ওই অসহায় পরিবারটিকে ৷ উপ-প্রধানের প্রবল প্রতাপের কারণে এতদিন ওই পরিবারটি আতঙ্কে মুখ খোলার সাহস পায়নি, এমনকি পূর্ববর্তী সময়ে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলেও পুলিশ কোনও মামলা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ ।
জমি ফিরে পেয়ে মূল ভুক্তভোগী আবদুর রউফ বৈদ্য সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "উপ-প্রধান ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাদের জমিতে থাকা গাছপালা কেটে এবং বালি সরিয়ে জোরপূর্বক সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও করেছিলেন । কোনও বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই সেখানে একটি মাদ্রাসা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছিল ৷ 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের সরকারি তহবিল এবং স্থানীয় গরিব মানুষদের জন্য আসা আবাসন প্রকল্পের ইট-বালি আত্মসাৎ করেই ওই অবৈধ নির্মাণকাজ চালানো হচ্ছিল । তবে রাজ্যে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের পর আমরা নতুন করে লড়াইয়ের সাহস ফিরে পাই । আমরা পুনরায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করে ।"
সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে জমিটি জবরদখলমুক্ত করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় । এই ঐতিহাসিক জয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি আবদুর রউফ বৈদ্য দাবি তুলেছেন, শুধু জমি উদ্ধারই নয়, গ্রামীণ স্তরে এমন আরও একাধিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত উপ-প্রধানকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর আইনি শাস্তি দেওয়া হোক ।