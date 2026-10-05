ফাঁকা স্কুলে ছাত্রীর সঙ্গে 'আপত্তিকর' অবস্থায় ! ধরা পড়তেই শিক্ষককে গণপিটুনি গ্রামবাসীর

ফাঁকা স্কুলে ছাত্রীর সঙ্গে 'আপত্তিকর' অবস্থায় ! ধরা পড়তেই শিক্ষককে গণপিটুনি গ্রামবাসীর
Teacher Beaten Up: গ্রামবাসীরা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।
Published : October 5, 2026 at 8:41 PM IST
মালদা, 5 অক্টোবর: ফাঁকা স্কুলে ছাত্রীর সঙ্গে 'আপত্তিকর' অবস্থায় ধরা পড়ার অভিযোগ ৷ ওই অভিযুক্ত শিক্ষককে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা ৷ পরে শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ উঠল এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় পুলিশকেও । মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে একটি বেসরকারি স্কুলের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলের নির্ধারিত সময়ের বাইরে ভোর অথবা বিকেলের দিকে ওই শিক্ষক এবং নাবালিকা ছাত্রীকে স্কুলে ঢুকতে দেখা যেত । অভিযোগ, স্কুলে ঢোকার পর তাঁরা দরজা বন্ধ করে দিতেন । বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয় । সোমবার সকালেও একইভাবে শিক্ষক ও ছাত্রীকে স্কুলে ঢুকতে দেখেন স্থানীয়রা । এরপর কয়েকজন সেখানে গিয়ে তাঁদের আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পান বলে অভিযোগ । ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয়দের একাংশ ওই শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । অভিযোগ, এরপরই তাঁকে মারধর করা হয় ।
অভিযোগকারী স্থানীয় বাসিন্দা বিভাস দাস বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই স্কুলের সময়ের বাইরে শিক্ষক ও ওই ছাত্রীকে এখানে আসতে দেখা যাচ্ছিল । আজও তাঁদের স্কুলে ঢুকতে দেখে সন্দেহ হয় । পরে ভিতরে গিয়ে আমরা আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পাই । বিষয়টি নিয়ে আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ । শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের কর্মকাণ্ড আমরা বরদাস্ত করব না ।"
আরেক বাসিন্দা বিকাশ দাস বলেন, "স্কুলের মতো জায়গায় এই ধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না । প্রতিদিন ওই শিক্ষক এবং ওই ছাত্রী স্কুল ছুটির পর কিংবা স্কুল শুরুর অনেক আগে স্কুলে প্রবেশ করে । কোনও কোনও দিন আবার স্কুল বন্ধ থাকার পরেও তারা স্কুলে আসে । প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, বিষয়টি দেখা হোক । ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।"
স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বলেন, "এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না । আমাদের সকালবেলা স্কুল বন্ধ থাকে, ওই শিক্ষক যদি কু-কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাহলে ওর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।" এ বিষয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায় । শিক্ষক ও ছাত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে । পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে ।"